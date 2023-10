Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 16 a 22 de outubro

É tempo de repensar posições e renovar a si mesmo! Nesta semana, a Lua Nova é especial, já que ela é resultado do Eclipse Solar Anular, que aconteceu no último sábado, dia 14. Como eclipses sempre acontecem em pares, nas próximas semanas, estaremos no embalo do período entre eclipses, marcado muitas vezes por incertezas, surpresas e mudanças de direção.

Isso tudo se intensificará à medida que a Lua Crescente, que acontece no domingo, dia 22, abre alas para o Eclipse Lunar Parcial, do próximo dia 28. Na análise do simbolismo astrológico relacionado aos pares de eclipses, a ordem na qual eles acontecem também é considerada. Dessa maneira, quando ocorre primeiro um eclipse solar para, depois, haver um eclipse lunar, é como se fosse necessário abrir espaço para um novo ciclo, mesmo que, para isso, o passado tenha que ser revisto. Por isso, é importante perceber quais situações se configuram para o futuro, lembrando que não se deve nunca deixar de aprender com as experiências passadas.

É preciso fazer a distinção do que merece ficar lá na memória e também do que pode ser revisitado. Contudo, há sempre de se considerar que, mesmo que pessoas e situações do passado reapareçam, ainda que carreguem ares de familiaridade, é preciso ressignificá-las. Pois, uma vez que o Sol foi eclipsado, a consciência precisa ser transformada e, para ajudar nesse processo de autoconhecimento, o astro-rei chega a uma conjunção exata com o mental planeta Mercúrio, na próxima sexta-feira, dia 20.

E é sob esse contexto que o céu também desenha algumas tensões bem importantes, que tocam os mais diversos temas no complexo universo das relações humanas, o que inclui também a diplomacia e as relações internacionais. Pois, afinal, nações e culturas são formadas, em última instância, por pessoas e relacionamentos interpessoais. E é assim que o Sol libriano engata uma desafiadora quadratura com o poderoso Plutão, em Capricórnio. Revelando as entranhas do poder e seus desafios, essa configuração celeste demanda mais diálogo e menos truculência, especialmente como antídoto para outro aspecto desafiador e que tende a ganhar força nos próximos dias, que é a oposição entre Marte, em Escorpião, e Júpiter, em Touro.

Assim, conforme o mês de outubro avança, o astral é inundado com o clima de um dos meses mais intensos deste ano. Como tudo na vida, há sempre o seu lado luz e sua porção de sombra, abrindo espaço para profundas transformações, inícios de todos os tipos e muitas surpresas. Até porque, afinal, os eclipses deste período têm como tema principal a busca por mediação e empatia, tanto coletivamente como no universo pessoal de cada habitante deste pálido ponto azul a que chamamos de Terra.

Uma semana de muitos acordos e conversas produtivas para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 16 a 22 de outubro de 2023.

Áries

É hora de se planejar e de fazer acontecer, especialmente no âmbito profissional, ariano. Só tenha cuidado para não ir com força demais e acabar sendo bruto ou direto demais.

Touro

É hora de avaliar o que realmente vai sentido para você e agir alinhado aos seus instintos, taurino. Procure cercar-se de pessoas que combinam com você, aprendendo sempre.

Gêmeos

O céu promete mudanças e transformações para você, geminiano. Por isso, é preciso estar atento e bem consciente do que você quer e em que direção quer caminhar.





Câncer

É hora de buscar mais clareza de ideias para usar as palavras certas, na hora certa. É importante investir nas parcerias que realmente combinem com o seu jeito de ser.

Leão

É fundamental que você se organize, leonino. Esteja aberto ao novo e não deixe de dar atenção à sua saúde, tanto física quanto psíquica. Mantenha uma agenda regrada.

Virgem

O astral promete trazer e fomentar atividades divertidas, virginiano. Encare tudo com leveza, mas sem deixar as responsabilidades de lado, procurando ser criativo na resolução de problemas.

Libra

É hora de perceber suas necessidades íntimas, libriano. Preste atenção nas mudanças que vem acontecendo com você nos últimos tempos para poder encarar novos desafios com mais equilíbrio emocional.

Escorpião

Organize os seus pensamentos e esteja aberto a novidades, escorpiano. O céu pede mais atenção com as pessoas, incentivando os diálogos ricos e produtivos para planejar o futuro.

Sagitário

É hora de ter foco e planejar os seus próximos passos com mais clareza, sagitariano. O céu pede que você esteja atento aos seus recursos, evitando também gastos desnecessários.





Capricórnio

É hora de perceber a sua força e agir de forma mais confortável para você, capricorniano. Não deixe de cuidar de você e do seu corpo para manter a autoestima lá em cima!

Aquário

Preste atenção no entorno e só tenha cuidado para não se deixar levar pela ansiedade, aquariano. O momento é de revisão interna e busca por maior entendimento das coisas.

Peixes

Esteja atento às amizades, aos locais e grupos sociais que você frequenta, pisciano. O céu pede para você prestar apoio no que for necessário, desde que respeite também os próprios limites.

