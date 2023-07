Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 05

O miolo desta primeira semana de julho pede mais motivação! O tempo está gelado e as coisas não parecem caminhar do jeito que você gostaria? Então, é preciso buscar uma injeção de ânimo, mas sem cair na tentação dos clichês!

No céu, a Lua Cheia está de vento em popa em sua senda zodiacal. Depois de chegar ao ápice, a rainha da noite começa gradualmente a diminuir sua iluminação. Nesse embalo, ela avança pelo futurista signo de Aquário. Ainda com pitadas de ousadia e rebeldia, o nosso satélite natural engata um aspecto tenso com o planeta Júpiter, em Touro. Formando um ângulo de 90° em relação ao gigante gasoso, a Lua Cheia transborda a necessidade de acreditar no sonho ao passo em que também adverte sobre os perigos da autoilusão.

Nesses tempos nos quais muita gente se posiciona como guru de autoajuda, mas sem conteúdo ou experiência, é sempre saudável exercer a crítica sobre tudo o que aparece como solução mágica. Você consegue contabilizar quantos coaches, influenciadores e especialistas autodeclarados tentam vender fórmulas enlatadas de sucesso para tudo ultimamente? De técnicas infalíveis para sedução a truques secretos para fazer o perfil crescer nas redes sociais, passando por receitas milagrosas para ficar rico, a internet tem se tornado palco para muita gente equivocada.

No campo da espiritualidade, não é diferente. Vende-se rituais exóticos, técnicas holísticas duvidosas e muita positividade tóxica. Muitas vezes, propagandeia-se que basta apenas acreditar, orar e pensar positivo para que tudo se resolva em um passe de mágica. E a autoconsciência, onde fica? Nesse contexto, o autoconhecimento passa longe. E a razão pela qual isso acontece é simples: ao buscar fórmulas e receitas mágicas para tudo, o indivíduo deixa de olhar para si mesmo, sem conseguir identificar os padrões emocionais e comportamentos que se repetem.

Por isso, é sempre importante ter em mente que o crescimento pessoal só acontece quando há mais consciência do indivíduo sobre si, seus talentos e tendências naturais. E é nesse sentido que vale pegar carona no simbolismo astrológico do planeta Júpiter – o regente da motivação, da sabedoria e da inspiração – e sua tensão com a Lua nesta quarta-feira, dia 5. Lembre-se: é preciso estar preparado para abraçar as oportunidades que surgirem e administrar as dificuldades inevitáveis no meio do caminho.

Nesse processo, não existe receita pronta. É preciso conectar-se internamente e estar consciente para que se possa crescer de forma sustentável. Então, afaste-se de conselhos ilusórios e busque a si mesmo. O universo abre caminhos para aquele que sabe onde quer chegar.

Observe: com cerca de 90% de iluminação, a Lua Cheia surge, no horizonte Leste, pouco depois das 20h. A rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Capricórnio. Ao lado de Nashira e Castra, as estrelas Gama e Epsilon, respectivamente, do caprino estelar, o nosso satélite natural nos fará companhia no céu até o amanhecer da quinta-feira, dia 6.

Áries: circule em diversos ambientes e ouça diferentes opiniões antes de tomar decisões precipitadas, ariano. É preciso ponderar.

Touro: faça bons contatos com pessoas influentes, taurino. O céu ajuda você a buscar reconhecimento, desde que o faça de maneira natural.

Gêmeos: seja flexível e ouça as opiniões de outras pessoas, geminiano. É fundamental que você contemple diversos pontos de vista.

Câncer: use a sua intuição para entender melhor as coisas, canceriano. É preciso tomar cuidado com decisões e rupturas drásticas.

Leão: converse com as pessoas e entenda as necessidades dos outros, canceriano. É preciso saber dialogar.

Virgem: seja produtivo, mas sem se afobar, virginiano. Aliás, procure manter uma rotina disciplinada e saudável.





Libra: expresse-se, libriano. É hora de ter mais autoconfiança para abordar as pessoas e as relações que você deseja.

Escorpião: o astral está mais introspectivo para você, escorpiano. É importante saber respeitar o seu ritmo.

Sagitário: a sua mente está acelerada e muitas ideias inspiradas podem surgir, sagitariano. No entanto, é preciso ter cuidado para não se iludir.

Capricórnio: evite gastar com supérfluos, capricorniano. É importante minimizar impactos materiais em função de decisões repentinas.

Aquário: invista mais em você, aquariano. O céu pede mais atenção à sua aparência até para dar aquela reforçada na autoestima.

Peixes: procure dormir bem para descansar a mente de forma devida, pisciano. Aliás, aproveite para prestar atenção nos seus sonhos e recados vindo do inconsciente.

