Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 30 de outubro a 05 de novembro

É hora de aprender com o passado para seguir em frente com mais consciência. Pois, afinal, ainda que alguns temas possam se repetir com o tempo, é sempre necessário rever, repensar e fazer diferente. E é nesse pique de aprendizado com o passado para que o futuro aconteça, de forma a materializar os planos e projetos, que o mês de novembro dá as caras.

Inspirado pela Lua Cheia, que também foi um Eclipse Lunar Parcial, do último sábado, dia 28, o astral segue cheio de magia e mistério. Dessa maneira, a Lua Minguante acontece somente no próximo domingo, dia 5 de novembro. Nesse pique, o céu estimula a reflexão e o olhar sensível para todos os temas emocionais, os assuntos do passado e também ligados à ancestralidade. Aliás, o momento realmente pede para que todas as heranças, sejam elas materiais, culturais ou emocionais, recebam atenção para que, delas, possa-se extrair lições de sabedoria.

Nesse meio tempo, ainda teremos a celebração do Halloween, festividade cuja inspiração vem do ritual ancestral praticado, nessa época do ano, pelo povo Celta: o Samhain. Data de origem astronômica e astrológica, dada a interpretação metafísica da chegada do ápice do outono, no Hemisfério Norte, essa festa de raízes ritualísticas também representa um excelente momento para transmutar o que precisa ficar para trás. Assim, para além da versão mais branda e cristianizada que incorporou brincadeiras de “gostosuras ou travessuras”, na América do Norte, vale aproveitar esse momento que, logo depois, é emendado com o Feriado de Finados, para lembrar que tudo nessa vida é passageiro.

Para arrematar o contexto tão propício a viradas que ajudem a ressignificar o passado, o planeta Saturno muda de direção aparente no céu, ficando direto a partir do próximo sábado, dia 4. Como planeta regente da estrutura e dos grandes ciclos de tempo, esse gigante dos anéis é responsável pela consolidação dos planos e projetos de longo prazo. Retrógrado desde junho, Saturno agora vai apontar a direção do futuro, evidenciado o que demanda uma abordagem mais direta para sua concretização daqui para frente. Então, é hora de encarar a realidade e seguir em frente, vencendo padrões que se repetem para encontrar novos caminhos rumo aos seus objetivos.

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 30 de outubro a 5 de novembro de 2023.

Áries: Seja mais você e dê conta de tudo o que precisa ser feito, ariano. É hora de dar atenção às suas prioridades para que você consiga fazer as coisas do seu modo, usando criatividade.

Touro: Você está cheio de magnetismo, taurino. No entanto, é preciso cuidar da sua vida íntima da mesma maneira que você toma iniciativa e corre atrás dos seus sonhos.

Gêmeos: É preciso estar atento ao seu entorno, geminiano. Preste atenção nas pessoas, nas conversas e nos sinais que o universo traz para poder elaborar melhor os seus pensamentos.

Câncer: Tenha senso de prioridade para poder apostar suas fichas no que realmente tem consistência, canceriano. É importante desapegar do passado e estar aberto às novidades.

Leão: O seu magnetismo pessoal está em alta, mas é preciso usar isso com sabedoria para mostrar o que você tem de melhor, leonino. Pense no longo prazo e exerça bem a sua liderança.

Virgem: É hora de analisar bem as situações e aprender com o que acontece no entorno, virginiano. É preciso fomentar a fé e o sexto sentido para também poder ter mais certeza do que se quer.

Libra: O momento ajuda você a mudar as coisas e a pensar no futuro, libriano. É importante fazer o que precisa ser feito, evitando negligenciar providências imediatas, ainda que o clima seja pela pressa de avançar.





Escorpião: Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está inspirado, escorpiano. É hora de planejar com consistência e fazer honrar os seus planos mais ambiciosos.

Sagitário: Busque ter sabedoria para ouvir diferentes pontos de vista, sagitariano. É hora de dar atenção às pessoas à sua volta e ao conhecimento que elas têm para compartilhar.

Capricórnio: Não tenha medo de mudar, capricorniano. A semana promete ser agitada, trazendo muitas oportunidades para você realizar as coisas com o seu toque pessoal.

Aquário: Dê atenção às pessoas mais próximas, aquariano. É fundamental que você saiba trocar e estabelecer uma relação saudável com quem é mais importante para você.

Peixes: É hora de ser prático e não ocupar a cabeça com o que tem pouca utilidade, pisciano. É preciso agir no presente e buscar organizar as coisas de maneira mais saudável.

