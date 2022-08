Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 15 a 21 de agosto

Virginia Gaia 14/08/2022 - 21:25 Compartilhe

Você sabe o que quer e aonde quer chegar? Então, vamos em frente, comunicando ao mundo o que você é em essência. O céu segue em pique de mostrar caminhos para dentro que ajudam a emanar brilho pessoal aos quatro cantos. Depois de um breve período bastante sensível, voltado à reflexão e à espiritualidade, a semana chega com muita energia de realização. É hora de agir!

Começamos a semana ainda sentido a influência da Lua Cheia da última quinta-feira, dia 11, quando o nosso satélite natural, completamente iluminado, ficou ao lado de Saturno, no signo de Aquário, e também na mesma longitude de Sualocin, a estrela Alfa da Constelação de Delphinus, o golfinho. Assim, com o olhar para o futuro e a companhia de quem nos ajuda a pensar nele, faremos a transição para a segunda quinzena desse intenso mês de agosto. A Lua Minguante acontece somente na madrugada da próxima sexta-feira, dia 19.

Mas a semana tem ainda mais acontecimentos importantes para movimentar o céu e as emoções aqui na Terra. Acelerando o pensamento, de forma a favorecer os grandes insights, o mental planeta Mercúrio chega ao aspecto exato de uma harmonia bastante feliz com Urano, o regente da tecnologia, da ciência e da inovação. Por outro lado, o astral também ajuda na criatividade, no senso estético e na identificação de boas parcerias: daquelas que servem para expandir horizontes e trazer resultados mútuos. Isso porque o sábio e generoso planeta Júpiter e o relacional Vênus chegam ao ponto exato de um belo e benéfico trígono, ou seja, um ângulo de 120° entre si.

Para completar, o regente da ação, o planeta Marte, no próximo sábado, dia 20, ingressa no comunicativo signo de Gêmeos. Então, é hora de lembrar que quem tem boca vai a Roma – como diz o ditado popular – e correr atrás dos contatos e atividades intelectuais que podem abrir os caminhos para os nossos sonhos. Afinal, ainda estamos em plena temporada do Sol leonino e, dessa forma, somos convidados a manifestar nossa essência para brilhar!

Claro que nem tudo é perfeito e seguimos com algumas tensões no céu. A oposição do Sol ao planeta Saturno, por exemplo, pode desafiar aqueles que tendem a fugir das coisas diante das primeiras dificuldades, assim como Mercúrio e Netuno que, também opostos, trazem mais senso de realidade, às vezes, a duras penas. Mas, como não existe astral perfeito assim como nada no universo acontece em vão, essas tensões também podem ser propulsoras para caminhos bem sucedidos. Desde, é claro, que façamos tudo com mais consciência e clareza sobre os passos alinhados à nossa essência mais profunda.

Uma semana de muito alto astral, grandes conversas e excelentes parcerias para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 15 a 21 de agosto de 2022.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries

Tem muita coisa para ser feita, ariano. Então, é preciso saber estabelecer prioridades para não perder o foco. Cuide das suas finanças e pense nos seu projetos futuros, evitando a ansiedade.

Touro

É hora de seguir em frente com os seus projetos, mas sem afobação, taurino. A semana promete ser animada e bastante produtiva, mas é preciso fazer uma coisa de cada vez.

Gêmeos

O astral traz ainda mais dinamismo para a sua vida, geminiano. Então, é preciso se organizar para dar conta de tudo. Tome a iniciativa e assuma a liderança, mas saiba onde você quer chegar, sendo bastante realista.

Câncer

É importante perceber as pessoas nas entrelinhas, canceriano. Esteja perto das boas companhias e das pessoas que realmente apoiam suas iniciativas, tomando cuidado para não criar expectativas em demasia.

Leão

A semana pode cobrar mais responsabilidade, leonino. O importante é se organizar para poder administrar tudo a seu tempo. Esteja aberto para ouvir bons conselhos.

Virgem

O astral traz oportunidades para você se desenvolver intelectualmente, virginiano. Esteja atento a tudo que permita acumular conhecimento. Tenha foco na carreira.

Libra

O céu ajuda você a resolver questões que podem estar se arrastando há tempos, libriano. Só é importante ter cuidado para não deixar de aprender com esses passos e tomar decisões em conjunto com as pessoas certas.

Escorpião

O tema dos relacionamentos está em destaque nesta semana, escorpiano. É fundamental perceber quem o apoia e também aproveitar o momento para investir nas parcerias pessoais e profissionais.

Sagitário

Invista no seu trabalho e busque ter mais prazer com o que você faz no cotidiano, sagitariano. É hora de se expressar melhor e isso vale também para as paqueras e a sedução.

Capricórnio

É importante que você separe um tempo para cuidar de si mesmo, ainda que a semana seja bastante corrida, capricorniano. É hora de se dedicar mais à sua saúde e à vitalidade.

Aquário

É hora de se posicionar sobre o que você quer, aquariano. No entanto, é preciso também tomar cuidado com as palavras e fazer tudo com jeitinho. Não abra mão de um tempinho para a sua vida íntima.

Peixes

Com o carisma e a capacidade de se fazer entender em alta, o astral favorece as boas conversas e contatos, pisciano. Aproveite para acertar os ponteiros nas questões familiares, caso seja necessário.