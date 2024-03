Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 4 a 10 de março

Virginia Gaia 03/03/2024 - 14:00 Para compartilhar:

Que tal uma semana para expurgar tudo que pode estar incomodando na vida, ainda que de forma muito sutil, deixando o corpo e a alma mais leves? Pois é assim que os próximos dias se desenham no céu!

Sob os embalos da Lua Minguante por praticamente todo o período, já que a Lua Nova acontece somente na manhã do domingo, dia 10, o astral está sensível e propenso às questões psíquicas e intuições em geral. Aliás, é um ótimo momento para encarar temas ligados à espiritualidade e à saúde mental de forma ampla. E isso tudo, de quebra, ainda ajuda a olhar para o que precisa ser ajustado, pensando nos planos e projetos de longo prazo, já que o Sol ainda está de mãos dadas com o planeta Saturno, o estruturado senhor dos anéis no Sistema Solar, ainda que gradualmente já comece a se distanciar dele.

A área da vida, o assunto ou a casa do mapa astral pessoal por onde está passando o planeta Saturno terá a chance de ser iluminada com a luz da consciência solar, permitindo os ajustes necessários para o devido amadurecimento. Enquanto distancia-se do regente dos grandes ciclos de tempo, o astro-rei também começa a se aproximar, gradualmente, do místico Netuno, abrindo assim espaço para a inspiração exaltada.

Com mais consciência, o caminho à realização fica facilitado. Para ajudar ainda mais na auto investigação de padrões emocionais que se repetem, o mental planeta Mercúrio chega a uma conjunção exata com Netuno, na sexta-feira, dia 8. Depois desse rápido encontro celeste com o gigante gasoso, o pequeno planeta rochoso, considerado o “mensageiro dos deuses” na astrologia, deixa as águas piscianas para adentrar nos energéticos domínios do signo de Áries, no domingo, dia 10. Assim, fica mais fácil mudar as atitudes que podem estar fazendo com que algumas situações sensíveis venham a se repetir ao longo do tempo.

E é assim que a Lua Nova do próximo domingo, dia 10, promete trazer notícias e apontar caminhos para renovações mais alinhadas ao que se é, em essência. Até lá, o astral é mesmo propenso às eliminações e renovações sutis de todos os tipos.

Uma semana de muita luz e equilíbrio para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 4 a 10 de março de 2023.

Áries

Perceba melhor o seu entorno e aproveite para crescer internamente, ariano. É hora de pensar e fazer diferente, mas crescer em direção aos seus objetivos de maneira mais planejada.

Touro

Renove-se, taurino. É importante saber desapegar e deixar algumas coisas para trás. O céu pede mais atenção às suas parcerias e relacionamentos para ver quem realmente agrega na sua vida.

Gêmeos

Invista na sua comunicação e exerça a empatia, geminiano. Você está cheio de sensibilidade e propenso a ter insights poderosos, então direcione isso tudo para poder estabelecer relações mais equilibradas.





Câncer

A semana está sensível para você, então é preciso estar atento às suas necessidades mais fundamentais, canceriano. O céu pede para você se organizar melhor até para poder gerir as suas questões cotidianas,

Leão

Perceba o seu poder pessoal, aplicando melhor a sua sensibilidade, leonino. O céu pede para você ser mais gentil com você, cuidando também da sua autoestima.

Virgem

Esteja mais atento às suas questões emocionais, virginiano, A sua intuição está muito aflorada, então também é hora de você saber direcionar tudo isso ao seu favor.

Libra

Mantenha a concentração para ter uma semana bem produtiva, libriano. É hora de você cuidar das suas questões práticas, mas sem acabar se perdendo em meio a tantas ideias.

Escorpião

É hora de perceber o que é prioridade e também se organizar financeiramente, escorpiano. O céu evoca mais concentração e direcionamento das suas ações e intenções.

Sagitário

Busque seguir a sua intuição e interagir melhor com as pessoas à sua volta, sagitariano. O céu pede mais atenção às suas demandas práticas, da mesma forma que aponta para a necessidade do autocuidado.





Capricórnio

A semana favorece os insights criativos e as ideias inovadoras, capricorniano. O momento pede mais cuidado com você, o seu bem estar psíquico e emocional, favorecendo mudanças nesse sentido.

Aquário

É hora de perceber melhor os ambientes e ficar mais atento às pessoas, aquariano. Busque boas companhias e dê atenção especial a quem ajuda você a pensar no futuro.

Peixes

O Sol avança pelo seu signo e torna tudo ainda mais intenso, pisciano. A semana pede mais clareza sobre os seus objetivos, favorecendo também o planejamento da sua carreira e vida profissional.

