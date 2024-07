Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 03

Virginia Gaia 02/07/2024 - 20:21 Para compartilhar:

É o final da Lua Minguante e o céu pede mais sabedoria! Nesta quarta-feira, dia 3, o astral quer mais informação e menos desespero. É para dar espaço para as próprias necessidades emocionais, mas procurar trabalhá-las buscando a elaboração racional de tudo isso. Complexo? Calma, o dia pode ser bem produtivo e prático também para aqueles que souberem valorizar as coisas certas.

Já muito próxima ao Sol, a Lua já está praticamente ausente do céu noturno, nascendo praticamente junto ao astro-rei, pouco antes do amanhecer da quinta-feira, dia 4. Avançando pelo signo de Gêmeos, a rainha da noite estará, logo pela manhã deste miolo de semana, ao lado do sábio Júpiter. Dessa maneira, o astral favorece o aprendizado e o contato com pessoas que possam servir de bons conselheiros.

Quem inspira você? Longe de fomentar estereótipos, o que o céu desses dias mais quer é revelar as pessoas com capacidade real para guiar e aconselhar. Já reparou como tem crescido o número de pessoas que, diante de alguns números colecionados na era digital, se julgam prontas para dar cursos e fornecer mentorias sobre os mais variados assuntos?

Sinal dos tempos modernos, a farta oferta de líderes acaba evidenciando a incapacidade de muitos deles em exercer o que dizem estar qualificados para ensinar. E daí os resultados podem ser não somente inócuos como, pior do que isso: catastróficos. E é nesse sentido que vale estar bem atento às intenções e aos conteúdos de quem se vende como especialista em muita coisa.

Isso fica especialmente evidente por conta do planeta Mercúrio, o mensageiro dos deuses, que engata uma tensa oposição com o poderoso patrono do submundo, Plutão. Atualmente nos signos de Leão e de Aquário, respectivamente, esses dois astros se confrontam no céu para evidenciar os talentos e também as deficiências daqueles que falam em nome de algum tipo de conhecimento.

Por isso, vale aproveitar a melhor faceta desse aspecto e se perguntar diante daqueles que se colocam em um pedestal: será que é tudo isso mesmo? Muitas vezes, o que mais reluz aos olhos é como ouro de tolo. E, no fim, o que mais vale é respeitar a si mesmo e ao próprio ritmo, pois a comparação é frequentemente o pior caminho para escrever a própria história!

Observe: com menos de 5% do corpo iluminado, a Lua Minguante poderá ser vista somente depois das 5h30 da manhã da quinta-feira, dia 4, nascendo ao Leste pouco antes do Sol. Nesse curto espaço de tempo, ela estará nas dependências da Constelação de Touro, já quase na divisa com a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) e na mesma longitude de Bellatrix, a estrela Gama da Constelação de Órion.

Áries: vá com calma, ariano. É importante ter clareza das palavras antes de sair falando tudo o que vem à mente.

Touro: você está sensível, mas é preciso identificar suas reais prioridades, taurino. Procure administrar bem os seus recursos.

Gêmeos: é hora de agir com calma, geminiano. Procure entender as suas próprias necessidades e motivações para ser mais assertivo.

Câncer: procure cuidar da sua saúde mental, canceriano. É importante dar atenção ao seu bem-estar.

Leão: evite as conversas atravessadas e desnecessárias, leonino. O céu pode trazer dados reveladores, mas você precisa estar atento às intenções por trás das pessoas.

Virgem: planeje-se, virginiano. É preciso dar atenção aos seus planos e projetos de longo prazo, mas sem ansiedade pelos resultados.

Libra: invista no conhecimento para tomar decisões com mais embasamento, libriano. O céu pede atenção aos mais velhos e experientes.

Escorpião: vença seus medos e obstáculos internos, escorpiano. É hora de virar páginas para poder crescer futuramente.

Sagitário: seja franco com as pessoas, mas saiba exigir o mesmo em contrapartida, sagitariano. É preciso saber se comunicar.

Capricórnio: concentre-se nos seus afazeres cotidianos, mas não descuide da sua saúde, capricorniano. É preciso saber cuidar de você!

Aquário: seja espontâneo, mas cuidado com os excessos, aquariano. É preciso honrar os seus desejos, mas também respeitar o espaço alheio.

Peixes: é hora de se entender emocionalmente, pisciano. Administre bem o seu turbilhão de emoções para manter o seu equilíbrio.