Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 14 a 20 de fevereiro

O céu esta semana traz mil oportunidades para criar e recriar. É hora de usar a sensibilidade, lançar ideias e aplicar o potencial criativo para inovar. Só não vale exagerar nos sonhos e perder o senso de realidade!

Com as emoções crescentes, a Lua chega ao seu ápice na quarta-feira, dia 16, o mesmo dia em que teremos o aspecto exato da passional conjunção formada pelos planetas Marte e Vênus. Assim, a Lua Cheia acontece com o Sol passando pelo signo de Aquário e a Lua ficando completamente iluminada no expressivo signo de Leão. O que você é em essência? E quais pensamentos o aproximam – e também quais o distanciam – desse seu ponto de equilíbrio e expressão? Mais do que se questionar internamente, também é importante perceber quais as pessoas que respeitam e incentivam a sua singularidade no mundo. Eis uma reflexão produtiva para a semana.

Junto à Lua em seu ápice, estará Alfard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra. Cintilando em tom alaranjado, Alfard marca o coração de uma grande serpente no céu. De acordo com a mitologia grega, essa constelação de dimensões avantajadas representa a Hidra de Lerna, um dos monstros que o herói Hércules teve que enfrentar. A cada vez que uma cabeça da Hidra era cortada, nove nasciam no mesmo lugar. A saga só terminou quando Athena, deusa da razão, deu a Hércules uma espada de ouro. As cabeças do monstro então passaram a ser extraídas e colocadas em uma pedra como objetos de culto. Dessa forma, o simbolismo associado a esse ponto do céu remete à necessidade de clarearmos pensamentos e ideias difusas, vencendo inseguranças e grilhões psíquicos, com nobreza de ação, racionalidade e uma pontinha de fé no futuro.

Para coroar o astral desta semana que incentiva o debate sobre as sutilezas da psique humana, o Sol ingressa no signo de Peixes, na sexta-feira, dia 18. Com o nosso astro-rei ingressando neste signo Mutável do elemento Água tão associado aos temas místicos, chegaremos à última etapa do verão, no Hemisfério Sul, e do inverno, no Hemisfério Norte. Além de ser o momento de darmos os parabéns aos piscianos, também chegaremos ao 12º signo do zodíaco, o último até que tenhamos o ano-novo astrológico, marcado pelo ingresso do Sol no signo de Áries, no mês de março.

Uma semana de muita luz para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 14 a 20 de fevereiro de 2022.

– Dica: Se souber qual é o seu Ascendente, leia também as tendências para esse signo. Para entender a relação entre signo ascendente e horóscopo, veja o meu artigo sobre esse tema no meu site!

– Caso não saiba o seu ascendente, você pode calcular o seu Mapa Astral gratuitamente, clicando neste link: www.virginiagaia.com.br/mapa-astral-gratuito

Áries

Seja mais você, ariano. O céu pede mais autoconfiança para você poder colocar em prática suas ideias. Seja criativo e também aproveite para investir nas paqueras.

Touro

Esteja atento às suas necessidades mais íntimas, taurino. É importante dar atenção à família e aos temas domésticos, sabendo dividir bem o seu tempo com a carreira e a vida profissional.

Gêmeos

Use as palavras com sabedoria, geminiano. Aplique bem o seu pensamento, fazendo contatos produtivos e também assimilando novos conhecimentos.

Câncer

Saiba valorizar as coisas certas, canceriano. É importante investir seu tempo e dinheiro no que pode dar retorno a você. Cuide das suas finanças e divida decisões importantes com quem você confia.

Leão

Você está radiante, leonino. Dê atenção aos seus relacionamentos e procure ser diplomático. Cuidado somente para não parecer que está deixando os outros de lado.

Virgem

Cuide da sua paz de espírito e também da sua saúde, virginiano. Organize a rotina e separe um tempo para você. É hora de manter hábitos saudáveis para ativar a sua disposição.

Libra

Não se preocupe tanto assim com o que dizem por aí, libriano. O importante é ter mais atitude e cuidar das suas coisas. Pense no futuro e, especialmente, em quem você quer por perto.

Escorpião

É hora de dar um gás nas suas questões profissionais, escorpiano. É importante também dar atenção para a família. Concilie bem essas duas áreas, conversando com as pessoas sobre as suas necessidades.

Sagitário

Veja e reveja as suas crenças e cuidado para não ser dogmático, sagitariano. Mantenha a mente aberta, buscando conhecer diferentes pontos de vista para a mesma questão.

Capricórnio

É hora de vencer questões tabu e abortar temas sensíveis de frente, capricorniano. Organize as suas finanças e os seus valores. Não deixe também de olhar para as questões ligadas à espiritualidade.

Aquário

Em mais esta semana que marca a passagem do Sol pelo seu signo, você se sente energizado e com as emoções no ápice, aquariano. Esteja próximo de quem você gosta.

Peixes

É hora de vencer medos e lidar com temas psíquicos, pisciano. Cuide da sua energia, descanse bem ao longo da semana e não deixe de prestar atenção nos seus sonhos.

