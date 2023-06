Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 19 a 25 de junho

Que tal expressar sentimentos e emoções de maneira fluida? Falar sobre o que se sente, algo que nem sempre é fácil, é a base para estabelecer relações melhores, em todos os níveis: em família, nas amizades e nos encontros afetivo-sexuais. Nesta semana, na qual a Lua Nova dá o tom de abertura para a comunicação, o céu gradualmente também evoca o contato com sentimentos e sensações profundas.

Assim, com a semana toda ainda sob a influência da Lua Nova que aconteceu no signo de Gêmeos, na madrugada do domingo, dia 18, é preciso prestar atenção nos bons insights e nas conversas luminosas. Com o aspecto exato do início dessa Lunação acontecendo na mesma longitude de Saiph, a estrela Kappa da Constelação de Órion – que, no céu serve praticamente como extensão da espada do mítico caçador Órion – é hora de utilizar com sabedoria o poder cortante das palavras. Porém, tudo isso também ganha uma mãozinha celeste para transformar ideias em iniciativas nutridas pela empatia e pela compaixão.

Nesse embalo, o generoso Júpiter e o estruturado Saturno, que atualmente está em movimento retrógrado aparente, no signo de Peixes, chegam a um harmônico aspecto, denominado sextil. Com essa simpática interação entre a vontade de ajudar e a capacidade de sentir as necessidades dos outros, o Sol, nosso astro-rei, ingressa nas águas movimentadas no signo de Câncer, onde os temas voltados à intuição e aos sentimentos encontram sua morada.

O ingresso do Sol em Câncer acontece na quarta-feira, dia 21, exatamente às 11h58 (horário de Brasília), quando acontece, no Hemisfério Sul, o Solstício de Inverno e também quando há o Solstício de Verão, no Hemisfério Norte. Assim, com a estação mais quente do ano e as chuvas torrenciais chegando aos territórios mais boreais do planeta Terra – onde encontra-se a matriz cultural greco-romana da astrologia ocidental -, abre-se espaço para que o simbolismo do elemento Água manifeste toda a sua força. E é assim que o astral ganha contornos sensoriais mais fortes, favorecendo a fluidez dos sentimentos e das sensações.

Por isso, vale aproveitar essa combinação toda para manifestar desejos junto a quem se ama. E ainda investir tempo e disposição para melhorar também as interações sociais de todos os tipos.

Uma semana de muito amor e fluidez para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 19 a 25 de junho de 2023.

Áries

Fale o que sente e pensa, ariano. Só tenha cuidado, no entanto, com a possibilidade de exageros e com a comunicação acelerada, que pode ficar um tanto difusa.

Touro

Organize as suas finanças, taurino. O momento ajuda você e reservar recursos para o seu futuro, então é preciso saber onde dedicar o seu tempo e o seu dinheiro.

Gêmeos

Renove-se, geminiano. É preciso estar aberto às novidades, abraçando projetos e ideias que possam fazer você chegar mais longe. Só vale tomar cuidado com a ansiedade.





Câncer

O Sol ingressa no seu signo, canceriano. Esteja preparado para renovar-se, aproveitando esse período para perceber quais são as ideias e planos que realmente fazem sentido para o seu futuro.

Leão

Esteja atento às possibilidades de expansão de planos e projetos, leonino. Entretanto, o céu também pede para que você se concentre nas pessoas e contatos que tenham real reciprocidade.

Virgem

Planeje-se, virginiano. O astral ajuda você a visualizar oportunidades para crescimento no futuro. Entretanto, é preciso que você saiba onde você quer chegar.

Libra

O que é necessário aprender de novo, libriano? Olhe para frente e não deixe de investir nas suas habilidades. É hora de acreditar mais no seu potencial e ter foco nos estudos.

Escorpião

Compartilhe o que você tem de mais valioso com quem é realmente próximo e íntimo, escorpiano. É hora de deixar para trás quem não valoriza suas conquistas e investir em quem pode acompanhá-lo no futuro.

Sagitário

É hora de conversar e rever pontos de vista nas situações que possam estar incomodando, sagitariano. A semana favorece as suas trocas afetivas e os seus relacionamentos.





Capricórnio

Cuide mais de você, mesmo que a semana seja bastante agitada, capricorniano. É fundamental que você consiga conciliar o trabalho com as suas necessidades pessoais.

Aquário

Seja mais você sem, no entanto, parecer demasiadamente individualista, aquariano. É hora de manifestar o que faz você único, usando bem a sua criatividade.

Peixes

Esteja mais próximo à família, pisciano. Caso tenha pendências para resolver em relação aos assuntos domésticos, não se omita ou adie planos. É preciso colocar a vida íntima em ordem.

