Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 30 de setembro a 6 de outubro

O céu está agitado! Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, dessa forma, a semana promete fortes emoções. Preparado para se renovar? Fechar ciclos e abrir novos caminhos? Isso vale para todas as áreas da vida, especialmente para tudo o que é feito em conjunto, em parceria ou que abraça o tema dos relacionamentos.

Logo na segunda-feira, dia 30, o guerreiro Marte e o sisudo Saturno formam um fluido trígono no céu. Aos poucos, essa dupla formará um grande triângulo celeste com Vênus, nos signos zodiacais do elemento água, reforçando o clima emocional e dramático, nos próximos dias. Esse grande trígono, para usar o jargão da metafísica astrológica, será um dos destaques do céu que dará o contexto simbólico do Eclipse Solar Anular, na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Como último eclipse de 2024, esse encontro entre os luminares da astrologia será mesmo especial.

Dessa maneira, a Lua Nova desta semana é especial. Até porque ela permite observar um espetáculo natural que, ao menos até o momento, parece ser único em todo o universo. Isso porque a nossa Lua é bastante grande e massiva em comparação à Terra, em uma proporção que ainda não foi observada em outros planetas ou sistemas estelares. E tudo isso fica ainda mais poético se considerarmos a coincidência que permite a ocorrência de eclipses solares como esses. No ápice da ocultação do Sol pela sombra da Lua, o astro-rei ficará semelhante a um “anel de fogo”, sendo ocultado quase totalmente, mas deixando à vista as suas bordas externas. Essa ocultação quase completa do astro-rei só acontece pelo fato de a Lua ser aproximadamente 400 vezes menor do que o Sol, mas estar quase 400 vezes mais próxima à Terra do que a estrela central do Sistema Solar.

Do ponto de vista metafísico e astrológico, o fato deste Eclipse Solar Anular acontecer no signo de Libra e ao lado de Vindemiatrix, a estrela Epsilon da Constelação de Virgem, reforça a necessidade da reciprocidade nas relações humanas. Em meio ao signo das parcerias, o eclipse ilumina uma estrela cujo simbolismo remete ao esforço contínuo e bem direcionado. Por isso, o astral desta semana enaltece, mais do que nunca, a importância da reciprocidade nos relacionamentos. Pois é preciso não somente saber amar e apoiar, mas o fazer na mesma proporção que se recebe do outro. E isso vale para todo tipo de parceria, até para as comerciais e de negócios.

Então, é preciso notar quem é recíproco e também saber retribuir quem está sempre presente. Pois, afinal, a vida é feita de pessoas, relacionamentos e seus aprendizados.

Uma semana de muita renovação e bons encontros para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 30 de setembro a 6 de outubro de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Áries

Você está cheio de intensidade emocional, ariano. Seja sincero, mas tenha cuidado para não acabar sucumbindo ao drama e ao exagero. Por isso, procure ser justo e empático.

Touro

A semana promete ser corrida, taurino. É fundamental que você se organize para dar conta de tudo, evitando o excesso de otimismo em relação à sua capacidade de honrar tantos compromissos.

Gêmeos

Tenha clareza de ideias e procure ser criativo na hora de lidar com desafios, geminiano. Aproveite o momento para investir em você e na expressão dos seus talentos.

Câncer

Você está mais emotivo do que nunca, canceriano. É preciso estar atento à sua capacidade de administrar conflitos, especialmente em casa e nos temas mais íntimos da sua vida.

Leão

Cuidado com frases duras e palavras mal colocadas, leonino. O céu incentiva as boas conversas e até os novos contatos, mas é preciso ser estratégico nas abordagens.

Virgem

Mantenha o foco e organize a sua vida prática, virginiano. O céu pede mais investimento no que é prioridade, então é preciso ter foco para poder chegar mais longe.

Libra

O Sol avança pelos graus do seu signo e também será eclipsado próximo ao seu aniversário, libriano. Então, é hora de você se preparar para uma renovação completa, abrindo o coração para novas experiências.

Escorpião

Prepare-se para surpresas e mudanças de direção, escorpiano. O astral está intenso e muito introspectivo para você. É importante que você saiba lidar bem com as suas emoções para crescer com tudo isso.

Sagitário

É hora de pensar no futuro, sagitariano. Faça planos e procure conhecer diferentes realidades para poder crescer em conjunto com as pessoas certas na sua vida.

Capricórnio

Planeje-se, capricorniano. A semana parece pedir mais responsabilidade, mas também premia a sua capacidade de administrar as coisas. Então, esteja aberto para novos planos que sejam bem estruturados.

Aquário

Invista no aprendizado, aquariano. É hora de crescer e de se desenvolver, buscando novas possibilidades para agregar conhecimento. É preciso saber ouvir na mesma medida em que se é ouvido.

Peixes

O céu está cheio de transformação para você, pisciano. Procure perceber quais são as suas prioridades e valores essenciais, usando a intuição para tomar decisões de forma mais consciente.