Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 24 de novembro a 1° de dezembro

Novembro chega ao fim com cara de bota fora! A um mês do Natal e da virada para 2025, daqui para frente, o clima de final de ano toma conta das pessoas, dos seus encontros e celebrações. No céu, as movimentações astrológicas refletem o espírito de um ano que ainda precisa ser melhor digerido para que a recepção do próximo ciclo aconteça de forma plena.

Com esse espírito, a Lua Minguante desta semana é poderosa e ajuda na concentração para que tudo vá ao seu devido lugar. Com influência ao longo de praticamente toda semana, a fase mais introspectiva do ciclo de Lunação acontece até o próximo domingo, dia 1° de dezembro, quando haverá a Lua Nova. Até lá, o céu ainda reforça a necessidade de repensar os próprios passos, evocando também a sensibilidade para perceber as ideias e valores essenciais nessa jornada.

Assim, a segunda-feira, dia 25, já chega com a mudança de direção aparente de Mercúrio, o mais famoso entre os planetas retrógrados. Atualmente no signo de Sagitário, esse pequeno corpo rochoso que está sempre próximo ao Sol é considerado o “mensageiro dos deuses”, justamente por sua posição privilegiada junto ao astro-rei. Dessa maneira, o céu leva atenção aos valores essenciais que norteiam as ações individuais. Aliás, eis aí uma excelente oportunidade para revisar crenças e ideias para que o fim de ano possa acontecer em harmonia, refletindo de fato o espírito de celebração e confraternização junto às pessoas mais queridas.

Na quarta-feira, dia 27, o Sol sagitariano engata um harmônico trígono com o grande ativador da astrologia, o guerreiro planeta Marte, no signo de Leão. Com esse ângulo de 120° entre si, é como se os dois planetas reforçassem o simbolismo do poder e da ação prática de forma conjunta. Considerando que o planeta vermelho atualmente está atenuando sua oposição ao patrono do submundo, Plutão, será a hora de realmente deixar para trás as iniciativas tóxicas ou destrutivas, abrindo espaço para o esforço que conduz à luz e ao entendimento.

E é dessa maneira que a Lua Nova do próximo domingo abrirá o mês de dezembro com força total. Com o Sol e a Lua unidos, no signo de Sagitário, com Antares – a estrela Alfa da Constelação de Escorpião, uma gigante vermelha que marca o coração desse mítico aracnídeo celeste -, o astral fica intenso e propenso às iniciativas enérgicas. Por isso, é preciso aproveitar esta semana para destinar, com sabedoria, a vontade de encerrar ciclos, pois o último mês de 2024 chegará de forma impactante!

Uma semana de muita serenidade e assertividade para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024.

Áries

Encerre ciclos com sabedoria, ariano. É hora de se preparar para o novo com motivação, mas sem sucumbir à ansiedade. Administre bem o seu trabalho e cotidiano.

Touro

Aproveite que o seu carisma está em alta para expandir horizontes, taurino. É preciso encontrar novos espaços para exercer a sua criatividade, mas também é necessário agir de forma bem pensada.

Gêmeos

Esteja atento às suas necessidades pessoais e também as das pessoas mais íntimas, geminiano. O céu pede mais autoavaliação e também mais percepção do outro.

Câncer

Procure ser mais detalhista na maneira que você gere a sua rotina e até os contatos com os outros, canceriano. O astral pede mais atenção aos seus passos, de forma que o trabalho não fique pesado.

Leão

É preciso ser firme em seus propósitos, mas evitar agir de forma muito vigorosa, leonino. Esteja atento às suas finanças e não deixe de se divertir de forma leve e despretensiosa.

Virgem

É hora de perceber o entorno para agir de forma mais assertiva, virginiano. O céu pede mais autoconhecimento e preparo para lidar com as situações, o que também inclui o ambiente familiar.

Libra

É hora de cuidar do seu bem-estar, mas sem precisar se fechar muito, libriano. Procure interagir com as pessoas, mas seja também seletivo na hora de trocar e de se relacionar com os outros.

Escorpião

Pense no futuro, escorpiano. O céu pede mais assertividade e definição de metas para que você possa seguir crescendo. Seja flexível e ao mesmo tempo cuidadoso para lidar com pessoas.

Sagitário

Em mais esta semana na qual o Sol avança pelo seu signo, é hora de você pensar mais na sua vida e nos seus planos, sagitariano. Cuidado com o sentimento de possível afobação.

Capricórnio

O momento estimula a sua reflexão e aprendizado, capricorniano. É preciso ser coerente nas suas ações, buscando aprender com as pessoas à sua volta, de forma leve e descontraída.

Aquário

É preciso saber deixar ir o que não serve mais, aquariano. Esteja aberto ao novo, o que inclui novas pessoas e lugares para iluminar as suas ideias sobre projetos futuros.

Peixes

Pense nas pessoas e parcerias que são importantes para a sua vida, pisciano. É hora de você estar mais focado nas suas conquistas, lembrando de quem sempre apoia os seus sonhos.