Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 12

Para todo coração que quer novidade, é preciso perguntar: será que você está mesmo aberto ao novo? Nesta quarta-feira, dia 12, o céu quer renovação e vontade de fazer diferente. E isso tem que partir de dentro!

Isso porque a Lua Minguante, ainda avançando pelo signo de Touro, tem encontro marcado com o revolucionário planeta Urano. Considerando que a rainha da noite é também a patrona do signo de Câncer, por onde o Sol está passando nesse momento, o astral é realmente de renovação dos afetos e dos sentimentos. E não é uma transformação qualquer: é para ter algum sentido prático e concreto.

De todos os temas que chegam às consultas psicológicas, dos terapeutas das mais diversas abordagens, os relacionamentos afetivo-sexuais estão entre os mais presentes. Nesse mar de encontros e desencontros, é muito comum a observação de padrões comportamentais. O ser humano, dada a sua experiência de vida, tende a repetir padrões com bastante frequência.

Todo bom psicanalista presta atenção nessas repetições. Tanto o pai da psicanálise, Sigmund Freud, como alguns de seus discípulos notáveis, como Jacques Lacan, enfatizavam que, cada vez que o ser humano se repete, é o inconsciente que precisa ser ouvido. Há algo que quer ser percebido para o encontro de si mesmo e a manifestação da própria natureza. Repetir histórias e padrões relacionais é a forma que o inconsciente encontra para dar forma ao que precisa ser melhor entendido e elaborado.

Quando essa informação chega à consciência, a transformação é o caminho natural para que determinados conteúdos sejam ressignificados, diminuindo assim a angústia do indivíduo. E é assim que devemos interpretar os sinais que, como um toque mágico, parecem trazer um tema que teima em reaparecer. Ainda que com nuances um pouco diferentes, como temas musicais e suas variações, aquilo que reaparece representa um golpe do destino para que possamos acertar a rota em direção à autorrealização.

Então, nesta quarta-feira, aproveite para notar o entorno e encare de frente o que precisa ser mudado. Urano é irreverente e inovador, abrindo espaço para novos padrões relacionais, mais leves e, sobretudo, mais saudáveis!

Observe: com aproximadamente 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende, ao Leste, a partir das 3h da manhã da quinta-feira, dia 13. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite nos fará companhia no céu até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará ao lado de Alcyone, a estrela Eta desse conjunto estelar, que também é membro das Plêiades (Messier 45 ou M45).

Áries: fala o que precisa ser feito, mas sem se afobar, ariano. É hora de estar de olho no que é fundamental nesse momento.

Touro: você está sensível e bastante intuitivo, taurino. Não deixe de fazer o que é essencial, cuidando bastante de você e do seu corpo.

Gêmeos: procure descansar a mente para estar mais tranquilo, geminiano. Nesse momento de agitação, a calma é uma necessidade essencial.

Câncer: esteja aberto às novidades e possibilidades de mudança, canceriano. É preciso saber olhar para o futuro, adaptando-se ao presente.

Leão: exerça a sua liderança com diplomacia, leonino. É hora de mostrar o seu valor e buscar reconhecimento, mas sem forçar situações.

Virgem: ouça as pessoas mais velhas e experientes, virginiano. O momento pede mais prudência e menos ansiedade.





Libra: vire páginas e renove-se, libriano. O céu pede para você saber o que compartilhar com os outros, sendo seletivo em suas associações.

Escorpião: pondere as situações e seja empático, escorpiano. É preciso saber balancear as coisas e manter o equilíbrio junto aos outros.

Sagitário: a agenda pode estar corrida, mas ainda assim é preciso saber dar valor à equipe e aos colegas, sagitariano. Seja leve com as pessoas do seu dia a dia.

Capricórnio: seja criativo e não tenha medo de assumir riscos, capricorniano. Só tenha cuidado para não acabar sendo muito direto com as pessoas.

Aquário: o dia está introspectivo e deixa a sua sensibilidade em alta, aquariano. É importante que você dê atenção à sua casa e aos temas familiares.

Peixes: perceba o entorno e não saia falando sem ter certeza, pisciano. É hora de ser cauteloso na interação com as pessoas.

