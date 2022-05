Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 9 a 15 maio

Uma semana para respirar fundo, sentir aquele friozinho na barriga e se preparar para as novidades. Pense em um céu cheio de viradas e reviravoltas, trazendo ânsia pelo futuro? Pois é assim que entramos nesta semana!





Sob a Lua Crescente nesse período entre eclipses – a Lua Nova, no último dia 30, foi também Eclipse Solar Parcial e, na madrugada de domingo, dia 15, para segunda-feira, dia 16, a Lua Cheia acontece junto a um Eclipse Lunar Total – ainda teremos nesta semana um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano: o planeta Júpiter, que está desde o final do ano passado no signo de Peixes, ingressa no signo de Áries na próxima terça-feira, dia 10. Achou pouco? Tem mais! Neste mesmo dia, o planeta Mercúrio, em sua passagem pelo signo de Gêmeos, inicia seu movimento retrógrado aparente no céu.

Assim, o astral promete muitas surpresas, convidando-nos à adaptação ao novo. Isso se deve especialmente à ordem dos eclipses, já que esses fenômenos astronômicos sempre acontecem em pares. Quando o Eclipse Solar vem primeiro do Eclipse Lunar, como é o caso da dupla que estamos vivenciando agora, novas situações aparecem para que se possa ressignificar o passado.

Junta-se a isso o fato de Júpiter ingressar no signo de Áries e temos a combinação exata para seguirmos com fé em direção ao novo. No primeiro signo do zodíaco, o planeta da expansão encontra sua faceta mais enérgica, ficando neste signo cardeal do elemento fogo até outubro, quando retorna, em movimento retrógrado, ao signo de Peixes.

Uma semana de muitas novidades para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 9 a 15 de maio de 2022.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Áries

Faça as coisas do seu jeito, ariano. É hora de renovar as energias e seguir em frente, colocando a criatividade em prática. Aproveite a popularidade e o seu carisma de forma produtiva.

Touro

Cuide dos temas familiares, dando atenção ao que de mais importante você tem na intimidade, taurino. Não tenha medo de se reinventar e de pensar em novas formas de estabelecer laços duradouros.

Gêmeos

A semana promete muitas surpresas e profundas revisões. Esteja aberto ao novo e não deixe de cuidar da sua energia e espiritualidade, geminiano. É fundamental estar atento aos sinais do universo.

Câncer

O momento pede para você vencer medos e pensar nas suas prioridades, canceriano. Veja o que é mais importante e invista a sua atenção no que for realmente válido.

Leão

É hora de se reinventar, leonino. Busque ter mais equilíbrio, cuidado de você. É hora também de cuidar do corpo e da saúde, estando atento às suas necessidades.

Virgem

O céu inspira uma profunda revisão, virginiano. É hora de se reinventar, de dentro para fora. Aproveite a semana para refletir bastante e se preparar para viradas de página.

Libra

Quem realmente vale a pena manter por perto, libriano? É importante que você esteja atento às amizades, às companhias e aos grupos sociais que você frequenta.

Escorpião

Pense no longo prazo, escorpiano. A semana promete destaque e possibilidades de crescimento, mas você precisa estar atento às oportunidades. Cuide de você e da sua carreira ao mesmo tempo.

Sagitário

É hora de aprender coisas novas e expandir horizontes, sagitariano. Perceba o que realmente combina com você para poder investir cada vez melhor nos seus talentos. Esteja aberto a diferentes opiniões.

Capricórnio

O céu favorece as mudanças, capricorniano. É hora de pensar no futuro e perceber o que você pode abrir mão para poder crescer. Pense nas pessoas da sua confiança com quem você pode se abrir.

Aquário

Os seus relacionamentos estão em destaque, aquariano. É hora de trocar ideias, conversar e acertar quaisquer arestas que surgirem. Só cuidado com o excesso de exposição.

Peixes

O momento pede novas atitudes, pisciano. Esteja atento aos seus negócios, ao trabalho e às finanças. A semana promete ser produtiva e cobrar bastante ação no cotidiano.