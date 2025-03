Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 24 a 30 de março

O céu está realmente especial nesta semana! Com caráter de revisão e também de profunda renovação, daquelas que permitem realmente renascer e inaugurar uma nova fase na vida, o astral está tão sensível quanto cheio de energia para a realização. Dessa forma, os próximos dias prometem grandes finais e inícios triunfantes, cheios de energia para a realização!

A semana começa com uma Lua Minguante poderosa, que culmina na Lua Nova que será também um Eclipse Solar Parcial, no próximo sábado, dia 29. Com esse fenômeno natural e astronômico, 2025 concluirá a sua primeira temporada de eclipses, já que esses belos espetáculos naturais acontecem sempre em pares. Depois do Eclipse Lunar Total que privou temporariamente a rainha da noite da luz solar, no último dia 14, agora será a vez do Sol ser parcialmente encoberto pela sombra da Lua.

Quando estiver sendo eclipsado, nesta Lua Nova que promete abalar as estruturas, o astro-rei estará aos 9° do signo de Áries, praticamente alinhado à longitude Algenib, a estrela Gama da Constelação do Pégaso. Representando o mítico cavalo alado que nasce do sangue derramado da cabeça decepada da Medusa, a mulher transformada em monstro petrificante, esse conjunto estelar representa a liberdade mais profunda, que é aquela que permite deixar para trás traumas e obstáculos mentais.

Entretanto, o céu ainda traz outras movimentações astrológicas muito ricas. Na quinta-feira, dia 27, o planeta Vênus – em movimento retrógrado aparente -, retorna ao signo de Peixes, onde diz-se que o patrono do amor e da diplomacia está em seu estado exaltado. Depois, no sábado dia 29, será a vez de Mercúrio, o patrono da comunicação, fazer o mesmo, deixando os domínios arianos para voltar às águas piscianas. Dessa maneira, o caráter revisional desse período fica ainda mais destacado.

Quando for dia 30, será a vez de Netuno – o gigante gasoso que representa, na metafísica astrológica, os movimentos sociais de massa, o misticismo e a religiosidade – mudar de signo, deixando as águas piscianas para ingressar em Áries. Regente natural do signo de Peixes, esse belo e azulado planeta – que leva cerca de 165 anos para dar uma volta ao redor do Sol – deixará sua casa astral, onde está desde 2012, para explorar novos ares no signo pioneiro do zodíaco.

Com repercussões especialmente na coletividade, Netuno fará uma incursão temporária nos territórios arianos, até outubro deste ano. Ao longo desse período, deverá revelar novas formas de lidar com fé e com assuntos como saúde mental, fomentando também novas abordagens no campo da psicologia e estudos da religião. Por fim, outro assunto que toca o simbolismo de Netuno, que é o das grandes viagens e imigrações em massa, também deve passar por modificações longas, profundas e definitivas.

Então, prepare-se para renascer! O céu está repleto de viradas de situação e muita – mas muita – sensibilidade!

Uma semana cheia de energia e muita realização para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 24 a 30 de março de 2025.

Áries: o céu está cheio de renovação para você, ariano. Não resista às mudanças e esteja preparado para viradas repentinas.

Touro: o céu traz muita revisão interna, especialmente no campo emocional e psíquico, taurino. Esteja preparado para surpresas!

Gêmeos: é hora de buscar as companhias certas, geminiano. Procure dar mais atenção às pessoas que realmente merecem.

Câncer: o astral cobra mais planejamento e responsabilidade, canceriano. É preciso saber onde você quer chegar para se desenvolver.

Leão: vire páginas, mas não deixe de aprender com as situações, leonino. É preciso ser mais flexível para saber lidar com diferentes visões e opiniões.

Virgem: é hora de se transformar profundamente, virginiano. Vença os seus medos e não deixe de inovar.

Libra: tenha mais paciência para dialogar com as pessoas, libriano. O momento pede mais tolerância.

Escorpião: é hora de dar mais atenção à sua saúde e também à sua rotina de trabalho, escorpiano. Esteja preparado para lidar com tantos afazeres,

Sagitário: é hora de buscar mais criatividade para encontrar prazer nas coisas simples da vida, sagitariano. Seduza, mas evite ilusões.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. É preciso saber lidar com a ansiedade, especialmente sobre os temas familiares.

Aquário: é preciso saber trocar melhor com as pessoas, aquariano. Ouça mais para ser ouvido e não deixe de prestar atenção aos detalhes.

Peixes: é hora de ter senso de prioridade, pisciano. Tenha mais foco e invista a sua energia no que realmente valer à pena.