Confira o horóscopo para todos os signos nesta quarta, 01

Virginia Gaia 30/04/2024 - 20:13 Para compartilhar:

É feriado e é Dia Internacional do Trabalho! Para a maior parte das pessoas, é dia de folga, não somente para descansar, mas especialmente para celebrar a luta histórica por melhores condições de trabalho. No céu, onde os astros estão sempre em movimento, o astral está mais simbólico do que nunca. Assim, este 1º de maio de 2024 evoca inovação e renovação das estruturas sociais.

A Lua Cheia torna-se Lua Minguante, logo pela manhã, ganhando contornos mais reflexivos, dada a fase na qual ficará cada vez menos iluminada. No coletivista signo de Aquário e ao lado do poderoso e transformador Plutão, a rainha da noite ilumina o pequeno notável do Sistema Solar e também rei dos planetas anões. Dessa maneira, é como se a mãe simbólica da vida da Terra quisesse dar colo ao poder que emana daqueles que, embora pequenos, ocupam lugar de destaque na dinâmica social.

Junta-se a isso o fato de que, também neste miolo de semana, o relacional planeta Vênus, que ingressou há pouco no signo de Touro, engata uma tensão justamente com o temido Plutão aquariano. Sob esse contexto, é como se o céu pedisse um olhar mais reflexivo sobre os impactos das novas tecnologias na maneira como encaramos o trabalho. Trazendo conforto ao passo em que também gera muito desconforto, esse aspecto lembra que a inteligência pode até ser artificial, mas a ética nas relações de trabalho precisa ser natural.

Ah, e vale lembrar: esse conjunto de influência plutonianas acontece na véspera do patrono do submundo mudar sua direção aparente no céu, já que ficará retrógrado a partir da quinta-feira, dia 2. Com isso, o céu também manda o recado de que o poder precisa ser bem direcionado, já que a distância entre o respeito e o exercício saudável da autoridade passa bem longe das situações de abuso ou assédio.

Para quem está na base da pirâmide social, fica a mensagem de que é sempre bom lembrar o quão poderosa pode ser uma massa que grita em uníssono. Já para quem ocupa o topo da hierarquia social, é fundamental ter sempre em mente: respeito é bom e todo mundo gosta. E quando há justiça, a vida fica melhor para todos!

Observe: com cerca de 40% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois das 0h30 da madrugada da quinta-feira, dia 2. Visível até o nascer do Sol, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Capricórnio. Ao longo desse período, o nosso satélite natural estará ao lado das estrelas da cauda do mítico animal, que é meio bode e meio peixe, também ficando na mesma longitude de Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja com as pessoas amigas de verdade, ariano. Aliás, é hora de se cercar das pessoas mais acolhedoras para os seus planos e sonhos.

Touro: pense no futuro de maneira serena, taurino. É importante se planejar, mas também evitar parecer impositivo das suas verdades.

Gêmeos: olhe para o futuro, geminiano. É preciso aprender com quem está ao seu lado, ouvindo os conselhos de quem tem mais experiência que você.

Câncer: cuidado com apegos, canceriano. É hora de cercar-se das pessoas mais íntimas e deixar para trás quem não valoriza a sua companhia.

Leão: os seus relacionamentos estão em destaque, leonino. Procure estabelecer boas conversas e atuar em parceria.

Virgem: aproveite o dia de folga para cuidar melhor de você, virginiano. O céu pede mais calma e atenção ao seu dia a dia.

Libra: o dia favorece os pequenos e simples prazeres, libriano. Seja mais espontâneo e aproveite também para paquerar.

Escorpião: curta mais a sua casa, a sua família e as pessoas mais próximas, escorpiano. O astral pede mais introspecção.

Sagitário: é importante prestar atenção no seu entorno, sagitariano. O céu pede mais interação e menos dispersão.

Capricórnio: aproveite o descanso para se divertir, mas sem gastar muito, capricorniano. É hora de administrar melhor os seus recursos.

Aquário: cuide de você, do seu corpo e até da aparência, aquariano. O momento pede mais atenção com as suas necessidades.

Peixes: coloque o sono em dia, pisciano. O feriado ajuda você a descansar, dormir bem e cuidar melhor da sua saúde.