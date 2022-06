Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 20 a 26 de junho

É hora de olhar para dentro, conectar-se às emoções e buscar entendimento nos tópicos mais sensíveis para a alma. Nesta semana, sentiremos as influências relacionais e também inconscientes da Lua Minguante que chega bastante profunda, pouco antes do Sol, nosso astro-rei, ingressar nas águas do signo de Câncer.

Nada mal para o período que sucede a filosófica Lua Cheia que aconteceu no signo de Sagitário e em conjunção com Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação de Serpentário, na última terça-feira, dia 14. Nesse embalo, logo na segunda-feira, dia 20, evocando a nossa capacidade de buscar conhecimento, o mental planeta Mercúrio chegará ao aspecto exato da harmonia que vem formando, há alguns dias, com o sábio Júpiter. Assim, o céu favorece conversas proveitosas, ricas em informação de qualidade e muita vontade de aprender.





Para levar ainda mais amor às trocas intelectuais, o planeta Vênus ingressa no signo de Gêmeos, na quarta-feira, dia 22, logo depois de acenar ao profundo Plutão. Nesse breve namoro com o planeta regente do submundo, cujo aspecto exato acontece um dia antes da mudança de signo, Vênus propõe o olhar nas profundezas de tudo aquilo que valorizamos, mas nem sempre encaramos de frente. Por isso, vale a dica para que fiquemos todos atentos à qualidade do diálogo em todos os tipos de relacionamento: estamos mesmo conseguindo falar o que sentimos?

Mas o ponto alto da semana, certamente, fica por conta das movimentações celestes que acontecem a partir da próxima terça-feira, dia 21. Nesse dia, além de a Lua, a nossa rainha da noite, chegar aos 50% de iluminação, formando um ângulo reto exato em relação ao Sol – o que dá início ao período de Lua Minguante – também teremos o ingresso do nosso astro-rei no signo de Câncer. O ingresso no Sol neste que é, pelo olhar simbólico da astrologia, o signo Cardeal do elemento Água se dá por conta do Solstício de Inverno, no Hemisfério Sul, e do Solstício de Verão, no Hemisfério Norte. Com esse fenômeno astronômico, temos o início da estação mais fria do ano, aqui abaixo da linha do Equador, e também do período de clima mais quente para quem está ao Norte do planeta.

E, assim, daremos boas vindas ao Sol, no signo regido pela Lua, no mesmo dia em que a rainha da noite chega à sua fase mais introspectiva. Tudo isso para inaugurar a temporada do nosso astro-rei pela porção mais emocional do zodíaco, onde as águas do inconsciente inundam nossa intuição.

Sabe aquela máxima de que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano? É por aí!

Uma semana de muita profundidade para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 20 a 26 de junho de 2022.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries

A semana ajuda você a ter excelentes insights, ariano. Procure dormir bem, cuidar da sua espiritualidade e prestar atenção nos seus sonhos. Você deve ter uma semana bastante produtiva, mas é preciso estar descansado para isso.

Touro

Valorize as pessoas certas, taurino. A semana pede mais atenção ao ambiente à sua volta, favorecendo os contatos das mais diversas naturezas. Porém, é importante também saber diferenciar o que e quem merece mais a sua atenção.

Gêmeos

Invista nos seus planos e projetos de longo prazo, geminiano. É hora de você diminuir o ritmo e se planejar de maneira mais estruturada e ambiciosa ao mesmo tempo. Exerça liderança com carisma.

Câncer

O Sol ingressa no seu signo, canceriano. Celebre esse período de renovação. Aproveite a semana para fazer um bom balanço e perceber o que mudou em você no último ano para pensar melhor nos próximos passos.

Leão

A semana é bastante introspectiva e traz muita vontade de virar páginas, leonino. Aproveite para colocar a vida em ordem. Só tenha cuidado com palavras engasgadas que podem acabar saindo de forma demasiadamente emotiva.

Virgem

Procure resolver tudo pelo diálogo, virginiano. O céu favorece os acordos de todos os tipos. Esteja pronto para ouvir e seja mais ouvido. Busque trocar experiências para ampliar a sabedoria.

Libra

É hora de se organizar e evitar a dispersão, libriano. Tenha cuidado para não se perder em meio a tantas demandas, mantendo-se realista em relação ao que você dá conta de realizar.

Escorpião

Use a criatividade, escorpiano, aproveitando a semana para cuidar de você. É hora de manter a autoestima elevada e investir em algo que você gosta. Preste também atenção em quem valoriza os seus talentos.

Sagitário

Dê atenção às suas questões internas e também aos assuntos mais íntimos, sagitariano. A semana pede para você cuidar mais da sua casa e perceber quem está realmente próximo a você.

Capricórnio

Você está com a mente afiada, capricorniano. Porém, a semana pede mais discrição na comunicação e mais cuidado com o que você fala. Aproveite para colocar a leitura em dia e estimular a sua capacidade de aprendizado.

Aquário

É hora de ver e rever os seus valores, aquariano. Aproveite a semana para se reorganizar financeiramente. Se precisar rever ou cortar custos, esse momento é excelente para isso.

Peixes

Use a intuição ao seu favor, pisciano. O momento pede também para você cuidar mais do corpo e da saúde, evitando excessos de todos os tipos. Valorize o seu bem estar emocional.