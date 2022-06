Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 6 a 12 de junho

O céu ajuda a entender os processos, colocar a vida em ordem e fazer tudo com mais disciplina. O astral desta semana parece jogar luz aos detalhes, mas sem deixar nada cair na monotonia. Muito pelo contrário, o momento favorece os processos de aprendizado em meio ao cotidiano.

Começamos a semana ainda sob a influência da Lua Nova ganhando corpo até que, na terça-feira, dia 7, chegaremos à Lua Crescente. Nesse embalo, sentiremos os primeiros efeitos da retrogradação do planeta Saturno, que começou no último sábado, dia 4, e perdurará até o mês de outubro. Nesse período, teremos a chance de fazer o ajuste fino em nossos planos e projetos de longo prazo, alicerçando sonhos em direção ao futuro.





Dentre tantos temas importantes, não somente a vida prática fica em evidência, mas especialmente os assuntos do coração ganham destaque. Conforme os dias avançarem, teremos a aproximação do planeta Vênus – atualmente passando por Touro, o signo no qual se sente em casa – em relação ao inovador e comunicativo Urano. Em uma combinação que abre espaço para novas conversas e posturas produtivas em todos os tipos de parceria. O ápice dessa combinação tão especial acontece no sábado, dia 11, bem na véspera do Dia dos Namorados.

No domingo, dia 12 de junho, a sedução e as conversas profundas sobre os valores essenciais nas relações estarão favorecidas. Para nos inspirar, a Lua Crescente estará bastante visível no céu, com mais de 90% do corpo iluminado, transitando entre o profundo signo de Escorpião e o ousado signo de Sagitário. Para quem quiser admirar a beleza lunar, o nosso satélite natural estará ao Leste depois do pôr do Sol e se deslocará em direção ao Oeste, nos fazendo companhia no céu a noite toda. Em meio à Constelação de Escorpião, no início da noite, a Lua estará na mesma longitude de Toliman, a estrela Alfa da Constelação do Centauro, cujo simbolismo remete à fé e aos valores elevados, e também de Kornephoros, a estrela Beta da Constelação de Hércules, que representa a força empreendida no cotidiano.

Sem dúvida, a semana nos convida a pensar sobre o amor em suas mais variadas expressões!

Uma semana de fortes emoções para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 6 a 12 de junho de 2022.

Áries

É hora de se concentrar para realizar, ariano. A semana promete ser muito produtiva e cheia de trabalho. Exerça sua capacidade de liderar com sabedoria e não deixe de ouvir os colegas.

Touro

Você está bastante criativo e sedutor, taurino. Aproveite a semana para valorizar aquilo que você tem de bom, busque investir nos seus talentos. Esteja aberto à inovação.

Gêmeos

A semana traz mais dinamismo à sua vida, geminiano. Também será um bom momento para conversar e estar junto de familiares. Se tiver alguma pendência para resolver em relação ao passado, agora é a hora.

Câncer

Você está radiante e cheio de humor, canceriano. Aproveite a semana para conversar com pessoas diferentes, fazer contatos e arejar a mente. Só tenha cuidado com a possibilidade de dispersão.

Leão

É hora de investir naquilo que é importante para você, leonino. Cuide da sua agenda para administrar bem o seu tempo, atenção e até o seu dinheiro para ter uma semana bastante próspera e cheia de novidades.

Virgem

O seu carisma está em alta, virginiano. Aproveite a semana para cuidar do seu corpo e da sua saúde, aproveitando também para reforçar a autoestima. Use a intuição para decidir sobre as melhores iniciativas.

Libra

A semana está cheia de sonho e inspiração, libriano. O momento pede inovação e reflexões profundas. Mergulhe na espiritualidade para entender melhor seus processos internos.

Escorpião

A sua cabeça está no futuro, escorpiano. A semana ajuda você a pensar e repensar sobre os seus planos. Faça contatos e busque boas companhias para ter novas ideias sobre como colocar em prática tudo isso.

Sagitário

Você está cheio de energia, pronto para liderar e ocupar posições de destaque, sagitariano. Só é preciso ter cuidado para não acabar parecendo egoista ou autoritário. Exerça a liderança com doçura.

Capricórnio

O astral favorece a revisão de conhecimentos e a busca por novos conteúdos que possam ampliar a sua capacidade intelectual, capricorniano. Esteja aberto ao aprendizado com quem sabe mais que você.

Aquário

É hora de virar páginas e valorizar as pessoas que sempre o apoiam na vida, aquariano. Compartilhe decisões e não tenha medo de vencer medos se isso favorecer os seus relacionamentos mais íntimos.

Peixes

Você está mais romântico do que nunca, pisciano. A semana favorece os seus relacionamentos. Será um momento excelente para ter boas conversas e estar com gente querida.