Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 5 a 11 de fevereiro

A semana pré-Carnaval chega introspectiva, abrindo espaço para a renovação de todos os tipos. Até a sexta-feira, dia 9, quando acontece a Lua Nova, o astral se desmancha no embalo da Lua Minguante, evocando um olhar mais sensível sobre a capacidade de cada um se reinventar.

Para embalar as reflexões realmente produtivas e disruptivas, o planeta regente do pensamento, Mercúrio, ingressa no signo de Aquário, onde tem logo encontro marcado com o patrono do submundo, Plutão. Com esse abraço celeste, o clima geral incentiva os pensamentos para além do superficial e, claro, que supere as obviedades. É para fazer análises profundas, o que ajuda aqueles que não são muito afeitos à folia dos blocos, dos desfiles e das ruas cheias de movimento.

Mas, para quem quiser realmente rasgar a fantasia, o belo e brilhante planeta Vênus engata um harmônico trígono com o irreverente e tecnológico Urano, incentivando a criatividade e a inventividade. Por isso, é hora de sair do lugar comum e buscar a melhor forma de expressar o prazer e a alegria que contagiam as interações sociais de quem tem alma de folião. Aliás, esse diálogo entre planetas também leva um tom libertário para os amores e as parcerias de todos os tipos, favorecendo as paqueras feitas com leveza e sem muitas cobranças.

E é assim que a Lua Nova que acontece em plena sexta-feira de Carnaval unirá o Sol e a Lua no signo de Aquário. Prometendo revelar novas amizades e até riquezas não tradicionais, ela estará alinhada a Nashira, a estrela Gama da Constelação de Capricórnio. Localizada na cauda do mítico animal que é meio cabra e meio peixe, o nome “Nashira” significa “aquela que traz sorte”. Graças ao seu brilho prateado, essa estrela foi associada, desde a Antiguidade, a bons presságios, especialmente no que concerne às relações sociais e à capacidade do ser humano de criar algo que possa ser benéfico ao coletivo.

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 5 a 11 de fevereiro de 2023.

Áries

Dê atenção às pessoas, lembrando que é preciso saber pegar leve e ouvir opiniões variadas, ariano. O céu pede para você pensar no futuro, mas evitando se cobrar demais.

Touro

É hora de se organizar e se planejar, taurino. A semana promete ser bastante agitada, então é preciso assumir responsabilidades de maneira equilibrada para que você dê conta de tudo.

Gêmeos

Expanda seus conhecimentos, geminiano. É importante dar espaço para as atividades culturais e intelectuais, mesmo que você esteja planejando cair na folia com tudo.

Câncer





O céu pede mudança e profundidade para você, canceriano. É para desapegar do que não serve mais e se abrir para novas experiências, inclusive no campo afetivo.

Leão

Você está mais sociável do que nunca, leonino. Aproveite a semana para fazer boas parcerias e até expressar os seus sentimentos com mais espontaneidade, comunicando-se de maneira mais efetiva.

Virgem

O astral promete rotina acelerada e muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, virginiano. É preciso então organizar a agenda e evitar assumir mais compromissos do que você dá conta de executar.

Libra

Você está mais criativo e comunicativo do que nunca, libriano. Aproveite o momento para expressar os seus talentos, fazer o que gosta e também seduzir na medida certa.

Escorpião

Mesmo que a rotina esteja muito acelerada, é preciso encontrar espaço para cuidar da sua intimidade, escorpiano. Esteja junto às pessoas mais próximas, sem esquecer também da sua família e dos temas domésticos.

Sagitário

O astral promete incentivar as boas conversas, os eventos interessantes e as trocas intelectuais produtivas, sagitariano. Procure ouvir e ser ouvido, evitando somente falar ou se expor sem necessidade.

Capricórnio





Eleja prioridades e se concentre no que realmente vale a pena, capricorniano. É importante fazer o que você gosta, sem que isso signifique gastar demais. Aliás, esse é um bom momento para organizar as finanças.

Aquário

Faça as coisas do seu jeito, aquariano. Nesta semana, a Lua Nova no seu signo ajuda você a se renovar por completo, então aproveite para fazer algo novo e até dar uma repaginada no visual, se tiver vontade.

Peixes

O astral está sensível e introspectivo para você, pisciano. Exerça a sua criatividade ao passo em que você também cuida da sua saúde e do seu bem-estar em um nível amplo.

