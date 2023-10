Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 11

Há quem diga que é mais feliz aquele que consegue fazer do mínimo o máximo. Nesta quarta-feira, dia 11, o astral traz inspirações grandiosas para quem for modesto de maneira sábia. Quer encontrar satisfação máxima? Então, valorize o simples!

A poderosa Lua Minguante que está em contagem regressiva para o Eclipse Solar Anular do próximo sábado, dia 14, já está praticamente ausente do céu. Próxima ao Sol, ela surge no horizonte abraçada pela luz do astro-rei, ficando oculta pelo brilho solar. Avançando pelos graus do signo de Virgem, a rainha da noite está mais discreta do que nunca, deixando a vaidade de lado por completo.

Entretanto, nessa senda para eclipsar o grande doador de brilho celeste, o nosso satélite natural acena para o poderoso planeta Júpiter, atualmente de passagem pelo signo de Touro. Formando harmônico trígono – um ângulo de 120° que, de acordo com a metafísica astrológica, estabelece uma relação de diálogo simbólico entre esses dois corpos celestes – a emocional Lua então contrasta a simplicidade e a praticidade virginianas com o caráter sábio e professoral de Júpiter, em pleno materialismo taurino.

Dessa maneira, o céu inspira a riqueza presente nos pequenos prazeres da vida. Sabe aquele arroz com feijão bem temperado que dá mais água na boca do que muitos jantares sofisticados por aí? Pois é hora de convidar aquele amigo despojado para compartilhar esses momentos de puro deleite com o que é bom, bonito e barato.

Nada mal para um miolo de semana que antecede o feriado prolongado dedicado à fé do povo brasileiro. Pois fé também é coisa de Júpiter, o gigante gasoso mais místico na família simbólica do Sistema Solar. E daí vale também lembrar que os fiéis mais devotos não precisam ostentar. Às vezes, uma boa conversa, de coração aberto com o universo, é o suficiente para mostrar o quão rica pode ser uma vida devotada às coisas mais básicas da existência humana.

Observe: muito próxima ao Sol, a Lua Minguante já está de difícil visualização, surgindo ao Leste somente na manhã da quinta-feira, dia 12, depois das 4h30. Bem na divisa entre a Constelação de Leão e a Constelação de Virgem, o nosso satélite natural estará ao lado de Denebola, a estrela Beta localizada na cauda do mítico felino celeste.

Áries: procure organizar tudo, mas sem se afobar, ariano. O céu pede mais calma, sabedoria e serenidade.

Touro: cuidado com a tendência aos exageros, taurino. É importante que você consiga se colocar nas situações, mas sem perder a mão sobre a ênfase.

Gêmeos: é importante que você respeite o próprio ritmo, geminiano. É hora de honrar a sua essência e intimidade.

Câncer: esteja aberto a novas ideias, mas tenha cuidado para não perder o foco, canceriano. É hora de ser mais seletivo.

Leão: cuidado com gastos desnecessários ou exagerados, leonino. O céu pede para você ser mais organizado quanto aos seus recursos.

Virgem: use a intuição a seu favor, virginiano. O céu pede mais ação e iniciativa, mas é preciso perceber o entorno.

Libra: o astral está cada vez mais reflexivo nesse período que antecede o eclipse no seu signo, libriano. Esteja atento aos sinais!





Escorpião: faça planos e seja mais ousado, escorpiano. Você precisa se cercar de boas referências para crescer.

Sagitário: planeje-se, sagitariano. É hora de você buscar realizar-se na sua vida com mais estrutura.

Capricórnio: procure refletir mais antes de agir, capricorniano. O céu pede mais cuidado com opiniões dadas sem reflexão.

Aquário: esteja pronto para desapegar de velhos padrões, aquariano. O céu evoca profundidade e capacidade de reinventar-se.

Peixes: troque com as pessoas de maneira sincera, pisciano. O astral favorece as parcerias, mas é preciso saber estabelecer uma boa troca.

