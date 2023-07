Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 3 a 9 de julho

Ative a sua intuição, cerque-se das pessoas certas e siga em frente! Nesta semana, marcada pelas influências da Lua em seu ápice, o céu promete apontar a direção para quem quiser concretizar sonhos e projetos.

Logo na segunda-feira, dia 3, o aspecto exato da Lua Cheia acontece com o Sol canceriano oposto à Lua, que ficará completamente iluminada no signo de Capricórnio. Nesse eixo, os luminares da astrologia remetem ao simbolismo que lembra a importância de se equilibrar vida pessoal e profissional, temperando os opostos complementares do que acontece na esfera íntima e na vida social. Assim, o céu evoca a boa aplicação da inteligência emocional, lembrando também da necessidade de nutrição interna até para que os dias sejam mais produtivos.

Ao lado do ponto exato do céu onde a rainha da noite chegará à sua iluminação máxima, está Nunki, a estrela Sigma da Constelação de Sagitário. De cor azulada, Nunki sinaliza a palheta da flecha puxada pelo arqueiro, em sua eterna mira na direção do centro da Via Láctea. Listada entre os escritos astronômicos e astrológicos de culturas que emergiram nos primórdios da civilização, na região do Crescente Fértil, Nunki remete à capacidade de sonhar e, ao mesmo tempo, planejar o futuro. Por isso, o astral requer equilíbrio emocional e cuidado com o universo interno, lembrando dessa base fundamental para que todo indivíduo consiga traçar seus planos e ambições de maneira mais firme e estruturada.

E vale lembrar que tudo isso acontece com o místico Netuno e também o estruturado Saturno em movimento retrógrado aparente no céu. Assim, mais uma vez, fica reforçado o recado de que é preciso saber dosar a parcela de sonho e fé com o cota de planejamento e realismo prático. Com essas polaridades em equilíbrio, fica muito mais fácil chegar aos grandes objetivos na vida!

Uma semana de muita realização para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 3 a 9 de julho de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Planeje-se, ariano. Lembre-se de que é importante ter foco na carreira, mas sem deixar a vida pessoal e íntima de lado. Divida-se bem entre as diferentes áreas da sua vida.

Touro

Esteja aberto a novas ideias e busque ampliar conhecimentos, taurino. O astral pede para você se dedicar aos estudos e também saber ouvir as pessoas mais velhas ou experientes.

Gêmeos

É preciso ter clareza de ideias para saber onde você quer chegar e, o mais importante, o que deve ficar para trás, geminiano. Vire páginas e elimine excessos de maneira inteligente.

Câncer





Dedique-se aos seus relacionamentos, mas também saiba ser seletivo, canceriano. É importante que você consiga se comunicar e falar o que sente, mas sem cobrar demais.

Leão

É importante ter em mente onde você quer chegar para não se perder em devaneios, leonino. Tenha foco na sua vida prática, separando também algum momento para meditar e descansar.

Virgem

Seja espontâneo e esteja próximo das pessoas que mais fazem sentido para você, virginiano. É fundamental que você consiga se expressar de maneira fluida, sendo criativo.

Libra

Dê atenção à sua família e também aos assuntos domésticos, libriano. Aliás procure também deixar o clima mais leve no trabalho, procurando mais consciência sobre as suas ações.

Escorpião

Você está com a mente fervilhando, escorpiano. Então, busque direcionar toda essa energia sem perder o foco. É hora também de fazer contatos produtivos e ouvir opiniões construtivas.

Sagitário

Esteja atento sobre onde você deve direcionar o seu tempo e o seu dinheiro sagitariano. O céu pede mais atenção às suas finanças, fomentando bons investimentos, desde que feitos com consciência.

Capricórnio





Você está cheio de energia e com muita disposição para as coisas, capricorniano. O momento pede mais equilíbrio nos seus relacionamentos, abrindo possibilidade para boas parcerias.

Aquário

Cuide da sua espiritualidade e também do bem-estar emocional, aquariano. Aliás, procure também descansar o suficiente e dormir bem ao longo da semana para que você esteja com a disposição em alta.

Peixes

Pense no futuro e invista nos seus projetos, mas não deixe o presente para trás, pisciano. É preciso sonhar com o que está por vir, mas também dar andamento ao que já está em curso.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias