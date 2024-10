Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 14 a 20

Virginia Gaia 13/10/2024 - 15:28 Para compartilhar:

É preciso ter iniciativa, mas evitar os excessos! Quer avançar na vida ou em algum tema específico? O céu desta semana está cheio de incentivo, mas pede tato com as pessoas. Então, siga em frente, mas não se esqueça que chegar de mansinho ainda é a melhor estratégia para os finais triunfais!

Nesta semana, a Lua Crescente ganha corpo até tornar-se Lua Cheia, na próxima quinta-feira, dia 17. Até lá, o céu ainda tem muita coisa acontecendo para lembrar da importância de saber respeitar a individualidade, até nas relações mais sólidas e bem estabelecidas. Com a dose certa e os limites estabelecidos, todo mundo sai ganhando e pode crescer como ser humano! Com esse espírito, o astral pode até desafiar algumas interações sociais – entre pessoas a até entre países – mas o que vale é a capacidade de extrair sabedoria de tudo isso.

Nesse espírito que evoca a expansão do conhecimento e do autoconhecimento, o Sol libriano engata um harmônico trígono com o gigante Júpiter, em Gêmeos. O aspecto exato dessa relação virtuosa acontece logo na segunda-feira, dia 14, mesmo dia em que o astro-rei também encara uma tensa quadratura com o guerreiro planeta Marte. Aliás, essa geometria celeste ganha força ao longo da semana, tendo seu ápice na Lua Cheia, quando também há uma tensão entre os luminares da astrologia e o pequeno notável do Sistema Solar, o anão Plutão. Sob esse contexto, é preciso realmente acalmar os ânimos para que possíveis explosões emocionais sejam controladas.

Por isso, vale pegar inspiração no aspecto fluido formado pelo planeta patrono do prazer e dos relacionamentos, Vênus, com o místico Netuno para embalar contatos mais empáticos e sensíveis. Afinal, todo mundo tem algum ponto sensível, que pode acabar sendo bem desconfortável quando tocado de maneira indevida. Então, é preciso acreditar no ser humano e em sua capacidade de ouvir e ser ouvido, tentando dar o seu melhor para as pessoas e para a sociedade em geral. E é com esse espírito que, também na quinta-feira dia 17, o mais brilhante entre os planetas ingressa no signo de Sagitário. Com Vênus nos domínios do mítico arqueiro, o céu pede mais otimismo e fé nas relações humanas!

Acredite no amor e siga em frente!

Uma semana de muito afeto para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 14 a 20 de outubro de 2024.

Áries: Você está cheio de energia, mas também bastante impulsivo, ariano. Cuidado com a ansiedade, evitando exigir demais dos outros à sua volta. É hora de ponderar!

Touro: O céu traz introspecção para você, taurino. O momento pede sensibilidade, olhar para a espiritualidade e um tempo para cuidar de si mesmo. Procure dormir bem para manter a mente descansada.

Gêmeos: Você está bastante sociável e aberto às interações com as pessoas, geminiano. Contudo, é preciso estar atento para não acabar criando expectativas demais sobre ou outros.

Câncer: Faça planos e procure executá-los com disciplina, canceriano. A semana também pede mais cuidado com possíveis altos e baixos emocionais que podem acontecer.

Leão: Seja mais tolerante às diferentes visões de mundo, leonino. É hora de você aprender com as pessoas e buscar ouvir a voz especialmente de quem sabe mais do que você.

Virgem: Você está cheio de profundidade, virginiano. Cuidado com o apego ou com os ciúmes, pois é preciso saber dar liberdade para as pessoas à sua volta, vencendo os seus medos e carências.

Libra: Dê atenção aos seus relacionamentos, mas tenha cuidado com a carência, libriano. O momento pede mais equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros.

Escorpião: É preciso segurar a ansiedade e fazer tudo o que precisa ser feito, escorpiano. Procure dar atenção ao seu trabalho e não descuide da sua saúde, pois é fundamental que você mantenha a energia em alta.

Sagitário: Seja otimista, mas tome cuidado com o excesso de expectativa, sagitariano. O céu pede mais atenção aos seus talentos e ao que faz bem a você. Mantenha o bom humor sem perder a responsabilidade.

Capricórnio: Busque ter mais harmonia em casa, capricorniano. Os assuntos de família estão em alta, então é preciso ir com calma para poder realizar as coisas do seu jeito e no seu tempo.

Aquário: Comunique-se com objetividade, mas evite ser muito direto, aquariano. É preciso saber dar as notícias de forma racional, mas sem perder a mão na hora de usar as palavras.

Peixes: Dê atenção às suas finanças, pisciano. O céu pede mais foco ao que é prioridade, de forma que os seus recursos sejam otimizados e a sua mente esteja direcionada à produtividade.