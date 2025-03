Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 31 de março a 6 de abril

Passadas as águas de março e o Eclipse Solar Parcial do último sábado, dia 29, o mês de abril chega em pique de novidade. A Lua Nova, depois de ocultar parte do Sol, ganha corpo ao longo da semana, tornando-se Lua Crescente na próxima sexta-feira, dia 4. Nesse meio tempo, o clima pós-eclipse recebe ainda as influências de movimentações celestes que prometem agitar o campo das relações humanas.

Com isso, o céu ajuda a todos que querem deixar padrões para trás e abrir perspectivas para novas formas de entender a si mesmo e também aos outros. O período que segue os eclipses solares é sempre carregado de oportunidades para decisões importantes, especialmente aquelas que visam abrir uma nova fase ou perspectiva na maneira com que cada um lida com o mundo. E tudo isso, é claro, abre novas possibilidades também no campo dos relacionamentos.

Nesta primeira semana de abril, o caráter relacional fica reforçado por conta da geometria celeste formada por Vênus, Saturno e Marte. O patrono do amor e dos relacionamentos, ainda em movimento retrógrado aparente , tem encontro marcado com o estruturado Saturno, ambos nas águas sensivelmente movimentadas do signo de Peixes. Abraçados para apontar as parcerias nas quais há entendimento mútuo, da mesma forma que prometem revelar onde falta compreensão, a dupla ainda formará um harmonioso trígono com o intenso Marte.

Com Vênus e Saturno em um ângulo de 120° com o planeta vermelho, que está mais dramático do que nunca nas águas do signo de Câncer, o astral fica afeito às descargas emocionais profundas e aos desabafos sinceros. Por isso, é preciso usar esse aspecto para obter alívio em relação ao que pode estar, há tempos, atormentando a mente e o coração. Pois é válido desabafar, mas é preciso também evitar explosões desnecessárias.

Melhor ainda é aproveitar toda essa carga sentimental e se declarar para quem vale a pena, reforçando os vínculos sinceros e produtivos, de forma a aproximar os semelhantes e construir pontes que permitam unir os diferentes. Afinal, talvez o maior aprendizado nessa vida seja a arte de compreender o outro para crescer mutuamente!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 31 de março a 6 de abril de 2025.

Áries: intensidade é a palavra da semana, ariano. Procure administrar bem as suas emoções e não deixe de cuidar do seu bem-estar íntimo.

Touro: é hora de perceber melhor as pessoas à sua volta antes de se posicionar de forma radical, taurino. Seja um bom ouvinte.

Gêmeos: é preciso ser mais flexível com as pessoas, mas sem abrir mão dos seus valores pessoais, geminiano. Preste atenção no que é essencial e siga em frente.

Câncer: é hora de se planejar, traçando metas de longo prazo para você, canceriano. Seja objetivo, mas não deixe de cuidar das suas sutilezas.

Leão: pens no futuro e investir em conhecimento, leonino. O céu pede mais foco para você se desenvolver de forma ampla.

Virgem: é preciso saber desapegar, virginiano. É hora de pensar no futuro, cercando-se de quem apoia de verdade os seus sonhos.

Libra: é hora de ser justo e estabelecer limites nas suas relações, libriano. Acolha quem você gosta, mas saiba também dizer “não” na hora certa.

Escorpião: tenha mais disciplina para fazer o que precisa ser feito, escorpiano. É preciso ter mais foco para chegar onde você quer.

Sagitário: seja mais você, sagitariano. É preciso ter mais autoconfiança para dar os passos necessários às grandes mudanças.

Capricórnio: a semana está especialmente sensível para você, capricorniano. Aprenda a lidar com as pessoas, expressando os seus sentimentos de forma franca e ponderada.

Aquário: é hora de se comunicar melhor e manter boas relações no ambiente de trabalho, aquariano. Evite conflitos desnecessários.

Peixes: tenha senso de prioridade e faça a sua semana ser mais produtiva, pisciano. É preciso dar um passo de cada vez, mas seguir em frente.