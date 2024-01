Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 8 a 14 de janeiro

Virginia Gaia 07/01/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Se a primeira semana do ano ainda não foi inspiradora o suficiente para que você possa começar 2024 com tudo, a primeira Lua Nova do ano, que acontece na próxima quinta-feira, dia 11, promete trazer uma injeção extra de inspiração.

Assim, a semana começa com Lua Minguante, incentivando a reflexão e o olhar atento às pequenas coisas que podem melhorar para que as metas propostas ao novo ciclo anual sejam implementadas. Em meio às movimentações celestes, o Sol capricorniano engata um harmônico trígono – um ângulo de 120°, na metafísica astrológica – com o revolucionário Urano, no signo de Touro, ajudando aqueles que quiserem realmente mudar padrões, especialmente no que tange o planejamento material e financeiro. Por sua vez, o guerreiro e grande ativador da astrologia, o planeta Marte também acena positivamente para o expansor Júpiter, o que reforça o astral auspicioso para quem quer arregaçar as mangas e fazer acontecer.

E é nesse embalo que a Lua Nova o signo de Capricórnio promete boas influências para os novos projetos e empreendimentos. Ao unir o Sol e a Lua no signo dos ambiciosos caprinos, ela acontece em conjunção com o poderoso Plutão, abrindo espaço para iniciativas que tenham objetivos estratégicos e bem direcionadas. Na mesma longitude desse encontro celeste, estará Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira. Representando o instrumento musical dado por Apolo ao mítico Orfeu, esse conjunto estelar é tão criativo e onírico quanto mágico.

Dessa maneira, o astral inspira a busca de novas soluções para antigos problemas, levando atenção também para todos os projetos capazes de trazer prazer e alívio em meio às obrigações diárias. Por isso, é hora também de investir estrategicamente nos projetos profissionais ao mesmo tempo em que não se ignora as necessidades mais sutis do ser humano, o que inclui a espiritualidade.

Para arrematar o clima de organização rumo ao futuro, o patrono do cotidiano e também mensageiro dos deuses, o planeta Mercúrio, ingressa no ambicioso signo de Capricórnio, no próximo sábado, dia 13. E, assim, o ano que mal começou já começa a ganhar força. Quais os seus planos? Concentre-se, tenha objetivos claros e siga em frente!

Uma semana de muita realização para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 8 a 14 de janeiro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

A semana promete embalar os seus projetos mais ambiciosos, ariano. Faça acontecer, só tomando cuidado para não acabar sucumbindo à ansiedade, pois o momento pede mais senso estratégico.

Touro

Faça as coisas de maneira harmônica com o que você acredita mais profundamente, taurino. É importante que você possa avançar de maneira confortável emocionalmente, em todas as áreas.

Gêmeos

Planeje-se para poder, então, transformar as coisas de acordo com o que você quer, geminino. É preciso estar aberto às inovações de todos os tipos, sabendo onde você deve fazer suas apostas.





Câncer

Esteja atento às necessidades das pessoas à sua volta, canceriano. O céu pede mais dedicação ao passo em que você também consegue se expressar sobre os seus objetivos.

Leão

Organize-se para poder realizar no longo prazo, leonino. É preciso estar atento às suas questões do dia a dia para que você possa realizar os seus planos e projetos mais audaciosos.

Virgem

É hora de ser criativo, virginiano. Procure manter o foco nas suas questões mais objetivas, expressando a sua habilidade para resolver pendências de maneira bem estruturada.

Libra

Mesmo que o dia a dia esteja bastante atribulado, é preciso dar atenção também às pessoas mais próximas, libriano. Cuide da sua intimidade e não deixe de estar também próximo à família.

Escorpião

É hora de organizar os seus pensamentos e estar aberto a novos contatos e aprendizados, escorpiano. O céu ajuda você a se comunicar de maneira mais efetiva.

Sagitário

Aproveite o astral auspicioso para se planejar financeiramente, sagitariano. É fundamental que você dê atenção aos seus recursos, sendo mais estratégico nas suas ações práticas.





Capricórnio

A Lua Nova no seu signo traz uma completa renovação para você, capricorniano. Invista nos seus planos e faça algo que também ajude você a revigorar o corpo e reforçar as energias.

Aquário

Preste atenção nos seus sonhos e também ouça a sua intuição, aquariano. O céu pede para que você consiga se concentrar e cuidar da sua espiritualidade na mesma medida.

Peixes

A vida social promete novidades, pisciano. Esteja com pessoas que enriqueçam o seu universo pessoal e não deixe de expressar as suas necessidades e preferências.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias