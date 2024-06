Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 05

Virginia Gaia 04/06/2024 - 20:13 Para compartilhar:

É o miolo da semana e também é o último dia de Lua Minguante. Nesta quarta-feira, dia 5, a rainha da noite estará tão ausente do céu noturno quanto o planeta Vênus, que dada a conjunção com o Sol, não poderá ser visto até o próximo mês de julho. Por isso, o astral do dia traz magia e pede olhar atento aos detalhes.

Na véspera de se tornar Lua Nova, o nosso satélite natural deixa o signo de Touro e ingressa no signo de Gêmeos, ficando em conjunção com Mercúrio e também com Júpiter. Dessa maneira, o céu inspira a reflexão e promete grandes insights para quem souber aproveitar bem as mensagens que chegam do universo. Por isso, é hora de acalmar a mente ou, ainda que a tranquilidade seja artigo de luxo nos últimos tempos, é hora de encontrar o conforto no silêncio dentro de si.

Por isso, o momento pede sabedoria. Afinal, a Lua Nova que acontece na quinta-feira, dia 6, ilumina umas das estrelas mais brilhantes e azuladas no céu, com uma cintilação que simbolicamente conduz aos grandes aprendizados. Quem é o seu melhor professor? Seja o tempo, seja a vida ou as pessoas que aparecem com algum propósito, o fato é que viver significa aprender.

Embora a ciência, essa arte de conhecer o mundo pelo olhar crítico e pela razão, tenha alguma dificuldade para explicar o motivo da existência do universo e da vida dentro dele, a filosofia e a espiritualidade têm muitas vias para direcionar reflexões nesse sentido. E é por esses meandros que é sempre saudável a busca por um significado maior até nas vivências mais mundanas.

Será que tudo acontece com algum propósito? Bem, se não for assim, cabe a cada indivíduo encontrar as suas razões. E é assim que o ser humano pode crescer e se autodesenvolver. No fim, a pessoa sempre aberta às lições da vida é, sem dúvida, um ser humano melhor a cada dia.

Observe: já muito próxima ao Sol, a Lua Minguante em véspera de se tornar Lua Nova está ausente do céu noturno. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite surgirá ao Leste praticamente junto ao amanhecer da quinta-feira, dia 6. Dentre os planetas que ficarão visíveis por mais tempo no céu, está Saturno, que ascende ao Leste pouco depois da 0h, em meio à Constelação de Aquário, e Marte, que chega ao céu noturno depois das 3h, nas dependências da Constelação de Peixes.

Áries: procure manter a concentração, ariano. O céu abre espaço para muitas conversas e trocas, mas é preciso saber o foco.

Touro: invista o seu tempo e o seu dinheiro onde for realmente importante, taurino. É hora de você fazer bom uso dos seus recursos.

Gêmeos: o astral é de reflexão e renovação para você, geminiano. Seja mais criterioso na hora de decidir pelos seus passos.

Câncer: procure manter o sono em dia e cuide do seu bem-estar emocional, canceriano. O astral pede mais atenção aos temas psíquicos.

Leão: esteja com as pessoas, mas seja seletivo em relação aos assuntos, leonino. Evite fofocas e mal-entendidos.

Virgem: pense no longo prazo, virginiano. O céu pede mais planejamento e senso de liderança para você se desenvolver.

Libra: é hora de expandir horizontes, libriano. Esteja aberto às mudanças de direção e não deixe de repensar pontos de vista.

Escorpião: o céu ajuda você a encerrar ciclos, escorpiano. Esteja ao lado das pessoas certas para virar páginas de verdade.

Sagitário: é hora de dialogar, sagitariano. Seja diplomático e procure expor os seus pontos de vista.

Capricórnio: é hora de ser produtivo, capricorniano. Tenha foco no trabalho e procure agir em equipe.

Aquário: seja criativo, aquariano. É hora de ser prático e encontrar novas soluções para antigos problemas.

Peixes: o astral está mais introspectivo e sensível para você, pisciano. Cuide da sua intimidade e das pessoas mais próximas.