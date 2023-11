Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 20 a 26 de novembro

Virginia Gaia 19/11/2023 - 15:50 Para compartilhar:

Na vida, é fundamental estar apto para mudar, adaptar-se e buscar continuamente novas alternativas. E isso vale para tudo! Nesta semana, a Lua Crescente ganha corpo em meio a movimentações astrológicas que incentivam a ousadia e a vontade de ampliar horizontes.

Com a Lua Cheia acontecendo somente na segunda-feira da semana que vem, dia 27, o astral promete motivação e evoca a vontade de explorar caminhos alternativos, ainda que as tensões apareçam de uma forma ou de outra. Por isso, é importante estar atento às necessidades de adaptação, lembrando que ajustes são sempre necessários e não devem ser motivo para desanimar! E é com esse espírito que chegaremos, na próxima quarta-feira, dia 22, ao último mês da primavera, já nos colocando em contagem regressiva para o início do verão.

Quando o Sol cruza o último terço do céu da primavera, no Hemisfério Sul, ou do outono, no Hemisfério Norte, acontece o seu ingresso no signo de Sagitário. E é assim que o astro-rei abraçará o espírito da expansão e da busca pelo conhecimento, favorecendo embates ideológicos e filosóficos de todos os tipos. E ainda tem mais: depois do Sol, será a vez de Marte também adentrar nos domínios sagitarianos, na sexta-feira, dia 24. Com isso, o astral propício ao encontro das semelhanças – e também das diferenças – de pontos de vista fica evidenciado.

Abraçados, em uma conjunção, o astro-rei e o planeta patrono da guerra e da iniciativa prometem formar uma dupla cheia de energia de realização, que é igualmente destemida e também idealista. Por isso, vale estar atento às possibilidades de equívocos para aqueles com tendência a abraçar ideias sem questionamento. Pois, caminhando lado a lado, eles também logo formarão um aspecto tenso – chamado de quadratura, por ser um ângulo de 90° – com Saturno, o estruturado e exigente planeta patrono dos planos e projetos de longo prazo, que atualmente avança pelo signo de Peixes.

Então, é hora de aproveitar toda essa energia concentrada para caminhar com otimismo, nutrindo uma dose saudável de empolgação, ao mesmo tempo em que deve-se evitar as defesas cegas e a falta de crítica em relação a qualquer tema. Pois é fundamental ter em mente que esse ciclo de Saturno no signo de Peixes – que começou em março deste ano e se estenderá até fevereiro de 2026 – testará a capacidade de cada um em exercer a empatia, colocando-se no lugar do outro, em um esforço coletivo para tornar a vida mais leve para todos!

Uma semana repleta de motivação para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 20 a 26 de novembro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Faça o que precisa ser feito, mas cuidado com ações muito bruscas ariano. É preciso realizar de maneira consistente, sem deixar de contemplar as necessidades dos outros.

Touro

É hora de buscar equilíbrio e pensar no longo prazo, taurino. Aproveite as oportunidades para fazer bons contatos e mostrar o seu valor para pessoas influentes.

Gêmeos

É hora de buscar motivação e investir nos seus valores mais fundamentais, geminiano. Procure aprender coisas novas e estimular a sua intelectualidade para expandir horizontes.





Câncer

Esteja aberto a mudanças. canceriano. É hora de aliar-se às pessoas mais próximas e caminhar em direção ao futuro, vencendo seus medos para poder crescer.

Leão

Esteja aberto ao diálogo e ao aprendizado com os outros, leonino. É fundamental que você saiba compartilhar interesses, buscando agir com paciência e compreensão.

Virgem

Organize a sua agenda para ter uma semana bem produtiva, virginiano. É hora de você buscar novas formas de trabalhar em equipe, mantendo também uma rotina saudável.

Libra

Expresse-se, libriano. A semana incentiva a manifestação dos seus talentos e da sua criatividade, além de favorecer as paqueras. Use o seu elevado poder de persuasão com sabedoria.

Escorpião

É hora de dar atenção às suas questões mais íntimas, escorpiano. Aliás, aproveite a semana para prestar mais atenção às suas necessidades para poder ajeitar as coisas do seu jeito.

Sagitário

O Sol ingressa no seu signo e você está cheio de vontade de fazer acontecer, sagitariano. Seja espontâneo, mas tome cuidado com possíveis excessos e palavras mal colocadas.





Capricórnio

Dê atenção à sua agenda e também aos seus recursos materiais, capricorniano. É hora de conquistar, mas antes é preciso estar atento ao que é prioridade, evitando desperdícios.

Aquário

Você está cheio de energia, mas precisa também saber o que quer, aquariano. Busque usar a sua intuição, agindo de maneira bem pensada em direção aos seus objetivos.

Peixes

Olhe para dentro e evite cultivar a ansiedade, pisciano. É hora de estar bem com você mesmo, respeitando o seu tempo para diferentes atividades que possam surgir.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias