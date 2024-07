Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 10

Virginia Gaia 09/07/2024 - 20:12 Para compartilhar:

Há momentos em que buscar o mínimo é fazer o máximo. Nesta quarta-feira, dia 10, o miolo da semana convoca os bravos de coração para que o mais trivial seja conduzido em harmonia. Sem rompantes ou exageros, é hora de valorizar as minúcias e evitar a eloquência. Sabe aquela pessoa que se diz, em linguagem popular, que é “come quieto”? Pois é por aí!

A Lua Nova avança pelo signo de Virgem, mais discreta do que nunca. Nesse passo pela senda zodiacal, a rainha da noite encara uma tensa quadratura com o grandioso Júpiter, o patrono simbólico da expansão, na astrologia. Considerando que é também o último dia do valioso e belo planeta Vênus no emocional signo de Câncer, deve-se direcionar mais energia para tudo o que é descomplicado e, ao mesmo tempo, bom em sua simplicidade.

No dia seguinte, quinta-feira, dia 11, Vênus ingressará em Leão, abrindo espaço para as performances que saltam aos olhos. Então, é hora de aproveitar que toda quarta-feira é dedicada a Mercúrio – o mensageiro dos deuses – para lembrar que quem sabe transitar entre o Monte Olimpo e a vida dos simples mortais é mais feliz.

E nem pense em se iludir com os deslumbrados! Sabe esse pessoal que se impressiona com pouco? Gente que adora uma ostentação com roupas de marca e que batalha pela validação social a todo custo? Então, fuja desse ouro de tolo! É bem mais produtivo ser flexível e aberto às pessoas em suas diversas realidades, pois isso impulsiona novas ideias e aprendizados.

Porque voa mais alto aquele que sabe o quão importante é estar bem firme ao chão para a decolagem! E é dessa forma também que o cafezinho no intervalo do expediente fica mais amigável ou o bate-papo aleatório em espaços de convivência social ganha contornos mais interessantes.

Lembre-se: vá lá e faça! Faça muito, faça com toda a força, faça com paixão. Só não precisa gritar para todo o mundo o que você sabe fazer. O silêncio é a maior virtude dos grandes estrategistas!

Observe: com pouco mais de 20% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível até pouco quase às 22h. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite ficará também alinhada a Asterion, a estrela Beta da Constelação de Canis Venatici (“Os Cães de Caça”).

Áries: mantenha o foco e faça o básico bem feito, ariano. É hora de saber trabalhar em equipe, exercendo a sua capacidade de se relacionar com maestria.

Touro: procure materializar as suas ideias, taurino. Lembre-se que é fundamental conseguir fazer acontecer, mesmo que o ideal ainda esteja longe de ser atingido.

Gêmeos: valorize as pessoas mais próximas e íntimas, geminiano. É hora de resolver pequenas questões práticas sem maiores dramas.

Câncer: comunique-se melhor e resolva problemas de maneira empática, canceriano. Às vezes, ouvir é a melhor maneira de ser ouvido.

Leão: é sempre possível fazer muito com pouco, leonino. O céu pede mais praticidade para lidar com seus recursos materiais.

Virgem: vá com calma, virginiano. É preciso tomar a iniciativa, mas saber agir de forma estratégica e bem calculada.

Libra: observe o entorno e evite desgastes desnecessários, libriano. É importante manter o foco no seu bem-estar.

Escorpião: pense no futuro, mas evite se perder na execução das coisas, escorpiano. É preciso colocar em prática o que você quer.

Sagitário: vá com calma, sagitariano. É preciso saber ser discreto até na hora de liderar ou de estar junto a figuras de autoridade.

Capricórnio: procure sabedoria até nas coisas mais simples, capricorniano. O céu pede crescimento, mas é preciso saber ouvir e se adaptar.

Aquário: mantenha o foco no essencial, mas saiba abrir mão do que não é prioridade, aquariano. É hora de evitar a ansiedade.

Peixes: cuidado com palavras muito diretas, pisciano. É preciso estabelecer diálogos construtivos para poder crescer em conjunto.