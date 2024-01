Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 15 a 21 de janeiro

Virginia Gaia 14/01/2024 - 15:21 Para compartilhar:

A semana inspira o crescimento e abre espaço para novas ideias! A Lua Nova ganha corpo e torna-se Lua Crescente, na madrugada de quinta-feira, dia 18, enquanto o Sol une-se ao poderoso Plutão, chegando ao ápice dessa importante conjunção. E isso tudo acontece pouco antes de o astro-rei ingressar no sociável e revolucionário signo de Aquário, no próximo sábado, dia 20.

Assim, o céu inspira os passos ousados e as contestações de todos os tipos. Você anda inconformado com alguma coisa? Pois o astral incentiva a comunicação aberta sobre o que precisa ser renovado e inovado. Aliás, inovação é a palavra chave para embalar o clima desse período que abre espaço para os jovens de corpo e espírito. É para dar livre exercício à criatividade!

Dessa maneira, o que foi semeado com a chegada da primeira Lua Nova de 2024, que aconteceu na última quinta-feira, dia 11, deve receber o adubo necessário para que possa chegar ao ápice com a Lua Cheia da semana que vem. Por isso, o astral premiará aqueles que tiverem olhar apurado para perceber as oportunidades para virar e revirar antigas ideias, especialmente no que tange a comunicação e as relações sociais como um todo. Vale lembrar: o ciclo iniciado com a última Lua Nova recebeu as influências da harmonia com o revolucionário planeta Urano e também do alinhamento com Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira, o que potencializa a inspiração e a criatividade.

Então, nesta semana, quando o astro-rei apontar o ápice do inverno, no Hemisfério Norte, e do verão, aqui no Hemisfério Sul, marcando o seu ingresso nos territórios aquarianos, o espírito libertador dessa porção do zodíaco estará para lá de reforçado. E é assim que o astral abre espaço para o rompimento de amarras – sejam físicas ou emocionais – que possam eventualmente estar dificultando o exercício pleno da individualidade em direção à autorrealização. É hora de buscar o que faz cada um único e tirar o melhor disso em prol das atividades coletivas e comunitárias, ampliando a percepção de que tudo na sociedade acontece em rede.

Qual a sua turma? Onde você expressa melhor as suas potencialidades e recebe apoio? O céu quer gente que sabe fazer a diferença e está disposto a compartilhar suas conquistas!

Uma semana de muita inovação para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 15 a 21 de janeiro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

Faça acontecer junto às pessoas, ariano. A semana favorece o bom uso do seu carisma e capacidade de mobilização para que você invista nos seus projetos e planos para o futuro.

Touro

É hora de se planejar, taurino. Você está sonhador, mas precisa ser mais estratégico para que os seus sonhos possam se realizar no longo prazo. Exerça sua liderança de forma saudável.

Gêmeos

É hora de mudar e transformar, geminiano. Deixe os pequenos incômodos de lado e evite o preciosismo. É importante crescer de forma consciente, mas sem se prender ao que pode ser de pouca importância.





Câncer

É hora de realizar junto às pessoas, canceriano. dê mais atenção à sua carreira e aos seus planos para o futuro, só evitando a ansiedade por resolver tudo de uma só vez.

Leão

Esteja aberto a novas ideias e também ao convívio com ambientes estimulantes e variados, leonino. É importante dar espaço para a plena troca de ideias e também de experiências.

Virgem

Concentre-se nas pessoas certas, virginiano. É hora de você crescer e se desenvolver em boa companhia, sabendo ouvir os conselhos certos para tomar decisões mais certeiras.

Libra

Ouça mais as pessoas, trabalhe em parceria, mas evite confiar demais, libriano. É preciso prestar atenção nos seus instintos e nos detalhes para se relacionar de maneira mais equilibrada.

Escorpião

Seja mais produtivo, escorpiano. É hora de ter mais foco no seu dia a dia e, especialmente, junto às pessoas que agregam aos seus planos. Procure boas companhias para dividir tarefas cotidianas.

Sagitário

É hora de aplicar os seus talentos e também de buscar onde você possa ser você mesmo, sagitariano. Só não esqueça de também se organizar melhor para poder aplicar tudo isso na prática.





Capricórnio

Nesta última semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está ainda mais voltado para dentro, capricorniano. Busque equilíbrio interno e não deixe de valorizar a sua intimidade.

Aquário

O Sol ingressa no seu signo e renova as suas energias, aquariano. O momento pede para que você aproveite a semana para fazer uma boa avaliação do que quer para o novo ciclo que está prestes a começar.

Peixes

É hora de ter senso de prioridade e perceber também as suas necessidades internas, pisciano. Procure crescer e agir materialmente, sem deixar de olhar para suas questões íntimas e emocionais.

