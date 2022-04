Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 4 a 10 de abril

Será que a força é o melhor recurso para resolver as coisas quando elas não acontecem no ritmo que gostaríamos? Nesta semana, o céu faz essa pergunta ao passo em que também sugere o caminho da compreensão e das parcerias em direção ao futuro.

Ainda no embalo da Lua Nova da última sexta-feira, dia 1º de abril – quando o Sol e a Lua se deram as mãos no pioneiro signo de Áries e na mesma longitude de Alderamin, a estrela Alfa da Constelação de Cepheus -, a segunda-feira, dia 4, chega com tudo! O planeta guerreiro, Marte, e o grande limitador do céu visível a olho nu, Saturno, chegam ao aspecto exato da conjunção que ambos vêm formando na esfera celeste. Interpretados desde a Antiguidade, os encontros dessa dupla sempre carregaram o simbolismo do esforço necessário para vencermos obstáculos e ultrapassarmos limites, doa a quem doer. Falei mais sobre a história desse simbolismo astrológico aqui.

Mas engana-se quem acha que o astral só pede força e incentiva a brutalidade! Na verdade, é o contrário: seremos convidados a pensar em alternativas para vencer barreiras em conjunto. E pensar no outro, nos ganhos coletivos e nas respostas que sejam viáveis para o maior número possível de pessoas. Pois, logo no dia seguinte à conjunção exata entre Marte e Saturno, terça-feira, dia 5, teremos o ingresso do relacional planeta Vênus no signo de Peixes, onde o astro conhecido na Antiguidade como Estrela d’Alva encontra a sua exalação. Na linguagem astrológica, significa que, nesse ponto do céu, Vênus tem mais liberdade para manifestar o amor e o tudo que há de mais valioso temos nessa vida.

Com o ingresso de Vênus em Peixes, aumenta a concentração de planetas no sensível signo das águas mutáveis. Também estão nos domínios piscianos os sábios e místicos Júpiter e Netuno, dupla que, aliás, têm encontro marcado, em uma conjunção exata, no dia 12 de abril. Nesse meio tempo, veremos a Lua ganhando corpo, ficando cada dia mais iluminada nas nossas noites, chegando à fase Crescente no próximo sábado, dia 9.

O que você precisa vencer na sua vida? Chame as pessoas ao seu lado, faça parcerias, lute em conjunto pela paz e pela harmonia. Juntos, somos sempre mais fortes!

Uma semana cheia de união para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 4 a 10 de abril de 2022.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Quanta intensidade emocional, ariano! Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está mais sensível. Aproveite para cuidar de você e da sua intimidade.

Touro

É hora de manisfestar os afetos de maneira saudável, taurino. Procure cercar-se de pessoas em quem você pode confiar para falar das suas questões internas sem medo.

Gêmeos

O momento pede foco e bom uso do seu carisma, geminiano. Pense no longo prazo e em como você pode fazer boas apostas para o futuro, inclusive nas finanças.

Câncer

Você está com a cabeça no futuro, canceriano, e também com a intuição aflorada. Aproveite para brilhar e cuidar da sua energia na mesma medida.

Leão

É hora de prestar atenção em quem é quem ao seu lado, leonino. Aliás, aproveite a semana para cuidar da sua espiritualidade e saúde mental. É importante cultivar boas energias.

Virgem

Os seus relacionamentos e, especialmente, as amizades estão em destaque, virginiano. Aproveite para perceber quem realmente combina com você, resolvendo conflitos.

Libra

O momento pede mais atenção ao trabalho e aos temas de carreira, libriano. É hora de você se planejar, dar mais atenção à sua rotina e se concentrar, pensando nos seus objetivos.

Escorpião

O céu favorece a sua criatividade, bem como a busca por conhecimento e autoconhecimento, escorpiano. Invista nos temas intelectuais da mesma forma que trabalha o seu bem-estar.

Sagitário

É preciso estar bem conectado consigo mesmo para tomar decisões mais sábias e coerentes, sagitariano. O momento favorece o seu crescimento, mas é preciso saber olhar para dentro e se transformar.

Capricórnio

É importante saber dizer às pessoas o que você deseja e também ouvir com atenção o que demandam de você, capricorniano. Saiba estabelecer o diálogo para fazer boas parcerias e crescer em conjunto.

Aquário

Ter senso de prioridade é fundamental, aquariano. Não teime e nem perca tempo naquilo que pode ser intransponível. É importante se reinventar e se organizar na mesma medida.

Peixes

A sua sensibilidade fica mais aflorada, fazendo o romantismo estar ainda mais presente na sua vida, pisciano. Valorize-se e, ao mesmo tempo, expresse seus sentimentos de maneira criativa.

Saiba mais