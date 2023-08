Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 09

Pensar, estudar, organizar conhecimentos: é isso que o céu desta quarta-feira, dia 9, proporciona. Afinal, mais importante do que seguir em frente é saber onde se quer chegar. E ainda mais fundamental que ter um norte a seguir é aprender em cada etapa da jornada.

Ao ingressar no mental signo de Gêmeos, a Lua Minguante avança pelo zodíaco neste miolo de semana. Como toda quarta-feira, o dia é dedicado ao planeta Mercúrio, o mascote astrológico ligado à mente e à busca do conhecimento prático. Essa tradição de relacionar dias da semana com os diferentes astros visíveis a olho nu tem raízes históricas na antiga Babilônia, onde os astrônomos e matemáticos caldeus eram também sacerdotes e magos. Orientando o cotidiano dos reis e poderosos, eles ajudaram a escrever a história da magia astrológica.

Patrono também da comunicação, Mercúrio é volátil por excelência, dado o seu comportamento no céu, aqui na Terra. Esse pequeno planeta, que está sempre próximo ao Sol, ficando visível por pouco tempo, antes do amanhecer ou depois do poente, próximo à linha do horizonte. Ainda em virtude de sua proximidade ao astro-rei, Mercúrio é o que mais vezes muda sua direção aparente, ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre. Por conta de todas essas características peculiares que Mercúrio lança o ser humano em busca de novas experiências e aprendizados.

No entanto, engana-se quem pensa que as influências mercuriais do dia páram por aí. Além da Lua Minguante geminiana e do fato de Mercúrio estar atualmente no signo de Virgem, onde se sente em casa, ele também está de mãos dadas com Marte e ainda chegará ao aspecto exato de uma harmônico trîgono com o expansor Júpiter. Com tudo isso, o astral realmente incentiva o bom uso do pensamento, cobrando aprendizado por meio da experiência e do diálogo. E com toda a força!

Então, abra sua mente: a vida é feita de escolhas que, no fim das contas, servem como lição para que cada um possa aprimorar sua percepção do entorno. Vá em frente, mas vá consciente. O céu está mais professor do que nunca!

Observe: com cerca de 30% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende, ao Leste, depois das 2h da manhã da quinta-feira, dia 10, podendo ser vista até o amanhecer. Nas dependências da Constelação de Touro, a rainha da noite também estará ao lado de Aldebaran, a estrela Alfa que marca o olho do mítico bovino celeste.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: a sua mente está cheia de ideias, ariano. Então procure ter foco para poder investir nas coisas certas.

Touro: é hora de administrar bem o seu tempo e até o seu nível de energia, taurino. Dê atenção às suas finanças.

Gêmeos: cuide de você, do seu visual e corpo, geminiano. É preciso dar atenção também à sua intuição e sexto sentido.

Câncer: o astral está mais introspectivo para você, canceriano. Procure dormir bem e descansar a sua mente para poupar energia.

Leão: esteja aberto às pessoas e procure conversar com todos, leonino. Só evite perder tempo com gente que não agrega.

Virgem: mostre sua capacidade de liderança, virginiano. É hora de ser discreto e buscar lidar com as mais diversas pessoas.

Libra: cuidado com julgamentos precipitados, libriano. É preciso evitar ter opiniões muito duras em relação às pessoas.





Escorpião: vire páginas sem medo, escorpiano. É preciso vencer pequenas batalhas junto com as pessoas mais próximas.

Sagitário: o astral ajuda nas conversas profundas, sagitariano. O momento pede mais compreensão e empatia.

Capricórnio: dê atenção ao dia a dia e não perca de vista a importância do trabalho em equipe, capricorniano. É sempre importante saber se dividir com as pessoas no dia a dia.

Aquário: troque ideias com as pessoas e demonstre os seus talentos, aquariano. Só tenha cuidado para não se indispor à toa.

Peixes: cuide do seu bem-estar mais íntimo, pisciano. É hora de você entender melhor as suas raízes, valorizando quem está mais próximo.

