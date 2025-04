Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 21 a 27 de abril

Abril ganha corpo e, assim, o quarto mês de 2025 se aprofunda com uma Lua Minguante poderosa, que se tornará Lua Nova no próximo domingo, dia 27. Com astral reflexivo, mas ao mesmo tempo cheio de vontade de fazer acontecer, a geometria celeste está intensa, com o Sol, nosso astro-rei, encarando Marte e Plutão, que estão opostos no céu. Então, prepare-se: os próximos dias prometem testar limites!

Avançando pelo signo de Touro, o Sol evoca passos decididos e ações bem estruturadas. É preciso fincar o pé em solo firme e próspero, em busca de conforto e estabilidade. Nessa senda tão farta quanto exigente, o astro-rei engata uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, na metafísica astrológica – com a dupla formada pelo guerreiro Marte, em Leão, e o profundo Plutão, em Aquário.

Com isso, o patrono da consciência e grande doador de brilho do Sistema Solar promete revelar o que demanda ação imediata, com mais clareza, ainda que isso tenha um preço alto a se pagar, dada a tensão com o planeta vermelho e com o pequeno notável mais famoso da nossa vizinhança no Universo.

Nesse meio tempo, na quinta-feira, dia 24, o relacional planeta Vênus chega ao aspecto exato de uma conjunção com o estruturado Saturno, ambos no místico e compassivo signo de Peixes. Com essa união simbólica, o astral também promete selar os acordos e parcerias pautados pelo respeito mútuo e pela compreensão profunda do outro. Afinal, mais do que entender é preciso compreender, sendo empático e compassivo, ao lidar com relacionamentos.

Sob esse contexto, a Lua Nova do próximo domingo, dia 27, chega mais forte do que nunca! Ao unir o Sol e a Lua no signo de Touro, a dupla de luminares da astrologia estará ao lado de Hamal, a estrela Alfa da Constelação de Áries . Marcando a testa do mítico carneiro celeste, Hamal simboliza a força, a tenacidade e a ambição necessárias às grandes conquistas. Com talento para brigar por suas ideias e desejos, essa estrela de tom amarelado é famosa por estar presente no céu das lideranças destemidas, já que incentiva as ações vigorosas.

Por isso, é hora de ser decidido, mas ao mesmo tempo compassivo e empático. Lembre-se: as melhores ações individuais são aquelas que beneficiam não somente uma, mas diversas pessoas!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 21 a 27 de abril de 2025.

Áries: faça acontecer com tudo, ariano. É preciso ter coragem e seguir em frente, só tomando cuidado com possíveis exageros.

Touro: a semana começa em tom introspectivo, mas logo toma força, taurino. Celebre a renovação, roçando objetivos claros para a sua vida.

Gêmeos: olhe para dentro, geminiano. A semana pede mais reflexão e entendimento de contexto das coisas para que você possa agir de forma mais consciente.

Câncer: saiba valorizar os ambientes e as pessoas certas, canceriano. Procure agir com serenidade, buscando locais e relações seguras.

Leão: é hora de se planejar e também de agir de forma firme, leonino. No entanto, evite a ansiedade e o excesso de severidade.

Virgem: amplie horizontes intelectuais nesta semana, virginiano. É preciso buscar novas formas de aprendizado, explorando também novos lugares e ambientes.

Libra: você está profundo e cheio de sexto sentido, libriano. Seja firme nas suas decisões e não tenha medo de deixar coisas sem sentido para trás.

Escorpião: o céu pede mais foco nas pessoas e nos seus relacionamentos, escorpiano. É preciso firmar parcerias e estar próximo de quem é realmente importante para você.

Sagitário: organize a sua rotina para que você consiga dar conta de tudo, sagitariano. O céu pede mais concentração para agir na prática.

Capricórnio: use a sua criatividade para fazer acontecer, capricorniano. É preciso agir com mais tenacidade para manifestar os seus talentos.

Aquário: dê atenção às pessoas mais próximas, aquariano. O momento pede mais organização e sensibilidade na sua intimidade.

Peixes: é hora de estabelecer conversas profundas, ouvindo mais para poder ser ouvido, pisciano. Esteja mais próximo de quem você gosta e admira intelectualmente.