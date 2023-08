Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 21 a 27 de agosto

O astral abre espaço para o prazer presente nos detalhes e a capacidade de realizar tudo com mais foco e direcionamento. Nesta semana, na qual a Lua Nova ganhará corpo para chegar à Lua Crescente, na próxima quinta-feira, dia 24, o céu evoca harmonia no cotidiano.

Com a sensação de que o tempo parece passar cada vez mais rápido, o miolo da semana traz mudanças substanciais. Na quarta-feira, dia 23, o Sol muda de signo, ingressando nos domínios zodiacais de Virgem. Marcando o período final do verão, no Hemisfério Norte, e do inverno, no Hemisfério Sul, esse signo Mutável do elemento Terra traduz o esforço contínuo e caprichado para a colheita dos melhores frutos. Assim, o clima propício ao aprimoramento pessoal e à organização do cotidiano favorece aqueles que se concentrarem em tornar as pequenas coisas da vida mais grandiosas.

No mesmo dia, o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, dá início a mais um ciclo no qual parecerá caminhar na direção oposta à ordem natural do zodíaco. Assim, ficando mais uma vez em movimento retrógrado aparente, esse pequeno planeta, que é o mais próximo ao Sol, reforçará ainda mais a necessidade de organização e disciplina. Afinal, o segundo semestre do ano passa voando e o mês de agosto já está prestes a terminar. Então, não adianta reclamar pelo que já deveria estar resolvido: é hora de arregaçar as mangas e ter mais foco.

Para favorecer a ação equilibrada, o guerreiro planeta Marte ingressa no signo de Libra, no próximo domingo, dia 27. Do lado oposto à porção do zodíaco do qual é regente, o signo de Áries, o planeta vermelho preza pela conquista com base no diálogo e nas trocas sociais entre pares. Assim, o astral também pede mais diplomacia e entendimento para promover ações conjuntas e produtivas.

Que tenhamos todos uma semana tão simples quanto prazerosa!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 21 a 27 de agosto de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

Pondere diferentes ideias e pontos de vista para planejar o seu futuro, ariano. O céu pede mais abertura ao aprendizado conjunto com outras pessoas. Por isso, é fundamental que você ouça mais e fale menos.

Touro

O astral incentiva a sua criatividade ao passo em que também aponta as necessidades de mudança, taurino. Os seus relacionamentos e temas como sexualidade também estão em destaque, então seja mais ousado.

Gêmeos

É preciso tomar cuidado redobrado com as palavras nesta semana, geminiano. O astral favorece as parcerias e os relacionamentos dos mais variados tipos, mas é preciso também prestar atenção nos seus passos.

Câncer





Tenha mais foco e atenção com a sua rotina, canceriano. A semana promete ser de bastante trabalho, mas é preciso saber se organizar para não fazer nada de maneira afobada.

Leão

São os últimos dias do Sol passando pelo seu signo, leonino. Então, aproveite para resolver pendências e investir naquilo que você sabe fazer melhor. O astral pede mais criatividade.

Virgem

O Sol ingressa no seu signo, virginiano! É hora de celebrar! Receba o astro-rei olhando mais para você e para a sua intimidade. O céu pede mais ação direcionada.

Libra

Com a mente acelerada, você está cheio de vontade de fazer acontecer, libriano. No entanto, é necessário estabelecer um foco, dando a atenção devida para as conversas e as trocas com as pessoas.

Escorpião

Estabeleça prioridades e segure a ansiedade, escorpiano. O céu abre espaço para você realizar muita coisa, mas é fundamental ter foco e direcionar a sua energia para as coisas certas.

Sagitário

Você está cheio de energia de realização, sagitariano. Então, é fundamental que você se organize e use a intuição para seguir em frente, vencendo barreiras para poder fazer as coisas do seu jeito.

Capricórnio





A semana chega em tom introspectivo e pede mais cuidado com o seu bem-estar em um sentido amplo, capricorniano. Não deixe de cuidar de você e também de manter a mente descansada.

Aquário

Bastante sociável, você está aberto ao diálogo e aos novos contatos, aquariano. Esteja nos mais variados eventos e locais, lembrando-se sempre de respeitar diferentes visões de mundo e opiniões.

Peixes

Planeje-se, pisciano. É hora de você conquistar as coisas com mais disciplina. Trace objetivos claros e siga em frente, exercendo a sua liderança de forma firme e saudável.

