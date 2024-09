Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 23 a 29 de setembro

Virginia Gaia 22/09/2024 - 16:15 Para compartilhar:

A Lua Minguante chega poderosa nesta semana, na próxima terça-feira, dia 24, colocando o planeta todo em compasso de espera para a Lua Nova que será também um Eclipse Solar Anular, na quarta-feira dia 2 de outubro. Ao longo desses dias, com o Sol recém chegado ao signo de Libra, o astral evoca a ponderação em meio à intensidade emocional.

Dessa maneira, é como se o céu convidasse para uma grande reflexão sobre como, em tudo na vida, é preciso dar espaço para que os opostos possam se complementar com naturalidade. Sem tempo para quem radicaliza, é como se o universo pedisse por mais diálogo e entendimento, buscando observar os diferentes como parceiros que merecem ser ouvidos e entendidos. Dessa maneira, os próximos dias evocam mais tolerância, respeito e abertura ao novo do que pode – e deve – ser construído em parceria.

Até porque, junto ao Sol libriano, o planeta Vênus – regente do signo de Libra, patrono das relações humanas, de tudo o que é valioso e dá prazer – também está recém chegado ao signo de Escorpião. Nas profundas águas deste signo Fixo do elemento Água, Vênus ganha profundidade ao passo em que, por outro lado, desperta sentimentos intensos. Transpirando sensualidade, nesta área do zodíaco, Vênus pode ainda despertar ciúmes e sentimento de posse naqueles que têm tendência a sofrer desses males.

Por isso, é preciso aproveitar o melhor desse contexto astrológico, fomentando a confiança e a autoconfiança, de maneira a encontrar os enlaces mais sólidos e duradouros. E isso vale não somente para as relações pessoais, mas também para o campo político e das relações diplomáticas, no âmbito coletivo. Assim, os próximos dias também clamam por mais entendimento para que eventuais conflitos encontrem algum caminho viável, com mais conversas sinceras e produtivas, para todas as partes envolvidas.

Até porque, em clima de Lua Minguante, é preciso saber desapegar e deixar para trás o que não serve mais. Pois é preciso lembrar que a rainha da noite foi eclipsada, no último dia 17, em Peixes, o mais místico e compassivo dos signos zodiacais. Como esses fascinantes eventos naturais acontecem sempre em pares, na próxima Lua Nova, haverá um novo eclipse – desta vez, um Eclipse Solar Anular. Nele, o Sol será encoberto pela sombra da Lua, no signo de Libra e ao lado de Vindemiatrix, a estrela Epsilon da Constelação de Virgem, cujo simbolismo remete ao esforço contínuo e bem direcionado.

Então, dado esse conjunto simbólico tão rico, é preciso abrir mão de questões sem menor importância para valorizar o que realmente vale a pena, especialmente se isso for capaz de gerar relações melhores!

Uma semana cheia de conversas e acordos valiosos para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 23 a 29 de setembro de 2024.

Áries

Cuidado com possíveis altos e baixos emocionais, ariano. O astral está intenso e cheio de magia para você, então vale aproveitar tudo isso para estar mais próximo da família e de quem você ama.

Touro

Esteja atento às possibilidades para boas conversas, trocas produtivas e muito aprendizado, taurino. É hora de ver gente e se comunicar de maneira clara, só evitando excessos de exposição.

Gêmeos

É preciso ter foco, geminiano. O astral pede mais atenção ao que for realmente importante, incluindo os seus recursos materiais, o seu tempo e até as suas finanças.

Câncer

Saiba usar bem a intuição e evite decisões precipitadas, canceriano. O momento pede mais equilíbrio emocional para agir de maneira assertiva, mas sem sobressaltos.

Leão

O astral está profundo e extremamente introspectivo para você, leonino. É hora de olhar para dentro e cuidar do seu equilíbrio, no mais amplo sentido da palavra. Esteja preparado para surpresas.

Virgem

Pense no seu futuro de forma concreta, virginiano. É fundamental que você consiga se planejar, dividindo suas dúvidas com quem você realmente pode confiar.

Libra

O Sol avança pelo seu signo e, logo, será também eclipsado, libriano. Então, aproveite esse momento para repensar os seus planos e fazer ajustes fundamentais em tudo o que for necessário.

Escorpião

É hora de investir em você para ampliar o seu conhecimento, escorpiano. Procure dar atenção às pessoas que acrescentam intelectualmente a você, abrindo espaço para novas ideias.

Sagitário

Transforme-se, sagitariano. O astral pede que você esteja preparado para as mudanças de direção. Esteja próximo de quem apoia os seus sonhos mais ambiciosos.

Capricórnio

É preciso saber construir em conjunto, capricorniano. Tenha cuidado com ações imediatistas em tudo o que envolve parcerias e pessoas valiosas para você. Procure investir no diálogo.

Aquário

Dê atenção à sua rotina, aquariano. É hora de você estar mais próximo da sua equipe e colegas de trabalho, mas sem abrir mão do cuidado com a sua saúde e qualidade de vida.

Peixes

A sua criatividade está em alta, pisciano. Aproveite esse momento para convencer as pessoas sobre as suas ideias, sendo também mais autoconfiante para se expressar.