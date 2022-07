Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 25 a 31 de julho

Que tal uma semana para colocar muita coisa em ordem na vida? Resolver pendências e, assim, fazer as coisas do seu jeito? O céu está bem assim, em um período que ajuda a assentar muitas questões e ainda favorece que olhemos para o futuro buscando honrar nossos talentos e virtudes. E, assim, a última semana de julho mostra os caminhos mais certeiros daqui até o fim do ano.







Começamos a semana sob a Lua Minguante, que estará cada vez menos iluminada e por menos tempo visível no céu noturno. Até que, na quinta-feira, dia 28, a Lua Nova une Sol e Lua no signo de Leão, abrindo um novo ciclo na eterna dança formada por esses dois astros tão importantes para a vida aqui na Terra. De mãos dadas no signo de Leão, Sol e Lua estarão alinhados a Al Tarf, a estrela Beta da Constelação de Câncer, ou seja, na mesma longitude desse ponto luminoso que marca o extremo de uma das patas mais alongadas desse famoso caranguejo celeste. Como em todas as ocasiões em que temos a Lua Nova, o nosso satélite natural estará oculto pela luz solar e, assim, ficará ausente do céu noturno.

Em árabe, “Al Tarf” significa “o fim”, de forma que o simbolismo dessa estrela carrega a ideia que é necessário colocar fim a alguns processos para que novas oportunidades possam ser abertas. Tudo isso, é claro, sob o calor do signo no qual o Sol chega ao seu brilho máximo, evocando naturalidade, espontaneidade e a beleza que cada um tem dentro de si. Então, temos aí uma excelente oportunidade para vencer obstáculos emocionais e fazer a essência criativa brilhar em cada indivíduo.

Mas as novidades não param por aí. O grandioso Júpiter, o regente da expansão na astrologia, fica retrógrado, também na próxima quinta-feira, dia 28. Como acontece nos períodos de retrogradação com os demais planetas, olhando para o céu, teremos a impressão de que o gigante gasoso estará caminhando na direção oposta à sequência de signos e constelações zodiacais. No entanto, é bom lembrar que essa mudança de direção é somente aparente, pois nenhum planeta altera a sua órbita no Sistema Solar.

Contudo, do ponto de vista estritamente astrológico, toda retrogradação é interpretada simbolicamente como um período favorável às revisões dos assuntos regidos pelo astro que muda de direção aparente. Assim, no caso de Júpiter, será a hora de ajustar os ponteiros com os pés fincados no chão, buscando ajustar conceitos, valores pessoais e crenças, em uma perspectiva mais realista. Sabe os temas onde você deu grandes saltos desde o início do ano? Então, é hora de olhar para trás e perceber quais itens aparentemente menores ainda podem ser melhorados. Para deixar tudo do jeitinho que você quer, não tenha medo de dar um passo para trás se isso puder ajudar a, depois, dar dois passos para frente!

Uma semana com muita renovação pessoal para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 25 a 31 de julho de 2022.

Áries

É hora de renovar a criatividade e fazer tudo com um toque autoral, ariano. No entanto, é importante também que você pense nos planos e projetos, encarando iniciativas com menos empolgação e mais senso de realidade.

Touro

Esteja aberto às conversas e às possibilidades de trocas e aprendizados no ambiente familiar, taurino. É importante estar aberto às pessoas e às possibilidades de trocas na intimidade.

Gêmeos

Você está com a mente acelerada, geminiano. Aproveite para colocar esses insights e ideias em prática, tomando cuidado somente para não falar demais ou ficar dispersivo.

Câncer

Saiba valorizar as coisas e pessoas certas, canceriano. Evite perder tempo e energia com o que não agrega. Aproveite para fazer e refazer seus planos em relação às finanças.

Leão

A Lua Nova no seu signo faz com que você tenha as energias renovadas, leonino. Faça algo diferente por você, cuide do seu corpo e da sua energia. O momento também é favorável para renovar o visual, se você assim quiser.

Virgem

O céu ajuda você a buscar respostas internas e a resolver questões internas, virginiano. Esteja aberto a surpresas e não deixe de prestar atenção nos seus sonhos e sincronicidades.

Libra

O astral favorece o contato com os amigos e o foco no futuro, libriano. Só tenha cuidado para não valorizar demais as opiniões alheias ou acabar deixando de viver o presente.

Escorpião

O momento ajuda você a crescer e a olhar para os seus planos de longo prazo, escorpiano. A semana ajuda especialmente que você invista na carreira e na sua imagem profissional.

Sagitário

É hora de diminuir o ritmo e buscar aprender com os acontecimentos, sagitariano. A semana é excelente para os temas intelectuais, mas você precisa estar atento às oportunidades para ver e rever valores.

Capricórnio

É hora de estar aberto ao novo, capricorniano. Aproveite a semana para virar páginas sem medo, investindo no futuro e em tudo o que você consegue compartilhar com as pessoas próximas.

Aquário

Dê mais atenção às pessoas à sua volta e aos seus relacionamentos, aquariano. O momento pede que você aprenda a ser diplomático, trocando com as pessoas sem insistir somente nos seus pontos de vista.

Peixes

Diminua um pouco o ritmo, pisciano. É preciso estar mais organizado e disciplinado para encontrar as suas questões prioritárias. Trabalhe firme, mas não seja demasiadamente rígido.