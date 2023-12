Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 18 a 24 de dezembro

Virginia Gaia 17/12/2023 - 20:01 Para compartilhar:

A semana que antecede o Natal e celebra a invencibilidade do Sol chega com Lua Crescente para reforçar as emoções e evocar uma profunda reflexão e revisão sobre crenças pessoais. Assim, o céu abre espaço para quem sabe aproveitar esta época do ano para refletir e celebrar na dose certa.

Logo na segunda-feira, dia 18, Mercúrio e Júpiter engatam um aspecto harmônico que favorece a motivação, ainda que para avançar para o futuro seja necessário revisitar o passado de forma saudável. Para reforçar essa espécie de revisionismo futurista – o que pode parecer, em princípio, um contrassenso -, o pequeno planeta rochoso e regente da comunicação muda de signo, na sexta-feira, dia 23. Atualmente em movimento retrógrado aparente, Mercúrio deixará o planejado signo de Capricórnio para retornar ao idealista signo de Sagitário. Dessa maneira, as análises e autoanálises ficam em destaque.

E tudo isso acontece logo depois do fenômeno astronômico e astrológico conhecido como Solstício, que acontece na madrugada da sexta-feira, dia 22. No Hemisfério Norte, onde está a matriz cultural greco-romana da astrologia ocidental, haverá a noite mais longa do ano. Assim, esse acontecimento foi denominado Solstício de Inverno, marcando o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Dada a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao astro-rei, aqui no Hemisfério Sul, há o Solstício de Verão, que tem a noite mais curta do ano e, assim, dá início à estação mais quente do ano.

Com essa medição do céu, que é física e metafísica ao mesmo tempo, foram atribuídos diversos significados ao longo do tempo. Nas culturas indo-europeias, o Solstício de Inverno era reverenciado como data para saudar o Sol que, mesmo diante da escuridão de uma noite que pode parecer interminável, renasce para um novo amanhecer que marcará o inicio do período mais frio do ano. A partir daí, os dias ficarão gradualmente mais longos até a chegada da primavera, no mês de março, quando luz e sombra se equilibram.

Por isso, independentemente da religião ou da crença pessoal, vale aproveitar essa época do ano para lembrar que tudo tem o seu tempo e que, mesmo nos períodos mais sombrios, a luz sempre retornará. Afinal, é como os romanos gritavam ao ver o Sol nascer no horizonte: “Solis Invictus!” ou, simplesmente, “Sol Invencível!”, traduzindo ao português. Porque a vida, aqui na Terra, é realmente tão cíclica quanto mágica!

Uma semana de muita luz para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 18 a 24 de dezembro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Você está bastante sensível nesta semana, ariano. Então, procure equilibrar as suas questões internas, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar em um nível amplo.

Touro

Esteja com as pessoas certas, taurino. É hora de você estar nos eventos sociais que fazem sentido para você, mas sempre buscando mais qualidade do que quantidade.

Gêmeos

É preciso se planejar, evitando que erros do passado sejam repetidos, geminiano. O céu pede mais cuidado e responsabilidade com as pessoas à sua volta, então seja mais racional.





Câncer

A sua intuição está ainda mais aguçada, canceriano. Então, esteja pronto para lidar com questões íntimas, sabendo ouvir e somente mantendo as emoções que fizerem realmente sentido para você.

Leão

É hora de celebrar os bons momentos e manter o otimismo em alta, leonino. A semana favorece também as conversas profundas e os aprendizados mútuos, então esteja aberto a novas ideias.

Virgem

Ouça mais antes de falar, virginiano. É preciso saber dividir-se em diferentes pessoas, dando a atenção devida às variadas situações sem se exaltar ou se estressar.

Libra

Organize-se, libriano. É preciso dar conta da agenda de compromissos e, ainda assim, ter tempo para cuidar de você com a devida atenção para a sua saúde e bem-estar.

Escorpião

Use a criatividade para se posicionar e fazer valer as suas vontades, escorpiano. O céu pede para você estar mais aberto ao novo, buscando estar também mais à vontade com você.

Sagitário

Dê atenção à sua vida íntima e procure estreitar laços dentro de casa, sagitariano. O céu pede mais comunicação e troca com as pessoas mais íntimas, sem medo de rever crenças e atitudes.





Capricórnio

O Sol ingressa no seu signo e você está cheio de vontade de se expressar, capricorniano. É importante somente tomar cuidado com as palavras, sendo hábil para dizer o que sente.

Aquário

Tenha senso de prioridade, aquariano. É hora de se concentrar nas coisas certas, sendo direto e pontual nas suas abordagens. Organize-se também financeiramente.

Peixes

Você transpira inspiração e sensibilidade nesta semana, pisciano. Procure lidar com as emoções de maneira construtiva, também evitando as pessoas e ambientes que possam drenar a sua energia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias