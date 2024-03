Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 18 a 24 de março

Virginia Gaia 17/03/2024 - 16:00 Para compartilhar:

Que tal uma semana para virar páginas e começar novas histórias? Com a Lua Crescente ganhando corpo nos próximos dias, o astral promete revelações, insights poderosos e decisões importantes para quem quiser realmente fazer algo novo na vida!

Com o início da primavera, no Hemisfério Norte, e também do outono, no Hemisfério Sul, o Sol ingressa no signo de Áries, a partir da quarta-feira, dia 20. Com isso, acontece o Ano Novo Astrológico, já que o ingresso do astro-rei no primeiro signo zodiacal é dado com o fenômeno astronômico chamado de Equinócio Vernal. Com dias e noites tendo exatamente a mesma duração, ele abre espaço para a busca do equilíbrio necessários aos novos começos.

No ato da inauguração do novo ciclo celeste em 2024, o Sol estará em conjunção com o planeta Netuno, o regente dos mares do inconsciente. Dessa maneira, o céu promete inspirar as reflexões profundas e até as experiências místicas mais reveladoras. Então, para começar o novo ano astrológico com o pé direito, é importante lembrar que a saúde mental é a base para todas as conquistas na vida, pois, sem a consciência dos passos, é impossível caminhar com assertividade.

No dia seguinte, 21, quinta-feira, essa reflexão sobre a necessidade de compromissos bem estabelecidos com a arte de amar, os planetas Vênus e Saturno chegam a uma conjunção exata, no signo de Peixes. Ao juntarem suas forças simbólicas, o regente dos relacionamentos e o patrono da estrutura apontam as parcerias e as relações que têm futuro, especialmente chamando atenção ao fato de que boas uniões são resultado de relações saudáveis e também de sonhos compartilhados com responsabilidade afetiva.

Para tornar todo esse contexto mágico ainda mais ativo, o planeta vermelho, regente da guerra e da iniciativa, Marte, ingressa no sensível signo de Peixes, na sexta-feira, dia 22. Assim, o céu pavimenta o caminho para a ação mais empática, emotiva e intuitiva.

Uma semana cheia de novidades e sonhos incríveis para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 18 a 24 de março de 2023.

Áries

O Sol ingressa no seu signo, ariano. Celebre o retorno do astro-rei investindo mais nas trocas sociais, nas conversas produtivas e também na sua capacidade de compartilhar emoções.

Touro

É hora de estar atento aos seus planos e também aos seus recursos, taurino. A semana chega cheia de responsabilidade, metas e objetivos a cumprir, então lembre-se de também cuidar do seu bem-estar.

Gêmeos

A semana reforça a sua sensibilidade e capacidade de perceber o entorno, geminiano. É hora de você perceber o que é prioridade na sua vida e agir em conformidade com os seus planos.





Câncer

O céu promete sensibilidade e intuição aguçadas, canceriano. É fundamental cuidar do seu bem-estar em um nível amplo, o que inclui regular os seus ciclos de sono e períodos de descanso.

Leão

Esteja com as pessoas certas e também tenha mais iniciativa, leonino. É preciso pensar no futuro, tendo mais clareza de ideias e até das companhias que ajudam você a se desenvolver.

Virgem

Sonhe com o futuro, mas saiba se planejar, virginiano. É fundamental que você consiga exercer a sua liderança de forma mais objetiva, comunicando os seus planos de maneira devida.

Libra

Busque investir nas atualizações profissionais e também na busca por novos conteúdos, libriano. Aliás, invista também em programas e atividades que estimulem a sua criatividade.

Escorpião

Você está cheio de profundidade, escorpiano. É preciso saber virar páginas e lidar com as suas sombras de maneira inteligente para que você possa direcionar melhor os seus planos.

Sagitário

Esteja junto de quem agrega, sagitariano. O céu pede para você agir em parceria, comunicando-se de maneira clara e sincera para ter uniões com sabedoria e inteligência.





Capricórnio

É preciso dar conta da agenda corrida sem, no entanto, deixar o autocuidado de lado, capricorniano. Invista na sua saúde tendo uma rotina mais saudável e organizada.

Aquário

Seja mais você e expresse mais os seus talentos, aquariano. O céu está inspirado e ajuda você a manifestar melhor a sua essência, inclusive na sedução e nas paqueras.

Peixes

Dê mais atenção ao seu universo interno, pisciano. É hora de cuidar da casa e dos temas familiares com mais sensibilidade e iniciativa para promover o diálogo.

