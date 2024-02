Confira o horóscopo para todos os signos na semana dos dias 19 a 25 de fevereiro

Virginia Gaia 18/02/2024 - 15:36 Para compartilhar:

Passado o Carnaval, agora o ano parece começar de vez, não? Pois, nesta semana, o astral incentiva o foco, as tomadas de decisão e também o direcionamento da vida, nos mais variados níveis. Então, prepare-se para fazer acontecer na prática e, ao mesmo tempo, usar as experiências sutis para intuir a direção dos seus próximos passos.

Em ritmo de Lua Crescente até o próximo sábado, dia 24, quando acontece a Lua Cheia, a semana já começa cheia de novidades, porque logo na segunda-feira, dia 19, o Sol ingressa no místico e onírico signo de Peixes. Com o astro-rei adentrando nos domínios piscianos, estaremos na última etapa do inverno, no Hemisfério Norte, e também do verão, no Hemisfério Sul. Assim, o astral se inunda de fé e de esperança, pois estaremos em plena contagem regressiva para o Equinócio Vernal, daqui a cerca de um mês, quando há o ano novo astrológico, marcando o ingresso do Sol no signo de Áries.

Sob esse contexto cheio de misticismo, idealização e sonhos, o momento pede olhar mais sensível para o entorno, mas não sem aproveitar as oportunidades para encontrar boas parcerias e realizar em conjunto. Isso tudo porque na quinta-feira, dia 22, Marte e Vênus se encontram no céu em uma conjunção exata no signo de Aquário. Ainda bem próximos de Plutão, também nos domínios aquarianos, essa dupla promete dinamizar todas as ações conjuntas, especialmente aquelas que visam conciliar diferenças e unir opostos que podem ser complementares. E tudo isso acontece com muita profundidade!

Para ajudar a entender as inúmeras camadas de significado nesses encontros poderosos, o mental Mercúrio também ingressa no signo de Peixes, na próxima sexta-feira, dia 23. Com o planeta mensageiro dos deuses e também regente do aprendizado no signo mais místico do zodíaco, será a hora de refletir e ter mais clareza sobre as experiências mais sutis da existência humana. E, com isso, encontrar o ponto de equilíbrio entre razão e intuição.

Para coroar essa riqueza simbólica, a Lua Cheia chega, no próximo fim de semana, com tudo! Com o Sol em Peixes e a Lua em seu ápice, no signo de Virgem, a rainha da noite estará na mesma longitude de Thuban, a estrela Alfa da Constelação de Draco. Nas cercanias do Polo Celeste Norte, a Constelação de Draco dá vida ao eixo de rotação da Terra, evocando mais foco e concentração na nossa relação sensorial com a passagem do tempo. Assim, o céu abre espaço para as perguntas mais intrigantes e fundamentais na vida. Afinal, aonde você quer chegar e, especialmente, quem deve estar ao seu lado?

Mesmo que as respostas para essas perguntas não estejam claras, o que mais vale é questionar e, com isso, acertar a sua bússola interna!

Uma semana cheia de decisões e direções para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 19 a 25 de fevereiro de 2023.

Áries

Esteja atento ao seu dia a dia, ariano. A semana promete ser produtiva no trabalho, então procure trabalhar bem em equipe, sendo claro na sua comunicação.

Touro

O seu poder de persuasão e o seu magnetismo pessoal estão em alta, taurino. É hora de você conquistar com consciência e manifestar os seus talentos de maneira harmônica.

Gêmeos





É hora de cuidar do seu bem-estar íntimo, geminiano. É importante que você esteja atento às pessoas mais próximas e às suas relações familiares, procurando se comunicar de maneira sensível.

Câncer

Esteja atento ao seu entorno para poder lidar com as pessoas de maneira adequada, canceriano. O astral pede mais trocas produtivas e conversas profundas.

Leão

Procure ser bem realista nas suas decisões materiais, leonino. O astral ajuda você a discernir sobre os seus recursos, mas é preciso ter foco e senso de prioridade para decidir.

Virgem

Use a intuição a seu favor, virginiano. É hora de interagir com o seu entorno de maneira mais fluida, prestando atenção nas pessoas e na qualidade dos seus relacionamentos.

Libra

Você está profundo e cheio de sutilezas nesta semana, libriano. É importante que você mantenha a mente descansada, dormindo bem para administrar o desgaste do cotidiano.

Escorpião

Esteja aberto para as novidades, mas sem se descolar do presente, escorpiano. A semana favorece os contatos e as parcerias produtivas, então esteja atento às pessoas e aos seus relacionamentos.

Sagitário





Planeje-se para realizar tudo o que precisa ser feito, sagitariano. O astral pede mais iniciativa e exercício da liderança, mas com sabedoria para lidar com as pessoas ao seu redor.

Capricórnio

O momento pede mais otimismo e motivação para seguir em frente, capricorniano. Esteja aberto a novos aprendizados, procurando lidar com as pessoas de maneira a absorver o que elas têm para ensinar.

Aquário

O astral promete conexões profundas e muitas possibilidades para fazer associações benéficas, aquariano. Esteja atento para compartilhar o que você tem de melhor com quem merece.

Peixes

O Sol ingressa no seu signo, pisciano, então é hora de celebrar! Esteja preparado para essa nova fase, prestando atenção especialmente nas pessoas que fazem diferença na sua vida.

