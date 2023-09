Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 4 a 10 de setembro

O mês de setembro ganha força ao passo em que, no céu, a dança dos planetas aponta direções e abre espaço para repensar o ritmo de crescimento na vida. Nesta semana que começa sob os auspícios da Lua Cheia, a rainha da noite gradativamente perde iluminação até tornar-se Lua Minguante, na próxima quarta-feira, dia 6.

Assim, a mágica Lua Cheia do último dia 30 de agosto – que iluminou Saturno e ocorreu na mesma longitude de Deneb Adige, a estrela Alfa da Constelação do Cisne – depois de evidenciar o que precisa de ajustes, dará espaço à reflexão típica da Lua Minguante. E tudo isso acontece com o planeta Júpiter mudando sua direção aparente no céu, a partir desta segunda-feira, dia 4. Por ser um planeta mais distante do Sol que a Terra e, portanto, tendo ciclos celestes mais longos, este gigante gasoso do Sistema Solar é considerado pela metafísica astrológica um dos planetas marcadores dos ciclos de tempo. Assim, por onde Júpiter passa, no céu e em cada mapa astral individual, ele leva expansão e aprendizado.

Atualmente avançando pelo concreto signo de Touro, esse brilhante planeta, que representa também a sabedoria e a compaixão, está evocando o aprendizado sobre como acumulamos e distribuímos riqueza coletivamente. Dessa maneira, com o início do período de retrogradação, que se estenderá até 30 de dezembro, será hora de perceber o que precisa de ajustes para que a expansão, a prosperidade e o crescimento típicos de Júpiter possam ter o devido espaço. Por isso, o momento astrológico está bastante propício para todo o desapego que possa, lá na frente, se transformar em uma expansão ainda maior e mais vigorosa, como bem inspira o gigantismo jupteriano.

E a boa notícia é que, nessa virada, o Sol virginiano também formará um harmônico trígono – um ângulo de 120° – com Júpiter em Touro. Isso certamente ajuda a iluminar as boas e sábias ideias que ampliam horizontes para o desenvolvimento pessoal.

Uma semana de muito brilho e crescimento para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 4 a 10 de setembro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

O momento pede mais discrição e também mais diplomacia, ariano. É importante prestar atenção no que as pessoas têm a dizer para, então você se posicionar com mais assertividade.

Touro

É hora de ver e rever prioridades, taurino. Perceba o que é fundamental e o que demanda mais da sua atenção. Procure organizar-se, sobretudo do ponto de vista material.

Gêmeos

Esteja atento aos sinais e preste atenção na sua forma de se relacionar, geminiano. É importante que você esteja mais consciente das suas necessidades e também das suas ações.

Câncer





Em tom introspectivo, você também está bastante intuitivo, canceriano. Procure separar um tempo para cuidar da sua espiritualidade, mantendo também o sono em dia.

Leão

A semana incentiva o contato com diferentes pessoas e ambientes, leonino. Só não esqueça de que quantidade nem sempre significa qualidade e é importante ser mais criterioso sobre as suas relações.

Virgem

O Sol avança pelo seu signo e convida você a refletir sobre os seus planos para o futuro, virginiano. Procure dar mais atenção à sua carreira e não fuja às responsabilidades.

Libra

O céu incentiva o seu aprendizado e amplia os seus horizontes, libriano. Tenha cuidado ao emitir opiniões muito radicais ou entrar em discussões mais acaloradas.

Escorpião

O astral evoca profundidade, transformação e mudanças, escorpiano. Por isso, a semana pede que você preste atenção no que e em quem merece mais da sua atenção.

Sagitário

É hora de saber trocar, compartilhar e se relacionar, sagitariano. O céu incentiva uma completa revisão sobre os seus valores e a sua forma de lidar com pessoas e relacionamentos.

Capricórnio





Organize-se para poder crescer, capricorniano. O momento pede mais atenção à sua rotina e ao trabalho. Esteja atento às pessoas à sua volta e invista mais no trabalho em equipe.

Aquário

Você está criativo e cheio de vontade de se expressar, aquariano. No entanto, é importante também que você esteja consciente das suas ações, sem parecer demasiadamente autocentrado.

Peixes

É hora de cuidar da sua intimidade e perceber o que precisa ser mudado em você, pisciano. O astral pede mais atenção às suas necessidades emocionais e uma completa revisão das suas relações mais próximas.

