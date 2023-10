Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 2 a 8 de outubro

O mês de outubro ganha força total nesta semana que, gradualmente, já introduz o clima da segunda temporada de eclipses do ano, que já se aproxima. Assim, sob a influência da Lua Cheia até o próximo sábado , dia 7, quando acontece a Lua Minguante, o astral aponta sutilezas que merecem maior atenção, direcionando caminhos e decisões importantes.

Por isso, vale notar os detalhes e as intuições que surgem nesse caminho, lembrando do quão importante é honrar o equilíbrio e a ponderação em tudo, especialmente no campo das relações humanas. Afinal, são tempos do Sol passando pelos domínios de Libra. Entretanto, o céu não está afeito a amenidades! Dentre os destaques da dança dos astros, o guerreiro planeta Marte, também em territórios librianos, engata uma tensa quadratura com o profundo e transformador Plutão, em Capricórnio, em um aspecto bastante propício aos rompantes emocionais e decisões imediatistas.

Por isso, é fundamental lembrar, ao longo de toda a semana, da tão necessária racionalidade na hora de tomar determinadas posições na vida. Aliás, mais do que isso, o céu evoca olhar atento aos relacionamentos, destacando especialmente a necessidade do exercício da empatia, ainda que deva-se atentar aos próprios limites. Nesse sentido, o astral também dá uma mãozinha, com o ingresso do mental planeta Mercúrio no signo da balança, na quarta-feira, dia 4, para facilitar o pensamento diplomático e as ações em conjunto.

Nesse caminho em direção aos ares librianos, o planeta regente da comunicação e do cotidiano forma um harmônico trígono com o senhor do inconsciente, Plutão, ao mesmo tempo em que fica oposto a Netuno, em Peixes. Dessa maneira, o astro mais próximo ao Sol no Sistema Solar e que, por esse motivo, é considerado o mensageiro dos deuses, ajuda a entender as coisas para além da superfície, ao passo em que também pede um olhar mais analítico e realista.

Por isso, o astral desta semana é bastante mágico, evidenciando as áreas que demandam ajustes, ao mesmo tempo em que pede mais ponderação na hora de se tomar decisões. De qualquer forma, é crucial analisar o impacto de tudo isso não somente no âmbito individual, mas também em relação aos pares e à coletividade.

Uma semana de muita clareza e ponderação para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 2 a 8 de outubro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

Dê atenção à sua intimidade, relações pessoais e familiares, ariano. É importante entender o que acontece no âmbito emocional para evitar decisões duras e impensadas.

Touro

É hora de diminuir o ritmo e ser mais ponderado, taurino. Procure entender melhor os seus sentimentos e sensações antes de acabar falando mais do que deveria.

Gêmeos

Eleja prioridades e evite gastos desnecessários, geminiano. O céu pede mais ponderação e foco na hora de administrar os seus recursos, o que inclui também o seu tempo.





Câncer

Concentre-se, canceriano. É preciso dar mais atenção ao seu corpo e necessidades essenciais antes de sair fazendo as coisas sem se organizar o suficiente.

Leão

Entenda melhor as suas questões internas, leonino. Aliás, é preciso dar atenção à sua saúde, procurando também organizar a sua rotina, descansando bem a mente.

Virgem

É hora de ser mais seletivo em relação às pessoas que você coloca na sua vida, virginiano. Preste atenção nas amizades, sendo sociável e amigável, mas sem deixar de se colocar como prioridade.

Libra

O Sol avança pelo seu signo e, nesta semana, o astral pede mais atenção aos seus planos e projetos de longo prazo, libriano. Assuma riscos com responsabilidade.

Escorpião

O astral se enche de intensidade, deixando tudo mais emotivo para você, escorpiano. Procure refletir mais sobre os seus passos e esteja aberto a novos aprendizados.

Sagitário

É hora de mudar e desapegar, sagitariano. É fundamental que você consiga perceber o que é essencial e o que pode ficar para depois na sua vida, dividindo decisões com quem é da sua confiança;





Capricórnio

Percebe as pessoas e exerça mais a sua empatia e generosidade, capricorniano. É importante encontrar equilíbrio em relação ao que você faz e deseja no âmbito dos relacionamentos.

Aquário

Dê atenção à sua rotina, aquariano. Veja e reveja a sua agenda para que você consiga executar todas as atividades com a serenidade necessária, direcionando esforços na medida certa.

Peixes

Seja mais você, pisciano. É importante que você consiga exercer a sua individualidade, expressando os seus talentos sem, no entanto, parecer impositivo.

