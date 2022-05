Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 23 a 29 de maio

É hora de digerir os acontecimentos das últimas semanas. O que ocorreu de importante desde o final do mês passado, enquanto estávamos à espera da dupla de eclipses de 30 de abril e, depois, do último dia 16 de maio? Em ritmo de Lua Minguante, teremos oportunidade para entender todas essas questões, fechando ciclos e nos preparando para dar novos passos.

Mas não somente a fase da Lua contribui para uma semana voltada às resoluções. Mercúrio segue em movimento retrógrado, possibilitando a revisão de temas. Além disso, o planeta Marte, regente da iniciativa, ingressa no signo de Áries, na próxima terça-feira, dia 24, para gradualmente se aproximar do expansor Júpiter, com quem formará uma conjunção exata, no próximo domingo, dia 29. Nesse encontro, com o planeta vermelho transitando pelo signo do qual é regente, as suas características marciais ficam em evidência, sendo reforçadas pelo caráter de liderança associado ao simbolismo jupteriano. Então, teremos um período bastante fértil para aqueles que forem capazes de assumir efetivamente as rédeas da ação acertada e correta.





E, por falar em fertilidade, teremos também outra movimentação no céu que incentiva a semeadura em solo firme. Vênus, o brilhante planeta regente não somente da beleza, mas de tudo o que é valioso, ingressa no signo de Touro, do qual é regente. Com isso, teremos mais oportunidade para criar raízes e fertilizar nossos sonhos em terra firme. O que você quer plantar para poder colher depois, mesmo que seja somente lá na frente? É hora de lançar sonhos e adubar os recursos disponíveis.

Tudo isso, é claro, com bastante senso de direção, segurando a ansiedade. Vale lembrar que a Lua Nova acontece somente na próxima segunda-feira, dia 30. Nesse meio tempo, para além dos planos e projetos mais concretos, vale lembrar que Marte e Vênus, os planetas que formam o casal mais sensual do céu, estarão nos signos dos quais são regentes. Essa é, com certeza, uma boa notícia para resolver também as questões relacionadas ao amor e à sexualidade. Então, entregue-se ao astral cheio de conquista e sedução para amar e cultivar o amor!

Uma semana de muita energia para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 23 a 29 de maio de 2022.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Procure ter calma e paz de espírito para agir com maior assertividade, ariano. Use a intuição a seu favor, agindo com nobreza e empatia. Busque controlar o imediatismo mergulhando na espiritualidade.

Touro

Você está mais relacional do que nunca, taurino. Busque boas companhias, valorizando as pessoas em quem você pode confiar. É hora de fazer contatos priorizando a qualidade e não a quantidade.

Gêmeos

O Sol ingressou no seu signo e, então é hora de celebrar. Aproveite a semana para ver e rever seus planos e projetos de longo prazo, especialmente os voltados à carreira. Comunique-se com cuidado.

Câncer

A semana favorece o aprendizado e a troca de ideias com pessoas que você admira, canceriano. Ouça diferentes opiniões e não deixe de buscar aconselhamento no que for necessário.

Leão

É hora de virar páginas, leonino. Evite os assuntos que se arrastam sem definição, dando atenção ao que pode ser solucionado em conjunto com as pessoas mais próximas. Dê atenção à família.

Virgem

A semana ajuda você a dialogar e resolver temas ligados aos seus relacionamentos e parcerias, desde que você esteja atento a saiba ouvir, virginiano. É hora de acolher e demonstrar disponibilidade.

Libra

Procure organizar a rotina para ter mais prazer no seu dia a dia, libriano. Aliás, a semana pede para você fomentar as boas parcerias no trabalho para poder botar em prática o seu potencial criativo.

Escorpião

O céu está cheio de inspiração e criatividade para você, escorpiano. É hora de colocar suas ideias em prática e também de aproveitar o poder de persuasão e conquista que estão em alta.

Sagitário

Esteja mais próximo de quem você tem mais intimidade, sagitariano. O momento pede mais atenção à família e às pessoas que você valoriza. Cuide também da sua casa e dos assuntos domésticos.

Capricórnio

A mente está acelerada e a semana promete ser promissora para os contatos, os estudos e as atividades intelectuais. Só vale tomar cuidado com a possibilidade de dispersão.

Aquário

Pense nos seus recursos e nas suas finanças, aquariano. O momento pede para você organizar a sua vida, administrando bem o seu tempo e a sua atenção para que você seja o mais produtivo possível.

Peixes

Você está cheio de energia e com a intuição bastante aflorada, pisciano. É hora de fazer acontecer, só tomando cuidado para não se deixar dominar pela ansiedade. Honre os seus valores e questões fundamentais.