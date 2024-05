Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 6 a 12 de maio

Virginia Gaia 05/05/2024 - 15:30 Para compartilhar:

A semana promete revelar tesouros e presentear com ouro quem souber administrar seus recursos e, mais do que isso, que tiver humildade suficiente para reconhecer suas limitações e também seus privilégios. Pois a vida traz desafios para todo mundo, mas há de se reconhecer que diferentes perspectivas podem significar muita coisa na caminhada de cada indivíduo.

Assim, o céu pede menos julgamento e mais discernimento. Menos discurso e mais ação, tudo isso sob a inspiração da reflexiva Lua Minguante, que dá o tom do astral até quarta-feira, dia 8. Quando chegar o miolo da semana, a Lua Nova vem com tudo, evocando uma completa renovação de valores e prioridades. Ao unir o Sol e a Lua, no signo de Touro, o astral pede mais pé no chão para lembrar que é preciso fazer da vida algo mais significativo, não somente para si mesmo, mas especialmente para os outros: os mais chegados ou a sociedade em geral.

Ao lado do encontro mensal dos luminares da astrologia, teremos uma notável concentração de planetas. De um lado, o relacional planeta Vênus, que está no signo onde se sente em casa para manifestar toda a sua beleza e a afinidade com o luxo e a riqueza. Do outro, o Sol e a Lua estarão ladeados pela significativa conjunção formada pelo sábio e expansivo Júpiter e também o reformador social Urano. Assim, o céu leva atenção para todos os contrastes sociais e a necessidade urgente de o mundo – e as pessoas em sua individualidade – perceberem como cada ação pessoal pode fazer a diferença para a coletividade. Por isso, o astral pede mais consciência!

Na mesma longitude da Lua Nova, estará Rucha, a estrela Delta da boreal Constelação de Cassiopeia. Representando a mais bela e mítica rainha, casada com o rei descrito na vizinha Constelação de Cepheus, Cassiopeia mostra uma mulher sentada em um trono, girando de cabeça para baixo, em relação ao Polo Celeste Norte. A posição desconfortável no céu seria o castigo a ela dado pelo herói representado na Constelação de Perseu, depois de este guerreiro ter salvo Andrômeda. De acordo com o mito, a jovem imortalizada no céu, pela imagem descrita na Constelação de Andrômeda, foi oferecida em sacrifício pela própria mãe.

Dessa maneira, ao marcar o joelho da rainha castigada pelo que fez com a filha, Rucha simboliza a grande lição de que a riqueza e a beleza precisam estar associadas à humildade e à sinceridade de sentimentos. Pois é preciso saber amar, antes de qualquer coisa! E isso significa, necessariamente, reconhecer as dificuldades e limitações que diferentes pessoas enfrentam na vida, para prover o amor nas diferenças e fornecer ajuda nas adversidades.

Que você tenha uma semana linda e muito amável!

Áries

Saiba dar atenção às coisas certas, ariano. O céu pede para você ser mais econômico e também mais assertivo com suas ações e escolhas nesta semana, administrando melhor os seus recursos.

Touro

A Lua Nova traz uma completa renovação para você, taurino. É hora de você buscar inovar e renovar-se, sendo ousado sobre os seus planos e projetos, mas sem ficar dispersivo.

Gêmeos

Olhe para dentro e busque conectar-se melhor consigo mesmo, geminiano. O céu pede mais direcionamento para os seus sentimentos e relação com o inconsciente.

Câncer

É hora de valorizar as pessoas e as amizades certas, canceriano. O céu incentiva bastante a sua atividade social e interação com as pessoas à sua volta, então trabalhe isso a seu favor.

Leão

É hora de crescer e buscar reconhecimento, leonino. É preciso fazer planos que sejam ousados e, ao mesmo tempo, bem embasados. Busque agir com sabedoria.

Virgem

O momento favorece os estudos e o contato com novidades, virginiano. Procure cercar-se de boas influências e esteja aberto para novos aprendizados junto a pessoas que você admira.

Libra

Esteja aberto às mudanças, libriano. O céu pede mais atenção às suas associações e às pessoas que estão ao seu lado. Saiba estabelecer laços íntimos e duradouros.

Escorpião

Os seus relacionamentos, possíveis associações e parcerias estão em alta, escorpiano. O céu pede maia atenção às pessoas à sua volta e também à maneira como você se comunica.

Sagitário

É preciso organizar a vida, sagitariano. Cuidado com o excesso de expectativas, evitando preencher a sua agenda com mais compromissos do que dá conta de honrar.

Capricórnio

Seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, capricorniano. O céu pede para você se concentrar, mas mantendo a leveza na forma de lidar com as coisas.

Aquário

Esteja mais próximo da família e das pessoas mais chegadas, aquariano. É preciso usar as palavras com sabedoria para poder estar próximo de quem é mais importante para você.

Peixes

Esteja atento à maneira como você lida com os outros, pisciano. É preciso saber conversar e negociar suas questões, de forma aberta e empática, mas sem sucumbir à ansiedade.