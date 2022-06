Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 27 de junho a 3 de julho

Vamos dar boas-vindas ao mês de julho! Na semana que marca a virada do mês, o céu está bastante intuitivo, trazendo renovação nas relações e nos sentimentos. Quer deixar para trás sensações incômodas e abrir-se para novas possibilidades de amar e ser amado? Aproveite, pois esta semana de Lua Nova promete mesmo muitas novidades com uma injeção extra de ânimo.

Ainda em ritmo bastante introspectivo, começamos a semana com o finalzinho da Lua Minguante até que, na terça-feira, dia 28, a Lua Nova une Sol e Lua no emocional signo das águas, Câncer. De mãos dadas no céu, ou seja, ocupando o mesmo grau no caminho que fazem pelo zodíaco, o astro-rei e a rainha das marés estarão também na mesma longitude de Mirzam, a estrela Beta da Constelação do Cão Maior. Marcando a pata de um dos cães do caçador Órion, Mirzam é também conhecida como “estrela anunciadora”, pois ela ascende ao céu pouco antes de Sirius – a estrela Alfa da mesma Constelação do Cão Maior -, a com o maior brilho entre todos os pontos brilhantes que podemos observar à noite.





Da mesma forma como, durante a Lua Nova, a rainha da noite cruza o céu, de Leste a Oeste, junto ao astro-rei, envolta e ofuscada pelos raios solares e, portanto, invisível aos nossos olhos, Mirzam estará por algum tempo ausentes do céu noturno. Porém, do ponto de vista astrológico, a sua proximidade ao Sol canceriano e à Lua Nova também nesse signo faz com que sintamos na pele toda a força e a movimentação emocional típicas dessa porção do zodíaco onde as águas da emoção encontram seu estado simbólico mais cheio de energia de ação e movimentação.

Para favorecer ainda mais o amplo mergulho nos temas mais profundos da alma, do mundo dos sonhos e da magia, o planeta Netuno, regente do inconsciente e patrono da psicologia, fica retrógrado no céu. Deslocando-se, aparentemente, na direção oposta aos demais planetas no céu, na perspectiva de quem observa a partir da Terra, o gigante gasoso de cor azul profundo nos fará refletir sobre temas como a compaixão, a empatia e a solidariedade. Nesse período, que vai até dezembro, será a hora de também refletirmos profundamente sobre temas como a religião e o mundo dos sonhos, até porque essa retrogradação acontecerá no místico signo de Peixes, do qual Netuno é regente.

Uma semana de muita renovação e fortes emoções para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 27 de junho a 3 de julho de 2022.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

É hora de se renovar de dentro para fora, ariano. Dê atenção à sua família e aos temas domésticos, dividindo a sua energia entre diferentes áreas. Aliás, cuide também do seu bem estar em um nível amplo, incluindo as emoções.

Touro

É hora de se comunicar com mais empatia, taurino. Procure estar mais próximo das pessoas, trocando ideias para absorver diferentes conhecimentos. Aproveite a mente ativa para que você possa aprender coisas novas.

Gêmeos

Tome conta do que é seu e valorize as suas conquistas, geminiano. É fundamental que você se organize financeiramente, estabeleça prioridades e consiga administrar bem os seus recursos. Só cuidado com a possessividade.

Câncer

A Lua Nova no seu signo dá uma injeção extra de ânimo na sua vida, canceriano. Celebre a nova fase, buscando ampliar os seus horizontes. Tome iniciativa e siga em frente, só tomando cuidado com a ansiedade.

Leão

É hora de olhar para dentro, leonino. Procure entender as suas emoções e os temas mais sensíveis para trabalhá-los internamente. Aliás, a semana é excelente para meditar e cuidar da espiritualidade.

Virgem

Esteja próximo das pessoas certas e aberto a novos conhecimentos, virginiano. É também hora de conhecer gente nova e que possa dar novas ideias aos seus planos e projetos de longo prazo.

Libra

Pense no longo prazo e invista na sua carreira, libriano. A semana favorece o exercício da liderança para que você mostre a sua capacidade de reunir pessoas e mostrar o seu talento diplomático.

Escorpião

A semana favorece os estudos e o aprendizado, escorpiano. Você está bastante filosófico e reflexivo, então aproveite o momento de inspiração para ampliar conhecimentos e ideias.

Sagitário

Você está cheio de vontade de fazer e mudar tudo, sagitariano. Aproveite então para colocar tudo isso em prática, virando as páginas necessárias na sua vida. Divida suas questões mais íntimas sem medo de tocar em temas sensíveis.

Capricórnio

Os seus relacionamentos estão em destaque, capricorniano.. Esteja aberto ao novo e não deixe de incentivar o diálogo. Aproveite a semana para firmar boas parcerias e investir em temas que você possa realizar em conjunto.

Aquário

Organize o seu dia a dia, aquariano. É fundamental que você consiga lidar com a sua agenda sem se afobar. Aproveite também para cuidar da saúde e da sua alimentação.

Peixes

Faça algo por você, pisciano. O céu pede que, mesmo com uma rotina bastante corrida, você consiga separar um tempo para fazer algo que gosta. Isso ajudará a incentivar a sua criatividade, trazendo também mais leveza para a rotina.