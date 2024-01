Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 10

Virginia Gaia 09/01/2024 - 20:10 Para compartilhar:

O réveillon parece que foi ontem, mas a verdade é que já se passaram dez dias desde a virada do ano-calendário. No céu, o astral desenha planos e projetos mais objetivos, trazendo junto com isso um dedinho de ansiedade, esse mal moderno que, se bem dosado e direcionado, tem o poder de impulsionar a realização prática da vida.

A Lua Minguante está em seus últimos momentos, já que a Lua Nova acontece na quinta-feira, dia 11. Neste miolo de semana, a rainha da noite, em sua temporada mensal ausente do céu noturno, avança pelo sistemático signo de Capricórnio, tendo encontro marcado com o guerreiro planeta Marte. Assim, é como se o céu desse um belo incentivo para eliminar barreiras e começar o que precisa ser feito, sem enrolação!

Na metafísica astrológica, diz-se que quando o planeta vermelho, regente da guerra e da iniciativa, passa pelo ambicioso signo de Capricórnio, ele está exaltado. Isso porque, neste signo Cardeal do elemento Terra, Marte encontra espaço para exercer a sua face mais autoritária e também a mais realizadora.

Assim, o astral favorece a autonomia e a garra, ainda que possa gerar demasiadas borboletas no estômago. Por isso, é preciso saber identificar e evitar a ânsia por fazer tudo ao mesmo tempo, tomado pelo excesso de senso de urgência. Então, vale prestar atenção nos sinais e no entorno: será que o que parece ser uma tragédia iminente é realmente tão dramático? Será que precisa ser resolvido, de fato, de imediato?

Em uma era na qual tudo parece estar ao toque dos dedos e mediado por telas cheias de luzes que estimulam o cérebro até a exaustão, é preciso saber dar tempo ao tempo. A ansiedade é um mal moderno, sendo que sua incidência na população só cresce. Como sintoma que resulta de um processo evolutivo natural do cérebro humano – identificar situações urgentes é parte do mecanismo de sobrevivência do ser humano – ela precisa ser aproveitada de maneira saudável.

Por isso, vale lembrar que o ano está só começando e, nesses tempos do planeta regente dos ciclos de tempo – Saturno – passando pelo signo de Peixes, é preciso avançar pela vida dando prioridade ao bem mais fundamental: a saúde mental. Então, faça acontecer com toda a força e vigor, mas saiba respeitar o ritmo saudável para o seu corpo e espírito.

Pois é preciso realizar, mas também ter saúde para desfrutar dos resultados!

Observe: ausente do céu noturno, dada a proximidade ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco depois das 5h da manhã da quinta-feira, dia 11, prestes a formar o aspecto exato da Lua Nova. Praticamente ao lado do Sol e em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite surge no horizonte junto ao astro-rei, ao amanhecer.

Áries: você está cheio de energia, ariano. É preciso somente tomar cuidado para não acabar agindo de forma precipitada.

Touro: é preciso ter fé no futuro, mas não esperar soluções milagrosas, taurino. Procure agir de maneira bem estruturada e fundamentada.

Gêmeos: é hora de se transformar, geminiano. Procure se reinventar de maneira que você encontre a sua versão mais útil e produtiva.

Câncer: sinta onde está pisando e perceba o que você pode esperar dos outros, canceriano, O céu pede mais ação conjunta.

Leão: cuide da sua saúde e mantenha uma alimentação regrada, leonino. É preciso estar consciente das suas necessidades cotidianas.





Virgem: seja criativo e faça acontecer, virginiano. Não deixe que pequenos entraves acabem impactando os seus planos.

Libra: resolva tudo o que precisa ser resolvido na sua vida íntima, libriano. É preciso estar firme em relação ao seu universo interno.

Escorpião: dê atenção à sua imagem e comunicação, escorpiano. O céu pede mais ação planejada, evitando se deixar levar pela ansiedade.

Sagitário: tenha foco e dê atenção às suas finanças, sagitariano. É preciso saber administrar melhor os seus recursos.

Capricórnio: saiba usar bem a sua intuição e chegue mais longe, capricorniano. O momento pede mais sensibilidade.

Aquário: procure dormir bem para manter a mente bem equilibrada, aquariano. O momento pede mais respeito aos seus ciclos emocionais.

Peixes: esteja com as pessoas que realmente agreguem à sua vida, pisciano. É importante que você priorize qualidade em vez de quantidade.

