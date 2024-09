Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 04

Virginia Gaia 03/09/2024 - 20:20 Para compartilhar:

Em meio ao clima de esforço contínuo para o aprimoramento pessoal e ajuste dos passos em direção aos planos e projetos futuros, o céu desta quarta-feira, dia 4, requer equilíbrio emocional. Quer fazer algo de forma consistente e com todo o capricho? Pois a hora é agora, especialmente se for para aprimorar sonhos construídos de forma gradual.

A Lua Nova muda de signo, deixando os domínios zodiacais de Virgem para ingressar nos territórios do signo de Libra, ao passo em que o planeta patrono da ação, o guerreiro Marte, mergulha no emocional signo de Câncer. Dessa maneira é como se o céu apontasse os caminhos para que cada um pudesse buscar o que quer, desde que os devidos ajustes sejam feitos no meio do processo.

Afinal, qual ideia ou projeto já nasce pronto para vencer todas as etapas até a sua completa realização? Ainda que muita gente goste de vender fórmulas de sucesso como se fossem receitas de bolo que podem ser preparadas sem maiores desafios, o fato é que a esmagadora maioria das trajetórias exitosas passaram por ajustes no meio do caminho. Pois é preciso ter em mente que nada nasce perfeito.

Na base desse processo de fazer ajustes e adaptações é que vem o equilíbrio das emoções e sentimentos. Raciocinar de forma lógica é fundamental, mas saber direcionar as próprias ações sem negligenciar a voz do coração é tão importante quanto. E é nesse sentido que o ingresso de Marte no signo de Câncer, onde as águas das emoções estão em plano movimento, inspira o caminho de quem busca mais sentido na vida.

Por isso, mesmo quando tudo parecer difícil, não desista! Setembro está só começando e, com ele, vem o lembrete de que o último trimestre de 2024 está logo ali. Dessa maneira, com o brilho do Sol virginiano, o universo pede mais esforço minimalista e menos ostentação de conquistas antes da hora.

Calma! Respire fundo e siga em frente ouvindo a voz da intuição!

Observe: ainda bem próxima ao Sol, a Lua Nova estará bem próxima ao horizonte Oeste, com menos de 5% de iluminação, depois do ocaso solar. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará abaixo do brilhante planeta Vênus, ficando visível até pouco depois das 19h.

Áries: dê atenção às pessoas e faça tudo em harmonia, ariano. O céu pede mais diálogo e menos conflito.

Touro: faça tudo como deve ser feito, mas sem se estressar, taurino. É hora de você prestar atenção nos seus passos e ser bastante produtivo.

Gêmeos: seja espontâneo, geminiano. É hora de você se expressar, mas sem querer impor suas opiniões sobre as dos outros.

Câncer: e hora de cuidar da sua intimidade, canceriano. O momento pede mais atenção com a sua vida privada e familiar.

Leão: seja seletivo em relação às suas palavras e contatos que faz, leonino. É fundamental que você aprenda com as pessoas certas.

Virgem: tenha senso de prioridade e siga em frente, virginiano. É preciso dar um passo de cada vez, sabendo o que é mais importante.

Libra: use a intuição e seja mais assertivo, libriano. É hora de agir de maneira mais sensível e ponderada para fazer acontecer.

Escorpião: olhe para dentro, escorpiano. O momento pede mais atenção à sua espiritualidade e bem-estar emocional.

Sagitário: esteja nos ambientes certos, sagitariano. É hora de dividir seus planos e ideias, mas sem que isso signifique excesso de exposição.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. É preciso insistir nos seus sonhos e planos, sem medo de avançar, ainda que de forma gradual.

Aquário: esteja aberto a novas opiniões, aquariano. É preciso reciclar ideias e dar espaço para novos conhecimentos.

Peixes: esteja aberto às mudanças da vida, pisciano. É hora de fazer as coisas em parceria, mas com as pessoas da sua confiança.