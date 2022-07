Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 18 a 24 de julho

É preciso assumir para si mesmo as alegrias e tristezas de ser quem se é, celebrando com naturalidade todas as oportunidades para fazer acontecer. Afinal, tem coisa mais gostosa do que poder dar um toque pessoal naquilo que muita gente realiza como se estivesse ligado no automático? Nesta semana, o astral evoca o brilho solar presente em cada um de nós!

Começamos a semana ainda sob influência da Lua Cheia que aconteceu na última quarta-feira, dia 13, quando Sol e Lua ficaram opostos no céu, com o nosso satélite natural na mesma longitude de Sulaphat, a estrela Gama da Constelação da Lira. Assim, veremos a rainha da noite ficar cada vez menos iluminada ao passo em que também permanecerá cada vez menos tempo nos fazendo companhia no céu noturno. Na próxima quarta-feira, dia 20, a Lua Minguante dá as caras, inaugurando a melhor fase do mês para a reflexão e o aprendizado.

Porém, antes disso, já estaremos em ritmo de autoconhecimento para melhor compreensão do outro e do entorno. Isso porque, desde o domingo, dia 17, o relacional planeta Vênus navega pelas águas do signo de Câncer e, na próxima terça-feira, dia 19, o mental planeta Mercúrio ingressa nos domínios do carismático signo de Leão. Com essa combinação de posicionamentos celestes, o astral favorece o mergulho nos sentimentos, junto a quem amamos, para que possamos entender melhor a nós mesmos. É hora de celebrar o que temos de melhor – e também de transformarmos o que pode haver de pior – por um mundo no qual o Sol brilhe para todo mundo em forma de calor humano!

Para coroar a nobreza de ação e de sentimentos, na próxima sexta-feira, dia 22, o Sol ingressa no signo de Leão, onde reina absoluto. No simbolismo astrológico, Leão é classificado como um signo Fixo e o seu elemento é o Fogo, já que o seu período reflete o ápice do verão, no Hemisfério Norte, e também do inverno, no Hemisfério Sul. Assim, entraremos no período do ano no qual o nosso astro-rei manifesta toda a sua realeza, como patrono da beleza e da criatividade, além de doador de vida e de energia para todos nós.

Que o universo está repleto de sistemas estelares como o nosso Sistema Solar, com uma estrela central e planetas girando ao seu redor, já é bem sabido. No entanto, com o que temos de informação até o momento, ainda não encontramos outra estrela como o nosso Sol, que é orbitado por um planeta cheio de vida como a Terra. Enfim, parece mesmo que não é para qualquer um ser como o astro-rei e, assim, contar com uma biosfera inteira para reverenciá-lo, todos os dias!

Uma semana com muita luz e calor para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 18 a 24 de julho de 2022.

Áries

Use o seu poder de persuasão e a sua natural liderança de forma inteligente, ariano. O astral pede também um melhor planejamento para que você termine a semana com a sensação de dever cumprido.

Touro

A semana é sensível e bastante introspectiva, taurino. Você está mais intuitivo do que nunca, então aproveite para perceber as coisas nas entrelinhas, dormir bem e também cultivar a espiritualidade.

Gêmeos

Você está bastante sociável e mais comunicativo do que nunca, geminiano. Aproveite a semana para conversar com pessoas diversas, fazer contatos e estar aberto ao diálogo. Só evite o excesso de exposição.

Câncer

Pense no longo prazo, canceriano. A semana favorece a reflexão sobre as suas metas e projetos para o futuro. Aliás, aproveite o momento também para valorizar as parcerias e ver quem vale a pena na sua vida.

Leão

Invista no conhecimento, leonino. Nesta semana em que o Sol ingressa no seu signo, você está aberto às novas experiências e ao aprendizado. Esteja aberto a novas experiências e oportunidades para ampliar seus horizontes.

Virgem

Use a intuição a seu favor e evite tomar decisões repentinas sem contemplar as pessoas que são próximas a você, virginiano. Não precisa dividir tudo o tempo todo, mas é preciso saber compartilhar na hora certa.

Libra

Você está bastante intenso e emotivo, libriano. Aproveite então esse momento para falar sobre sentimentos, respeitando o próprio ritmo. Faça bons acordos e parcerias com base na sinceridade.

Escorpião

É hora de diminuir o ritmo e colocar a vida em ordem, escorpiano. Faça uma coisa de cada vez, cuide da sua saúde e alimentação. Aprenda trabalhar bem em grupo, promovendo o diálogo em equipe.

Sagitário

A criatividade está em alta, sagitariano, mas também é importante manter os pés no chão. Seja realista e procure encontrar novas soluções para antigos problemas.

Capricórnio

Cuide da sua intimidade, capricorniano. O astral pede mais introspecção e cuidado com as suas questões domésticas e familiares. Não deixe de estar com quem é mais importante para você.

Aquário

A sua mente está bastante ativa e cheia de ideias. No entanto, é importante tomar cuidado com possíveis dispersões. Esteja atento às conversas produtivas para aprender com as pessoas.

Peixes

Tenha senso de prioridade, não somente para o seu tempo como para o seu dinheiro, pisciano. É hora de investir nas suas questões mais fundamentais, sabendo onde você quer chegar no longo prazo.