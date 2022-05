Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 30 de maio a 5 de junho

Que tal uma semana para agitar a mente, trazer novas ideias e muita energia de realização? Prepare-se: o Horóscopo Semanal está caprichado!

Logo na manhã desta segunda-feira, dia 30, a Lua Nova que resulta da conjunção exata entre o Sol e a Lua – o que faz com que essa dupla de astros tão importantes para a nossa vida aqui na Terra fiquem juntos no céu – acontece no signo de Gêmeos, junto a Aldebaran, a estrela Alfa da Constelação de Touro. Assim, o astral une o caráter mental e criativo desse signo Mutável do elemento Ar com a força de uma das principais estrelas do céu. É mesmo para abrir uma nova fase, com muita vontade de fazer acontecer.





Para dinamizar ainda mais o pensamento e as novas ideias, o planeta Mercúrio fica direto, na sexta-feira, dia 3, encerrando o seu segundo período de retrogradação do ano. Agora, teremos Mercúrio novamente retrógrado somente em setembro. Mas como o planeta mensageiro dos deuses não é o único a mudar de direção aparente no céu, no sábado, dia 4, será a vez do planeta Saturno iniciar o seu ciclo anual de retrogradação.

O gigante dos anéis ficará retrógrado no signo de Aquário, do qual é regente, até outubro. Nesse período, Saturno nos ajudará a fazer o ajuste fino nos planos e projetos futuros, colocando em evidência o que precisa de ajuste para que possamos crescer com consistência. Em cada mapa astral, Saturno está passando atualmente por uma casa astrológica. Será então a hora de revisar os assuntos dessa casa e fazer os acertos necessários.

O bom dessa dança de planetas retrógrados que ficam diretos – ou de diretos que ficam retrógrados – é que poderemos ver que, ao contrário do alarmismo difundido recentemente por quem pouco conhece de astrologia, essas mudanças de direção seguem acontecendo como sempre aconteceram no céu. São movimentos naturais próprios da dinâmica do nosso Sistema Solar e da aparência do movimento dos planetas que podemos observar aqui da Terra que, do ponto de vista astrológico, servem para que possamos tomar maior consciência dos nossos passos em relação ao simbolismo dos diferentes planetas.

Uma semana de grandes começos para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 30 de maio a 5 de junho de 2022.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

A sua atividade mental e intelectual está em alta, ariano. Aproveite a semana para fazer contatos e se comunicar com franqueza. Só vale tomar cuidado com palavras muito duras e diretas.

Touro

A semana favorece a organização e o cuidado com os seus recursos, taurino. Cuide das suas finanças e faça os ajustes necessários para que você chegue mais perto dos seus objetivos.

Gêmeos

Em mais uma semana da passagem do Sol pelo seu signo, você se sente revigorado, geminiano. Com Mercúrio também mudando de direção, você tem a chance de trabalhar melhor ainda a intuição e ter insights poderosos.

Câncer

O astral está extremamente sensível e bastante reflexivo para você, canceriano. Aproveite o momento para cuidar da sua saúde em um nível amplo e busque compreender as suas questões emocionais antes de tomar atitudes bruscas.

Leão

O céu favorece o olhar para o futuro e as companhias agradáveis, leonino. Veja e reveja as suas companhias e amizades, só tomando cuidado para que a ânsia pelo futuro não o acabe distanciando do presente.

Virgem

É hora de pensar no longo prazo, na carreira e em onde você quer chegar, virginiano. Cultive boas relações com mestres e superiores, tomando cuidado com a sua comunicação.

Libra

A semana favorece o aprendizado e a busca por novos conhecimentos, libriano. É hora também de rever opiniões e abrir novas possibilidades para trocas intelectuais que possam abrir portas no futuro.

Escorpião

O astral está profundo e promete muitas surpresas, escorpiano. Busque manter a mente arejada, dividindo os temas mais importantes com as pessoas da sua confiança. Cuide também dos seus recursos.

Sagitário

O céu abre a possibilidade para novos diálogos e conversas, sagitariano. As suas relações estão em destaque, abrindo possibilidade para o diálogo sobre temas sensíveis. Vale então estar atento às palavras.

Capricórnio

É hora de buscar organização e evitar o que pode deixá-lo disperso, capricorniano. Dedique-se ao trabalho e coloque a vida em ordem na sua rotina e cuidados básicos com a saúde.

Aquário

A semana favorece a sua expressão pessoal, mas é importante estar aberto para rever pontos relacionados ao exercício da sua individualidade. Busque ter mais autonomia e use a criatividade para resolver questões práticas, aquariano.

Peixes

A semana ajuda você a estar mais próximo de quem é íntimo, pisciano. Cuide da família e dos assuntos domésticos, estando disponível para ouvir quem precisar de você.