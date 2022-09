Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 5 a 11 de setembro

Virginia Gaia 04/09/2022 - 22:51 Compartilhe

Sabe aquela semana altamente produtiva e que a gente consegue colocar a vida toda em ordem? Pois é isso que esta semana promete, com a Lua Crescente ganhando corpo até chegarmos à Lua Cheia. Prepare-se para fazer com capricho e deixar tudo do jeitinho que você sempre quis!







Logo nesta segunda-feira, dia 5, o planeta Vênus ingressa no caprichoso signo de Virgem para despertar o amor pelas mínimas coisas da vida. Que tal fazer tudo com detalhes caprichados e valorizar as mínimas coisas que são tão valiosas no dia a dia? Então, é por aí! Aliás, também é um momento maravilhoso para levar mais romantismo para o meio da semana e os programas mais prosaicos. É hora de investir naquilo que é básico, mas muito gostoso de fazer em dupla ou em parceria!

No próximo sábado, dia 10, teremos o início de mais um ciclo de retrogradação aparente do planeta Mercúrio, o segundo e penúltimo neste ano de 2022. Como ainda existe muita desinformação e gente falando bobagem sobre astrologia (alguns até que, infelizmente, acham que entendem alguma coisa), preparem-se para a enxurrada de memes dramáticos que nada acrescentam para que consigamos lidar melhor com esse fenômeno celeste. Dessa vez, Mercúrio ficará retrógrado no signo de Libra, fazendo com que ele retorne a Virgem para, no dia 2 de outubro, mudar novamente de direção e avançar como o habitual pela sequência de signos do zodíaco. Nesse período de retrogradação, podemos aproveitar esse simbolismo para revisar ou retomar temas que estejam complicados ou em aberto.

Também no próximo sábado, dia 10, teremos o nosso satélite natural chegando à Lua Cheia, quando ficará totalmente oposto ao Sol e também completamente iluminado. Com o Sol no signo de Virgem e a Lua em Peixes, teremos a rainha da noite alinhada a Fum Alsamakah, a estrela Beta da Constelação de Peixes, exatamente no momento em que tivermos o aspecto exato da Lua Cheia. Contrastando a consciência plena e detalhista relacionada ao Sol em Virgem, com o aspecto místico da Lua em Peixes, teremos ainda a associação do simbolismo de Fum Alsamakah a esse astral tão propício à intuição e à magia. Localizada em frente à boca de um dos peixes representados unidos por um laço na Constelação de Peixes, Fum Alsamakah promete revelações e comunicações sutis.

Em meio a essa semana tão rica, teremos ainda uma linda harmonia entre o Sol virginiano e o inovador planeta Urano, chegando ao seu ápice no próximo domingo, dia 11. Então, pense em uma semana para arrumar a casa e preparar o terreno para grandes novidades? Prepare-se!

Uma semana incrível para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 5 de agosto a 11 de setembro de 2022.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries

O céu está cheio de intensidade e muita inspiração para você, ariano. Procure explorar a intuição e a criatividade para ter uma semana bastante produtiva e cheia de insights poderosos.

Touro

O céu traz muita novidade e renovação para você, taurino. É importante estar aberto ao novo, aproveitando as melhores oportunidades para aplicar o que você tem e sabe fazer de melhor.

Gêmeos

É hora de equilibrar bem a vida pessoal e a vida profissional, geminiano. Você está cheio de energia para realização, mas é preciso saber direcionar tudo isso para as coisas certas, sem dispersão.

Câncer

A semana promete trazer muitas reflexões profundas, canceriano. Aproveite para observar melhor o que acontece ao seu redor e absorver sabedoria a partir dos seus relacionamentos e também dos estudos.

Leão

Com bastante afinidade para os temas ocultos, você está com o seu sexto sentido afiado, leonino. Aproveite para se planejar para o futuro incluindo as parcerias e também a vida financeira.

Virgem

Em mais esta semana que marca a passagem do Sol pelo seu signo, virginiano, você se sente cheio de disposição. Aproveite para revisar o que precisa ser revisado, fazendo tudo com o seu toque pessoal, investindo nas boas parcerias.

Libra

É hora de ver quem é quem, libriano. A semana pede mais atenção às pessoas, especialmente ao que acontece nas entrelinhas. Trabalhe em equipe, prestando atenção em quem é parceiro.

Escorpião

A sua mente está no futuro, mas é preciso saber colocar as coisas em prática no presente, escorpiano. Prepare-se para exercer sua criatividade em todas as áreas, inclusive no campo dos relacionamentos.

Sagitário

Pense no longo prazo e exerça a sua influência lançando mão do carisma, sagitariano. É hora de pensar nas questões relacionadas à carreira sem fugir às responsabilidades.

Capricórnio

Esteja aberto ao aprendizado, capricorniano. É hora de ouvir os outros e também de prestar atenção na sua comunicação. Procure ser racional, mas sem perder a capacidade de entender as necessidades dos outros.

Aquário

Dê atenção aos seus valores essenciais, sabendo dar prioridade ao que for de fato mais importante, aquariano. O astral pede planejamento e foco ao lidar com questões financeiras.

Peixes

Os seus relacionamentos estão em destaque, pisciano. O momento pede atenção aos outros e muita capacidade de diálogo. Compreenda para poder também pontuar o que você quer.