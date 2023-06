Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 26 de junho a 02 de julho

O fluxo das emoções está em pleno movimento nesta semana! A Lua Crescente dá o tom, se fazendo presente nos próximos dias, de forma a ganhar corpo e iluminação, dia a dia. Assim, o astral requer inteligência emocional para lidar com as pessoas e situações, ajudando também a todos que quiserem relacionar-se melhor com a própria intimidade.

No mesmo dia no qual acontece o aspecto exato da Lua Crescente, nesta segunda-feira, dia 26, o planeta Mercúrio deixa os domínios geminianos para ingressar no signo de Câncer. Com o patrono da comunicação e mensageiro dos deuses passando pelas águas cancerianas, o astral facilita o entendimento de padrões emocionais, proporcionando também as conversas carregadas de sentimentos. Por isso, vale pegar carona nesse embalo tão sensível para se posicionar, entender o que pode estar incomodando e ordenar as palavras que precisam ser ditas. No entanto, também é preciso tomar cuidado para que tanta vontade de despejar sentimentos não deságue em uma torrente de mágoas.

Dando uma mãozinha nessa organização dos desejos e sonhos pessoais, o Mercúrio canceriano também engatará uma harmoniosa relação com Saturno. Atualmente em movimento retrógrado aparente, no signo de Peixes, o gigante dos anéis está promovendo seu habitual acerto de contas nos temas piscianos, ou seja, evocando uma completa varredura nos assuntos ligados às experiências místicas, saúde mental e temas do inconsciente. Por isso, é como se o céu perguntasse: no que você acredita? E onde você quer chegar? Lembre-se: para fazer sentido, precisa ser saudável, antes de qualquer coisa!

E tem mais: toda essa faxina emocional e elucidação dos desejos mais profundos também ganha a influência da tensão entre Marte, no signo de Leão, e Urano, em Touro. Com o planeta regente da individualidade formando um ângulo reto, no céu, com o patrono das amizades e dos grupos sociais, fica mais fácil discernir quem são as pessoas que valem a pena ter ao lado das que não merecem esse acesso à intimidade. É hora então de estar atento a esses sinais e tomar o caminho certo, junto aos que agregam, acolhem e buscam a troca genuína de afeto.

Por fim, na próxima sexta-feira, dia 30, o planeta Netuno muda sua direção aparente no céu, ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre. Com isso, fica reforçado o recado celeste para uma profunda revisão sobre o que se acredita, favorecendo a investigação de temas inconscientes. Sem dúvida, uma excelente oportunidade para superar crenças limitantes, abrindo espaço também para um melhor entendimento da realidade sutil.

Uma semana de muita sensibilidade e crescimento pessoal para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 26 de junho a 2 de julho de 2023.

Áries

Seja diplomático, mesmo que as tensões com algumas pessoas e grupos sociais seja inevitável, ariano. É hora de enfrentar conflitos sendo gentil com quem precisa da sua compreensão.

Touro

Organize-se, taurino. É fundamental lembrar que é impossível conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso, procure dividir tarefas e responsabilidades, estando disponível também para quem precisar de você.

Gêmeos

Use a criatividade para construir o novo, geminiano. O astral pede mais foco nas suas habilidades, favorecendo a sua expressão pessoal. Mostre a que veio, mas sem perder a percepção das necessidades dos outros.





Câncer

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você será convidado a olhar para dentro, canceriano. Revise os temas íntimos e familiares, mantendo o foco no que é importante para você se sentir mais confortável internamente.

Leão

Planeje-se, leonino. Você está com a mente fértil, cheia de ideias. Então, aproveite para estudar coisas novas, conversar com as pessoas e aprender com base no diálogo.

Virgem

É hora de ter foco e saber onde você quer chegar, virginiano. Procure entender suas reais necessidades para saber o que é prioridade, pois você não pode perder tempo e oportunidades.

Libra

Use o carisma e também a intuição a seu favor, libriano. O momento pede para você se expressar com inteligência e independência, mas sem deixar de lado as pessoas que são importantes na sua vida.

Escorpião

O céu ajuda você a se entender profundamente nesta semana, escorpiano. Invista no autoconhecimento na espiritualidade para ter bons insights e perceber onde você precisa se aprimorar.

Sagitário

Invista na sua vida social, mas sem perder o foco nos seus projetos e objetivos, sagitariano. O céu pede para você ser seletivo em relação às amizades, dando ouvidos a quem realmente entende suas necessidades.





Capricórnio

É hora de crescer, ajustando seus planos e definindo suas ambições, capricorniano. O céu abre espaço para mais pensamento estratégico e desenvolvimento da sua carreira.

Aquário

Invista em conhecimento e cultura, aquariano. É preciso crescer e se desenvolver com base em novos aprendizados. Busque ampliar conhecimento, estando aberto a diferentes opiniões.

Peixes

O astral está profundo para você, pisciano. Esteja disposto a mudar e transformar, mantendo ao seu lado quem é mais íntimo. Cuide também das finanças, especialmente aquilo que você tem junto a terceiros.

