Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 09

É quase Lua Crescente e o nosso satélite natural ingressa, logo cedo, no workaholic signo de Capricórnio, na manhã desta quarta-feira, dia 9. Assim, o céu lembra que o segredo para tudo, ou quase tudo, na vida é o esforço pessoal. Porque, ainda que haja muita influência da sorte, contar com ela é, no mínimo, irresponsável.

E é para justamente para gerar reflexão sobre o que há de mais fortuito – e até pelo que não é tanto assim – que o patrono da sabedoria, da fé e também da religião, o grandioso Júpiter, muda sua direção aparente no céu , ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre. Com isso, o gigante gasoso percebido, desde a Antiguidade, como o mais benevolente e nobre do Sistema Solar evoca a mais profunda revisão de crenças e valores pessoais.

Na época da Mesopotâmia, esse brilhante planeta joviano foi associado ao deus Marduk, um dos maiorais no mito de criação entre os sumérios. Capitaneando o céu, Júpiter inspira, expande e abre possibilidades como um grande pai simbólico que, às vezes, pode também pecar pelo dogmatismo. Agora, com o início do período de retrogradação, é como se o contexto astrológico evocasse a calma para olhar e questionar os princípios que guiam, cada um individualmente e também a coletividade, para o crescimento.

Por isso, vale pensar e repensar o que, de fato, está direcionando as suas ações práticas. Até porque, atualmente, Júpiter está passando pelo mental e comunicativo signo de Gêmeos. Dessa maneira, é hora de colocar as ideias em xeque, sem medo de revisar opiniões e pontos de vista. Pois, quando todo mundo está disposto a se comunicar e repensar pontos de vista, fica mais fácil construir o futuro de forma mais empática e confortável.

Então, neste miolo de semana, lembre-se de se dedicar com firmeza para alcançar os seus objetivos. Contudo, nesse caminho obstinado, seja generoso com você mesmo e com os outros, dando espaço para a pluralidade de ideias. Afinal, é assim que o destino ensina a arte de viver e conviver, dando sorte aos que se esforçam para entender os outros!

Observe: com mais de 40% do corpo iluminado, a Lua Nova estará alta e ligeiramente a Oeste, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará praticamente ao lado de Kaus Borealis, a estrela Lambda desse conjunto estelar. Visível até por volta 0h30, da quinta-feira, dia 10, o nosso satélite natural se deslocará gradualmente até ficar abaixo do horizonte.

Áries: pegue firme e seja obstinado, ariano. O dia pede dedicação ainda que você precise ser mais paciente.

Touro: aproveite o astral propício para estudar e esteja aberto a novos conhecimentos, taurino. O céu pede mais foco e abertura ao novo.

Gêmeos: transforme-se, geminiano. Esteja com as pessoas certas para poder crescer de maneira diferente.

Câncer: invista no diálogo e amplie os seus relacionamentos, canceriano. O astral pede mais paciência e compreensão mútua.

Leão: dê atenção ao seu dia a dia, leonino. É hora de ser mais disciplinado para lidar com as demandas diárias.

Virgem: pegue leve com você mesmo e curta mais o seu dia, virginiano. É preciso ter liberdade para dar o seu toque pessoal nas coisas.

Libra: entenda o seu momento interno e siga o seu ritmo, libriano. O céu pede mais atenção às suas demandas íntimas.

Escorpião: fale o que pensa, mas cuidado para não ser muito direto, escorpiano. É preciso prestar atenção na sua expressão pessoal.

Sagitário: priorize o seu tempo e dedique-se ao que realmente vale à pena, sagitariano. É hora de administrar bem os seus recursos.

Capricórnio: o seu magnetismo pessoal está em alta, capricorniano. Então, cuide de você e faça o que manda a sua intuição.

Aquário: a sua sensibilidade está em alta, aquariano. Cuide da sua saúde e bem estar de forma ampla.

Peixes: esteja nos mais variados ambientes, mas saiba selecionar as pessoas certas, pisciano. Você precisa se relacionar mais, mas sem se expor muito.