Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 02 e 03

Virginia Gaia 01/03/2024 - 21:42 Para compartilhar:

Até que ponto vale a pena entrar em discussões acaloradas por conta de crenças pessoais, como questões ideológicas e religiosas? Bem, com a chegada da Lua Minguante, neste fim de semana, o astral parece testar um pouco a capacidade de cada indivíduo em conviver com a diversidade de pensamentos na sociedade.

A Lua Cheia, em seus últimos momentos, ingressa no signo de Sagitário, onde chegará, no domingo, dia 3, ao aspecto exato da Lua Minguante. Formando um ângulo reto em relação ao Sol, a rainha da noite pede mais calma e tranquilidade para lidar com as opiniões dos outros. É para ouvir de maneira mais seletiva às críticas e, ao mesmo tempo, investir mais na compreensão de diferentes pontos de vista.

Pois é importante lembrar que o Sol pisciano está agarrado a Saturno e também a Mercúrio, tornando todas as discussões mais desafiadoras, pois o contexto pede mais clareza e empatia, em todas as áreas da vida e tipos de relacionamento. Se, por um lado, é possível ter mais consistência sobre o que é essencial para o equilíbrio emocional, também ficam mais sérias e evidentes eventuais diferenças de visão de mundo.

Até porque, ainda ao longo deste fim de semana, o planeta Vênus, no revolucionário signo de Aquário, engata uma tensão com Urano, o patrono das revoluções sociais e também planeta regente dos temas aquarianos. Então, com essa combinação, o astral tende a apontar mais as afinidades e, em contrapartida, ressaltar as diferenças.

Com tudo isso acontecendo em plena era da conectividade e das redes sociais tão ávidas por discussões temáticas, vale tomar cuidado redobrado antes de registrar aquele comentário mais ácido ao amigo ou contato. Então, é bom questionar se a sua opinião é realmente indispensável em determinado assunto ou post.

Afinal, é sempre bom lembrar que, para toda questão, há sempre diferentes pontos de vista a serem considerados!

Observe: a Lua Cheia, já em transição de fase para a Lua Minguante, terá pouco menos de 60% e 50% de iluminação, respectivamente, na noite do sábado, dia 2, e do domingo, dia 3. No sábado, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Escorpião, ao lado de Antares, a principal estrela deste conjunto estelar. Na noite seguinte, o nosso satélite natural passará pela área coberta pela Constelação de Serpentário, na mesma longitude de Sabik, a estrela Eta dessa porção do céu. Em ambas as ocasiões, a Lua ascenderá ao Leste pouco antes da meia-noite, ficando depois visível até o amanhecer do dia seguinte.

Áries: siga em frente e busque mais inspiração, ariano. É hora de arejar a mente, buscar mais referências intelectuais e culturais.

Touro: você está cheio de profundidade, taurino. Estreite laços com quem vale a pena, mas evite as discussões desnecessárias.

Gêmeos: ouça mais para ser ouvida na mesma medida, geminiano. O céu pede mais cuidado com os seus relacionamentos.

Câncer: dê atenção ao seu dia a dia e rotina, canceriano. É hora de cuidar da sua saúde, evitando excessos ao longo do fim de semana.

Leão: seja mais espontâneo, mas tome cuidado para não se sobrepor em relação aos outros, leonino. É hora de convencer, mas sem impor.

Virgem: esteja mais atento às suas necessidades íntimas e domésticas, virginiano. É preciso cuidar do seu bem-estar.





Libra: circule, veja gente, mas também evite o excesso de exposição, libriano. Lembre-se de que nem tudo precisa ser discutido.

Escorpião: organize as suas finanças e dê valor para o que for realmente importante, escorpiano. É fundamental saber o que é prioridade.

Sagitário: use a sua intuição de maneira produtiva e evite ações desnecessárias, sagitariano. É hora de perceber melhor antes de fazer sem planejamento.

Capricórnio: invista no seu bem-estar em um sentido amplo, capricorniano. É importante dormir e cuidar da sua espiritualidade

Aquário: lembre-se de que quantidade nem sempre significa qualidade, aquariano. É importante ser mais seletivo em relação às suas amizades.

Peixes: pense no seu futuro de maneira sólida e racional, pisciano. É preciso investir nos projetos certos.

