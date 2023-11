Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 6 a 12 de novembro

Virginia Gaia 05/11/2023 - 17:07 Para compartilhar:

Que tal colocar as coisas no seu devido lugar, expurgando emoções tóxicas para encontrar o seu ponto de equilíbrio interno? Pois é isso que o céu desta semana propicia para quem estiver disposto a olhar para além da superficialidade.

Sob a influência da Lua Minguante ao longo de toda a semana – já que a Lua Nova acontece somente na segunda-feira da semana que vem, dia 13 – o astral é mesmo de introspecção e olhar aos detalhes. E vale lembrar que é uma Lua Minguante especial, pois ela dá sequência ao Eclipse Lunar Parcial que aconteceu no dia 28 de outubro, o último do ano. Dessa forma, o astral realmente promove uma espécie de limpeza emocional, preparando o ambiente para que as novidades futuras possam ser efetivamente recebidas e colocadas em prática.

Nesse embalo de encontrar o melhor lugar dentro de si para reverberar junto ao entorno, o planeta Vênus ingressa no signo de Libra, na próxima quarta-feira, dia 8. Sentindo-se em casa neste signo Cardeal do elemento Ar, o planeta mais brilhante do céu fomentará acordos mais justos e relações mais equilibradas. Por isso, vale aproveitar esse contexto para estabelecer o diálogo com quem queremos ter por perto.

Por sua vez, o comunicativo e mental planeta Mercúrio ingressa no expansivo e idealista signo de Sagitário, favorecendo assim a expressão franca e direta do que se é e se acredita em essência. Dessa maneira, vale aproveitar o momento para falar com quem se pode confiar de verdade, dando chance para que as reais identificações aconteçam de maneira espontânea e bem influenciada.

Por fim, vale lembrar que o gigante Júpiter ainda está em oposição ao Sol, o que o torna ainda mais brilhante no céu noturno, além de evocar mais consciência em relação ao que pode ou deve ser expandido daqui para frente. Tudo isso somado a outros aspectos que chegam ao seu ápice ainda nesta semana – como os harmônicos trígonos entre Mercúrio e Netuno e também entre Vênus e Plutão, além da tensa oposição entre Urano e Marte – e temos o contexto ideal para quem quer estar mais consciente do seu caminho em direção ao futuro.

Por isso, a dica é aproveitar esta semana tão movimentada no astral para fazer escolhas mais firmes e acertadas, seguindo em frente com o que realmente faz sentido!

Uma semana cheia de bênçãos para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 6 a 12 de novembro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Seja mais assertivo, mas sem ser bruto com as pessoas, ariano. O céu pede para você se posicionar, decidir o que você quer, mas sem acabar parecendo demasiadamente autocentrado.

Touro

É hora de dar atenção à sua intimidade e às questões da sua família e vida privada, taurino. Aproveite para fazer coisas simples e que nutram a sua alma, promovendo bem-estar.

Gêmeos





Fale com as pessoas de maneira franca e direta, geminiano. No entanto, preze pela empatia e pela interação gentil, ainda que você precise lidar com questões profundas.

Câncer

É hora de saber onde você quer chegar, canceriano. Contudo, é preciso também evitar a pressa e a ansiedade, sabendo dar o devido peso ao que é prioridade e também ao que pode ficar para depois.

Leão

Aja com sabedoria, leonino. O céu ajuda você a equilibrar as suas ideias, buscando uma melhor maneira de lidar com os seus talentos naturais. Use bem a sua intuição.

Virgem

O astral está profundo e reflexivo para você, virginiano. Aproveite esse momento para olhar para dentro, buscar autoconhecimento e também investir na sua saúde em um nível amplo.

Libra

Esteja próximo de gente querida e que agrega à sua vida, libriano. É preciso estar junto às pessoas e nos ambientes que incentivam você a pensar no futuro, construindo os seus sonhos.

Escorpião

Faça planos e pense nas boas parcerias, escorpiano. É hora de você pensar e repensar onde você quer chegar no longo prazo e com quem você quer estar daqui para frente.

Sagitário





É hora de iluminar suas crenças e valorizar as coisas certas, sagitariano. O céu ajuda você a aprender e expandir conhecimento desde que você esteja aberto a novas experiências.

Capricórnio

É preciso deixar coisas para trás, capricorniano. Mantenha-se firme no que for essencial, nutrindo parcerias bem estabelecidas, para que você possa seguir em frente com mais clareza.

Aquário

Seja mais você e comunique o que você quer, aquariano. Entretanto, procure também ouvir mais os outros para poder perceber quem realmente combina com o que você tem em essência.

Peixes

Cuide da sua saúde e organize melhor a rotina, pisciano. Você pode se sentir um pouco mais cansado que o habitual, mas é preciso que você se organize para dar conta de tudo e ainda trabalhe bem em equipe.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias