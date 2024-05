Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 08

Virginia Gaia 07/05/2024 - 20:12 Para compartilhar:

É Lua Nova, então que venham os começos e recomeços! Nesta quarta-feira, dia 8, o céu abre alas para a inovação e a renovação, mas não pela superficialidade: é hora de ser mais profundo e entender o que realmente importa. Com os dois luminares e opostos complementares da astrologia juntos, no signo de Touro, eles formam um encontro mensal no céu, mas que neste miolo de semana ganha contornos especiais.

Isso porque o contexto astrológico em volta da Lua Nova está bastante especial. De um lado, estará o brilhante planeta Vênus. Do outro, a conjunção formada pelos planetas Júpiter e Urano, ambos também nos territórios da solidez taurina. E, na mesma longitude do ponto exato acontece a conjunção entre Sol e Lua, está Rucha, a estrela Delta da boreal Constelação de Cassiopéia, a rica rainha da Etiópia, castigada pelo orgulho que tinha da beleza dela e da sua filha.

Ao se colocar acima das nereidas, as protegidas do deus o inconsciente Poseidon, Cassiopéia despertou a sua ira. Assim, as representantes gregas das formas míticas que, depois, ganharam o mundo e vieram a se popularizar – no imaginário coletivo – como sereias pediram ao deus do tridente uma punição. Como nunca foi brando em suas ações, Poseidon logo tratou de amaldiçoar todo o reino etíope com as piores tragédias. Para evitar que seu poder ruísse, então a rainha ofereceu a filha, a bela princesa Andrômeda, para que fosse devorada por um grande monstro marinho, que está representado na Constelação de Cetus.

E é esta a história por trás da Constelação de Andrômeda. A imagem que se vê entre as estrelas é a de uma moça acorrentada, pronta para ser devorada. Hoje, com os avanços da ciência, sabe-se que, bem no ponto no qual a jovem está presa à corrente, vê-se a Galáxia de Andrômeda (Messier 31 ou M31), a vizinha mais próxima da nossa Via Láctea.

Assim, esperando por seu resgate, Andrômeda depois é libertada por Perseu, com quem se casa. E é este guerreiro, que também está representado na Constelação de Perseu, que depois fixa Cassiopeia no céu, para girar em torno do Polo Celeste Norte. Com essa história tão inspirada em vítimas e resgates heróicos, o astral pede ajuda e ação prática.

Sob o contexto histórico das tragédias climáticas, é impossível não associar todo esse rico simbolismo à necessidade urgente de revisão de valores. Afinal, o planeta precisa de menos materialismo e consumo desenfreado e de mais preocupação com o bem-estar coletivo que, em última instância, depende da saúde do próprio planeta Terra.

Porque não dá para oferecer a natureza em sacrifício. Pois, no fim, quem paga essa conta cara, que não envolve somente dinheiro, somos todos nós, habitantes deste pequeno planeta rochoso, na imensidão do universo!

Observe: como sempre acontece no período da Lua Nova, o nosso satélite natural estará ausente do céu noturno, cruzando a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao Sol e, portanto, ofuscada pelo seu brilho. Entre os planetas visíveis a olho nu por mais tempo, está Saturno, que surge ao Leste a partir das 2h da madrugada da quinta-feira, dia 9, em meio à Constelação de Aquário. Marte, por sua vez, chega ao céu por volta das 3h30, nas dependências da Constelação de Peixes.

Áries: esteja atento às suas prioridades, ariano. Evite perder tempo com o que não é fundamental.

Touro: sinta-se renovado, taurino. É hora de ver o que precisa ser feito e celebrar o novo ciclo com foco e esperança.

Gêmeos: reflita, geminiano. É preciso cuidar do seu bem-estar mental e investir nas suas questões mais profundas.

Câncer: ouça mais as pessoas e julgue menos, canceriano. Aliás, evite falar demais ou dar ouvidos ao que não deve.

Leão: é hora de ser ambicioso, mas na medida certa, leonino. O momento pede que você busque espaço para brilhar, mas sendo diplomático.

Virgem: veja e reveja pontos de vista, virginiano. O céu ajuda você a se desenvolver e crescer, mas é preciso estar alinhado aos seus valores.

Libra: faça planos consistentes para as suas finanças, libriano. O céu pede mais investimento nas suas questões mais fundamentais.

Escorpião: seja claro sobre o que você quer para as suas relações pessoais, escorpiano. O momento é de maior investimento nas suas parcerias.

Sagitário: organize-se, sagitariano. É hora de realizar, mas também de ser racional sobre as suas ambições.

Capricórnio: busque compreender mais os seus talentos, capricorniano. É hora de saber direcionar a sua sensibilidade.

Aquário: dê atenção à sua vida emocional, aquariano. Só tome cuidado com possíveis exageros e excessos.

Peixes: é hora de você usar a sensibilidade para perceber melhor o impacto das suas ações, pisciano. O momento pede mais clareza de ideias.